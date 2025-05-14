Karikatürist Emrah Ablak, Neden Karikatürlerde Sıkça Küfür Kullanıldığını Açıkladı: "Ne Var Bunda?"

Ülkemizde karikatür denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Emrah Ablak'ı mutlaka tanırsınız. Kendisi karikatürün popüler olduğu zamanlara damgasını vurmuştu. Kendisine katıldığı bir programda, karikatüristlerin neden güldürmek için küfre başvurduklarını sordu. Soruyu duyar duymaz 'O kadar benim konuma denk geldin ki!' diyerek tepki veren Ablak, soruya tarihten de örneklerle yanıt verdi.