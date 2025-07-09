İspanya'nın Meşhur Boğa Koşusu San Fermin Festivali Başladı: Festivalde 4 Kişi Yaralandı

İspanya kültüründe boğaların büyük bir yeri var bildiğiniz üzere. Boğaların başrolde olduğu pek çok festival düzenleniyor. Bu festivallerin en ünlüsü Pamplona kentinde düzenlenen San Fermín Festivali. Her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen bu geleneksel etkinlikte, sabah saatlerinde yüzlerce kişi dar sokaklarda serbest bırakılan boğaların önünde koşar. Yaklaşık 800 metrelik bu parkur, heyecan, tehlike ve adrenalin dolu anlara sahne olur. Katılımcılar genellikle beyaz kıyafetler giyer ve kırmızı fular takar. Eskiden çobanların güç gösterisi olarak başladığı düşünülen bu etkinlikte, koşu sırasında boğaya temas etmenin ve önünde koşmanın şans getireceğine inanılır.

Festival bu sene de tüm coşkusuyla başladı. Festival sırasında 4 kişi yaralandı.