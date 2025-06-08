Geçiş Videolarıyla Tanınan İçerik Üreticisi "Dinimizi Kirletmeyin" Diyen Takipçisine Ders Gibi Cevap Verdi

Yaptığı geçiş videoları ile tanınan 'zeynepgulkala'yı tanıyorsunuzdur. Kendisi bu videolarıyla pek çok kişinin beğenisini topladı ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Marvel'ı aratmayan videoları ile tanınan Zeynep Hanım, sık sık takipçilerinin sinir bozan yorumlarına maruz kalıyor.

Bir takipçisi kendisine 'Hal ve tavırlarınız mümine kişiliğe hiç yakışmıyor. Lütfen dinimizi yaşantılarınızla kirletmeyin' dedi. Zeynep Hanım'ın verdiği cevap ise beğeni topladı.