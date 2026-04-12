Kemeraltı’nda 100 Yıldır Aynı Dükkanda Aynı Geleneği Sürdüren Ailenin Hikayesi

Sefarad mutfağının zenginliğine dikkat çekerken yalnızca bilinen boyoz veya tuzlu yumurta gibi lezzetleri değil; Fritada ve Tomat Reinado gibi artık gündelik hayatta karşılığı azalmış yemekleri de hatırlatıyor. Bu yönüyle dükkân, bir mutfak geleneğinin arşivi niteliği taşıyor.

Palombo’nun ticaret hayatı da erken yaşlarda başlamış. Çocukluk döneminde babasını kaybetmesinin ardından, aile desteğiyle henüz genç yaşta iş hayatına atılmış. O yıllarda Kemeraltı, farklı meslek gruplarının bir arada bulunduğu, yoğun ticari hareketliliğe sahip bir merkez konumundaydı. Kuru meyve ticareti, balmumu gibi emtialar ve dalyancılık faaliyetleri, bölgenin ekonomik yapısını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyordu.