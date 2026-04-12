Aydınlık Günler mi Geliyor? Türkiye'de Uzun Zaman Sonra Beyaz Alageyik Görüldü

Alageyiğin toplumda aslında bambaşka bir yeri var. Özellikle bazı kültürlerde şans getirdiğine inanılıyor.

Anadolu folklorunda, destanlarında ve edebiyatında 'alageyik', sıradan bir hayvan olmanın ötesinde ulaşılmazlığın, olağanüstü güzelliğin ve insanı felakete sürükleyen kör edici tutkuların güçlü bir sembolü olarak görülüyor. Ünlü Alageyik efsanesinde yetenekli avcı Halil'i sarp kayalıklara ve ölüme çeken sihirli bir varlık olarak tasvir edilen bu figür, insanın dizginleyemediği hırslarını temsil eder.

Edebiyatımızda ve sanatımızda da derin izler bırakan alageyik; Ziya Gökalp'in ünlü şiirinde Turan ülküsünü simgelerken, Yaşar Kemal'in 'Üç Anadolu Efsanesi' kitabında ve Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı 1969 yapımı sinema filminde, insanı peşinden sürükleyen o büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli heveslerin yansıması olarak kültürel hafızamıza kazınmıştır.