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Bir İçerik Üreticisi Kalem Kalem Hesapladı: Galericiler 1 Araçtan Ortalama Kaç Para Kazanıyor?

Bir İçerik Üreticisi Kalem Kalem Hesapladı: Galericiler 1 Araçtan Ortalama Kaç Para Kazanıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.06.2025 - 20:55

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemizde artık pek çok galerici var. Hatta sizin de arkadaşlarınız bir anda galericiliğe başlamıştır. Bu durum, otomobil alım-satım işlemlerinin artması ve bu alanda birçok fırsatın doğmasıyla birlikte geldi. Fakat tartışmalar da beraberinde geldi. Otomotiv sektöründeki fiyat artışının sebebinin galericiler olduğu iddia edilmişti. 

Peki galericiler bir otomobilden ortalama kaç para kazanıyor? Otomobiller üzerine içerikler üreten Muharrem Varol kalem kalem hesapladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bir arabadan ortalama gelirin 45 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Bir arabadan ortalama gelirin 45 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Ayda 5 araç satıldığında ciddi bir gelir elde ediliyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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