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İspanya'nın Meşhur Boğa Koşusu San Fermin Festivali Başladı: Festivalde 4 Kişi Yaralandı

İspanya'nın Meşhur Boğa Koşusu San Fermin Festivali Başladı: Festivalde 4 Kişi Yaralandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 19:03

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İspanya kültüründe boğaların büyük bir yeri var bildiğiniz üzere. Boğaların başrolde olduğu pek çok festival düzenleniyor. Bu festivallerin en ünlüsü Pamplona kentinde düzenlenen San Fermín Festivali. Her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen bu geleneksel etkinlikte, sabah saatlerinde yüzlerce kişi dar sokaklarda serbest bırakılan boğaların önünde koşar. Yaklaşık 800 metrelik bu parkur, heyecan, tehlike ve adrenalin dolu anlara sahne olur. Katılımcılar genellikle beyaz kıyafetler giyer ve kırmızı fular takar. Eskiden çobanların güç gösterisi olarak başladığı düşünülen bu etkinlikte, koşu sırasında boğaya temas etmenin ve önünde koşmanın şans getireceğine inanılır. 

Festival bu sene de tüm coşkusuyla başladı. Festival sırasında 4 kişi yaralandı.

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Boğa koşusu, İspanyol kültürünün köklü bir parçası olarak kabul edilse de, zamanla etik tartışmaların merkezinde.

Boğa koşusu, İspanyol kültürünün köklü bir parçası olarak kabul edilse de, zamanla etik tartışmaların merkezinde.

Hayvan hakları savunucuları, boğaların koşu sırasında stres yaşadığını ve ardından yapılan boğa güreşlerinde acı çektiğini savunarak festivale tepki gösteriyor. Bazı şehirlerde benzer etkinlikler yasaklandı ya da farklı biçimlere dönüştürüldü. Buna rağmen Pamplona’daki festival, hem yerli halk hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistler için hâlâ büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hatta önceleri günde yalnızca bir kez düzenlenen bu etkinlik yurt dışından da ilgilinin artmasıyla günde birkaç sefer gerçekleştirilmeye başlandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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