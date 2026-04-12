Kemeraltı’nda 100 Yıldır Aynı Dükkanda Aynı Geleneği Sürdüren Ailenin Hikayesi

Kemeraltı’nda 100 Yıldır Aynı Dükkanda Aynı Geleneği Sürdüren Ailenin Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 12:47

Kemeraltı’nın tarihî Abacıoğlu Hanı’nda, kalabalığın biraz dışında kalan küçük bir dükkan var. İlk bakışta sıradan bir esnaf noktası gibi görünse de içeride anlatılan hikâye, İzmir’in yüzyıllara yayılan ticaret ve kültür hafızasına açılıyor. 81 yaşındaki Rafael Palombo, Sefarad mutfağının neredeyse unutulmuş lezzetlerini üretmeye ve yaşatmaya devam ederken, aynı zamanda bir dönemin Kemeraltı’sını da bugüne taşıyor.

Kemeraltı’nın tarihî Abacıoğlu Hanı’nda yer alan küçük bir dükkân, yalnızca bir ticaret noktası değil; aynı zamanda İzmir’in çok katmanlı geçmişine açılan sessiz bir kapı gibi duruyor.

Kemeraltı’nın tarihî Abacıoğlu Hanı’nda yer alan küçük bir dükkân, yalnızca bir ticaret noktası değil; aynı zamanda İzmir’in çok katmanlı geçmişine açılan sessiz bir kapı gibi duruyor.

81 yaşındaki Rafael Palombo, bu kapının son temsilcilerinden biri olarak Sefarad mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini yaşatmayı sürdürüyor.

Palombo ailesinin hikâyesi, 1492’de İber Yarımadası’ndan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerinin İzmir’e uzanan uzun yolculuğuna dayanıyor.

Palombo ailesinin hikâyesi, 1492’de İber Yarımadası’ndan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerinin İzmir’e uzanan uzun yolculuğuna dayanıyor.

Bu göç, yalnızca bir nüfus hareketi değil; aynı zamanda Akdeniz’in farklı kültürlerini İzmir’de buluşturan tarihsel bir sürecin de başlangıcı. Palombo’nun anlattıkları, bir ailenin ticaret serüveninden çok daha fazlasını; şehrin ekonomik ve sosyal dönüşümünü de görünür kılıyor.

Abacıoğlu Hanı’ndaki dükkân, 1960’lardan bu yana Palombo ailesinin ticaretine ev sahipliği yapıyor.

Abacıoğlu Hanı’ndaki dükkân, 1960’lardan bu yana Palombo ailesinin ticaretine ev sahipliği yapıyor.

Bir dönem kuru meyve ve balmumu ticaretinin yürütüldüğü bu küçük alan, zamanla uzmanlaşarak bugün yalnızca balık yumurtası ürünlerine odaklanmış durumda. Kefal yumurtasından yapılan bottarga ve sazan yumurtasından hazırlanan tarama, dükkânın en bilinen ürünleri arasında yer alıyor. Bu üretim süreci, modern tekniklerden ziyade geleneksel yöntemlere dayanıyor; bu yönüyle de yalnızca bir gıda üretimi değil, aynı zamanda bir zanaat olarak değerlendiriliyor.

Rafael Palombo, İzmir Körfezi’nin geçmişteki çevresel koşullarından, balıkçılık kültüründen ve bu kültürün zaman içinde nasıl değiştiğinden söz ederken, aslında bir gastronomi anlatısından çok daha geniş bir tablo çiziyor

Rafael Palombo, İzmir Körfezi’nin geçmişteki çevresel koşullarından, balıkçılık kültüründen ve bu kültürün zaman içinde nasıl değiştiğinden söz ederken, aslında bir gastronomi anlatısından çok daha geniş bir tablo çiziyor

Sefarad mutfağının zenginliğine dikkat çekerken yalnızca bilinen boyoz veya tuzlu yumurta gibi lezzetleri değil; Fritada ve Tomat Reinado gibi artık gündelik hayatta karşılığı azalmış yemekleri de hatırlatıyor. Bu yönüyle dükkân, bir mutfak geleneğinin arşivi niteliği taşıyor.

Palombo’nun ticaret hayatı da erken yaşlarda başlamış. Çocukluk döneminde babasını kaybetmesinin ardından, aile desteğiyle henüz genç yaşta iş hayatına atılmış. O yıllarda Kemeraltı, farklı meslek gruplarının bir arada bulunduğu, yoğun ticari hareketliliğe sahip bir merkez konumundaydı. Kuru meyve ticareti, balmumu gibi emtialar ve dalyancılık faaliyetleri, bölgenin ekonomik yapısını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyordu.

Zaman içinde İzmir’in büyümesi, ticaretin yapısını da değiştirdi.

Zaman içinde İzmir’in büyümesi, ticaretin yapısını da değiştirdi.

Hanlara araç girişinin yasaklanması, üretim ve dağıtım zincirlerinin şehir dışına taşınması ve modern perakende yapısının gelişmesi, Kemeraltı’nın eski işleyişini büyük ölçüde dönüştürdü. Bu dönüşüm sürecinde Palombo ailesi de faaliyet alanını daraltarak daha niş bir üretime yöneldi.

Bugün Kemeraltı, geçmişteki çok kültürlü ticaret yapısından farklı bir görünüm sergilese de, hâlâ tarihî dokusunu koruyan nadir alanlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Rafael Palombo’nun varlığı ise bu sürekliliğin yaşayan bir örneği olarak öne çıkıyor. Onun dükkanı, yalnızca ürünlerin satıldığı bir yer değil; aynı zamanda İzmir’in kaybolan zanaatkârlık geleneğinin de hatırlatıldığı bir mekân niteliğinde.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
right-dark
