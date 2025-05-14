Karikatürist Emrah Ablak, Neden Karikatürlerde Sıkça Küfür Kullanıldığını Açıkladı: "Ne Var Bunda?"

Ülkemizde karikatür denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Emrah Ablak'ı mutlaka tanırsınız. Kendisi karikatürün popüler olduğu zamanlara damgasını vurmuştu. Kendisine katıldığı bir programda, karikatüristlerin neden güldürmek için küfre başvurduklarını sordu. Soruyu duyar duymaz 'O kadar benim konuma denk geldin ki!' diyerek tepki veren Ablak, soruya tarihten de örneklerle yanıt verdi.
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Türklerin küfre her zaman güldüğünü söyleyen Ablak "Ne var bunda?" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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