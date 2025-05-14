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Karikatürist Emrah Ablak, Neden Karikatürlerde Sıkça Küfür Kullanıldığını Açıkladı: "Ne Var Bunda?"

Karikatürist Emrah Ablak, Neden Karikatürlerde Sıkça Küfür Kullanıldığını Açıkladı: "Ne Var Bunda?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.05.2025 - 22:32

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Ülkemizde karikatür denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Emrah Ablak'ı mutlaka tanırsınız. Kendisi karikatürün popüler olduğu zamanlara damgasını vurmuştu. Kendisine katıldığı bir programda, karikatüristlerin neden güldürmek için küfre başvurduklarını sordu. Soruyu duyar duymaz 'O kadar benim konuma denk geldin ki!' diyerek tepki veren Ablak, soruya tarihten de örneklerle yanıt verdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Türklerin küfre her zaman güldüğünü söyleyen Ablak "Ne var bunda?" dedi.

Türklerin küfre her zaman güldüğünü söyleyen Ablak "Ne var bunda?" dedi.

Ülkemizin en ünlü karikatüristlerinden biri olan Emrah Ablak, sanat hayatına Avni dergisinde adım attı. Dıgıl, Fos, Parazit, Biber, HBR Maymun, LManyak, Lombak, Kemik, Penguen gibi pek çok dergide yeteneklerini sergiledi. Ana akımın dışında kalan, absürt ve komik esprileriyle ilk çizimlerinden itibaren dikkatleri üzerine çeken ablak, sosyal medya hesabından da çizimlerini paylaşmaya devam ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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