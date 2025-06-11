Bir İçerik Üreticisi Kalem Kalem Hesapladı: Galericiler 1 Araçtan Ortalama Kaç Para Kazanıyor?

Bildiğiniz üzere ülkemizde artık pek çok galerici var. Hatta sizin de arkadaşlarınız bir anda galericiliğe başlamıştır. Bu durum, otomobil alım-satım işlemlerinin artması ve bu alanda birçok fırsatın doğmasıyla birlikte geldi. Fakat tartışmalar da beraberinde geldi. Otomotiv sektöründeki fiyat artışının sebebinin galericiler olduğu iddia edilmişti.

Peki galericiler bir otomobilden ortalama kaç para kazanıyor? Otomobiller üzerine içerikler üreten Muharrem Varol kalem kalem hesapladı.