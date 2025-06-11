Alaçatı'daki Mekana Alınmayan İbrahim Yılmaz'ın Bir Kozmetik Mağazasına da Alınmadığı Anlar Yeniden Hatırlandı

İzmir'in popüler tatil destinasyonlarından biri olan Alaçatı'da, bir işletmede yaşanan bir olay, geniş çapta tartışmalara yol açtı. İddialara göre, işletme, rezervasyon yapılmış olmasına karşın, bir kadını başörtüsü nedeniyle içeriye kabul etmedi. Bu durum, çeşitli platformlarda geniş yankı buldu ve tepki çekti. Fakat olayın aslının bambaşka olduğu ortaya çıktı.

İçeri alınmayan kişinin söz konusu kadın değil, fenomen İbrahim Yılmaz olduğu öğrenildi. Bu olay üzerine İbrahim Yılmaz'ın video çekmek için girdiği kozmetik mağazasından da kovulduğu anlar yeniden hatırlandı.