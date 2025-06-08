Meksika ve Brezilya'da Tatil Yaptıktan Sonra Ülkesine Dönen Arkadaşlar Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Yaz geldi, tatil sezonu açıldı. Tatil planları yapıldı hatta pek çok kişi tatilini çoktan yaptı. Aynı zamanda birçok insan, pürüzsüz ve eşsiz bir bronzluk elde etmenin en ideal yolunun peşinde. Bazıları bunun için sağlığını bile tehlikeye atarak güneşin altında saatler geçiriyor.
Yaz döneminde Brezilya ve Meksika'da tatil yapan bir arkadaş grubu, kısa sürede yaşadıkları değişimi paylaştı. Bambaşka biri olan kadınların yaşadığı değişim, bronz ten tutkunlarının beğenisini topladı.
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Brezilya ve Meksika gibi ülkeler ekvatora yakın oldukları için güneş ışınlarını daha yoğun ve dik bir şekilde alıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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