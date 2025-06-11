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Alaçatı'daki Mekana Alınmayan İbrahim Yılmaz'ın Bir Kozmetik Mağazasına da Alınmadığı Anlar Yeniden Hatırlandı

Alaçatı'daki Mekana Alınmayan İbrahim Yılmaz'ın Bir Kozmetik Mağazasına da Alınmadığı Anlar Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.06.2025 - 16:15

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İzmir'in popüler tatil destinasyonlarından biri olan Alaçatı'da, bir işletmede yaşanan bir olay, geniş çapta tartışmalara yol açtı. İddialara göre, işletme, rezervasyon yapılmış olmasına karşın, bir kadını başörtüsü nedeniyle içeriye kabul etmedi. Bu durum, çeşitli platformlarda geniş yankı buldu ve tepki çekti. Fakat olayın aslının bambaşka olduğu ortaya çıktı. 

İçeri alınmayan kişinin söz konusu kadın değil, fenomen İbrahim Yılmaz olduğu öğrenildi. Bu olay üzerine İbrahim Yılmaz'ın video çekmek için girdiği kozmetik mağazasından da kovulduğu anlar yeniden hatırlandı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Fenomen İbrahim Yılmaz, ilk olarak sokak satıcılarına yaptığı yardımlarla ve "Bugün eve erken git" repliği ile hayatımıza girmişti.

Fenomen İbrahim Yılmaz, ilk olarak sokak satıcılarına yaptığı yardımlarla ve "Bugün eve erken git" repliği ile hayatımıza girmişti.

Ardından da insanlara ne kadar ünlü olduğunu ve takipçisi olduğunu anlatarak, kendisini tanıyanlara para dağıttığı videolarla karşımıza çıkmaya başladı. 

Son olarak da kendisi yasa dışı bahis sebebiyle, aralarında Sedat Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu pek çok isim ile birlikte tutuklanmıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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