Geçiş Videolarıyla Tanınan İçerik Üreticisi "Dinimizi Kirletmeyin" Diyen Takipçisine Ders Gibi Cevap Verdi

Yaptığı geçiş videoları ile tanınan 'zeynepgulkala'yı tanıyorsunuzdur. Kendisi bu videolarıyla pek çok kişinin beğenisini topladı ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Marvel'ı aratmayan videoları ile tanınan Zeynep Hanım, sık sık takipçilerinin sinir bozan yorumlarına maruz kalıyor.
Bir takipçisi kendisine 'Hal ve tavırlarınız mümine kişiliğe hiç yakışmıyor. Lütfen dinimizi yaşantılarınızla kirletmeyin' dedi. Zeynep Hanım'ın verdiği cevap ise beğeni topladı.
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"Bana neden seçilmiş kişi muamelesi yapıyorsunuz" diyen Zeynep Hanım, profilinde kusursuz bir din söze vermediğini söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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