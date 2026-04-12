Aydınlık Günler mi Geliyor? Türkiye'de Uzun Zaman Sonra Beyaz Alageyik Görüldü

Aydınlık Günler mi Geliyor? Türkiye'de Uzun Zaman Sonra Beyaz Alageyik Görüldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 14:05

Türkiye’de nadir görülen yaban hayatı görüntülerine bu kez Elazığ’ın Ağın ilçesi ev sahipliği yaptı. Uzun yıllardır doğada karşılaşılması oldukça zor olan beyaz alageyik, bir evin bahçesine kadar inerek dikkat çekti. Bölge sakinlerinin de ilgisini çeken bu sıra dışı anlar kısa sürede yayılırken, doğaseverler tarafından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi. Beyaz alageyiğin yeniden görülmesi, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığı açısından önemli bir işaret olarak görülüyor. X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Elazığ’ın Ağın ilçesinde beyaz renkli bir alageyik, bir evin bahçesine girerek horozlarla bir süre vakit geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Elazığ’ın Ağın ilçesinde beyaz renkli bir alageyik, bir evin bahçesine girerek horozlarla bir süre vakit geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Alageyiğin toplumda aslında bambaşka bir yeri var. Özellikle bazı kültürlerde şans getirdiğine inanılıyor.

Anadolu folklorunda, destanlarında ve edebiyatında 'alageyik', sıradan bir hayvan olmanın ötesinde ulaşılmazlığın, olağanüstü güzelliğin ve insanı felakete sürükleyen kör edici tutkuların güçlü bir sembolü olarak görülüyor. Ünlü Alageyik efsanesinde yetenekli avcı Halil'i sarp kayalıklara ve ölüme çeken sihirli bir varlık olarak tasvir edilen bu figür, insanın dizginleyemediği hırslarını temsil eder.

Edebiyatımızda ve sanatımızda da derin izler bırakan alageyik; Ziya Gökalp'in ünlü şiirinde Turan ülküsünü simgelerken, Yaşar Kemal'in 'Üç Anadolu Efsanesi' kitabında ve Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı 1969 yapımı sinema filminde, insanı peşinden sürükleyen o büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli heveslerin yansıması olarak kültürel hafızamıza kazınmıştır.

Kullanıcılar da beyaz alageyiğin gelişini büyük bir heyecanla kutladı.

Kullanıcılar da beyaz alageyiğin gelişini büyük bir heyecanla kutladı.
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
