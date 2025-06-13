onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gerçekten İşe Yarar mı? Bir İçerik Üreticisi Plajda İşinize Yarayacak Pratik Bilgileri Paylaştı

Gerçekten İşe Yarar mı? Bir İçerik Üreticisi Plajda İşinize Yarayacak Pratik Bilgileri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2025 - 17:51

İçerik Devam Ediyor

Yaz mevsiminin gelmesi ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte, deniz, kum, güneş üçlüsünün keyfini çıkarmak için plajlara akın ediyoruz. Fakat bu eğlenceli dönemde, plajda geçirdiğimiz zaman boyunca kişisel eşyalarımızın güvenliğini sağlamak oldukça güç bir hale dönüşebiliyor. Plajda rahatça güneşlenirken veya denizde yüzerek serinlerken, eşyalarımızın başında olamamak ve onları gözetleyememek, huzurumuzu kaçırabiliyor. Bu durum, tatilin tadını çıkarmamızı engelleyen bir sorun haline gelebiliyor.

Bir içerik üreticisi, plajda işimizi kolaylaştıracak tüyoları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Telefon, para gibi eşyaları gömerek muhafaza eden kadının paylaştığı yöntem pek de verimli bulunmadı.

Telefon, para gibi eşyaları gömerek muhafaza eden kadının paylaştığı yöntem pek de verimli bulunmadı.

Fakat ayakları kumdan arındırmak için bulduğu fikir beğeni topladı. Peki siz bu yöntemleri nasıl buldunuz?

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın