"Puantiyeler Kraliçesi" Olarak Bilinen Ünlü Japon Sanatçı Yayoi Kusama Hayatını Kaybetti

1929 yılında Japonya’nın Matsumoto kentinde doğan Kusama, çocukluğundan itibaren çeşitli görüntüler ve halüsinasyonlar yaşadığını anlatıyordu. Gördüğü noktalar, ağlar, ışıklar ve çiçekler zamanla sanatının en belirgin unsurlarına dönüştü. Puantiye ve ağ desenlerini suluboya, pastel ve yağlı boya çalışmalarında küçük yaşlarda kullanmaya başladı.

1957’de ABD’ye taşınan sanatçı, ertesi yıl New York’ta ağ resimleri, yumuşak heykeller, aynalar ve ışıklarla hazırlanan enstalasyonlarını sergiledi. Kusama’nın faaliyetleri daha sonra beden boyama etkinliklerine, moda gösterilerine, savaş karşıtı performanslara, filmlere ve edebiyata kadar genişledi. Tekrarlanan desenlere dayanan sanat anlayışını “benliğin yok oluşu” kavramıyla açıkladı.

1973’te Japonya’ya dönen Kusama; büyük ölçekli enstalasyonlar, açık hava heykelleri ve dünyaca tanınmasını sağlayan “Sonsuzluk Aynalı Odaları” üzerinde çalıştı. Yaklaşık 900 resimden oluşan “Ebedi Ruhum” serisini 2009-2021 yılları arasında hazırladı. Tokyo’daki Yayoi Kusama Müzesi 2017’de açılırken sanatçı, Japonya’nın en önemli devlet nişanlarından Kültür Nişanı’na 2016 yılında layık görüldü.