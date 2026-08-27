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"Puantiyeler Kraliçesi" Olarak Bilinen Ünlü Japon Sanatçı Yayoi Kusama Hayatını Kaybetti

"Puantiyeler Kraliçesi" Olarak Bilinen Ünlü Japon Sanatçı Yayoi Kusama Hayatını Kaybetti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 09:16
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Sanat dünyasının “Puantiyeler Kraliçesi” olarak tanıdığı Japon avangart sanatçı Yayoi Kusama, 97 yaşında hayatını kaybetti. Puantiyeler, bal kabakları ve aynalı odalarla özdeşleşen Kusama’nın son günlerine kadar resim yapmayı sürdürdüğü açıklandı.

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Ölümü 13 gün sonra duyuruldu

Ölümü 13 gün sonra duyuruldu

Yayoi Kusama’nın şirketi ve stüdyosu tarafından 27 Ağustos’ta yayımlanan açıklamada, sanatçının 14 Ağustos 2026’da Tokyo’daki bir hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada Kusama’nın görsel sanatlardan performansa, edebiyattan şiire uzanan kariyeriyle avangart sanatın öncü isimlerinden biri olduğu belirtildi. Sanatçının son günlerine kadar fırçasını bırakmadığı, eserlerinde “sonsuz sevgi” ve “ebedi ruh” temalarını araştırmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Kusama’nın mirasını yaşatacaklarını belirten şirket ve stüdyo yetkilileri, sanatçının eserleri aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerindeki insanlara umut ve güç verme isteğini sürdüreceklerini açıkladı.

Çocuklukta gördüğü halüsinasyonları sanatına taşıdı

Çocuklukta gördüğü halüsinasyonları sanatına taşıdı

1929 yılında Japonya’nın Matsumoto kentinde doğan Kusama, çocukluğundan itibaren çeşitli görüntüler ve halüsinasyonlar yaşadığını anlatıyordu. Gördüğü noktalar, ağlar, ışıklar ve çiçekler zamanla sanatının en belirgin unsurlarına dönüştü. Puantiye ve ağ desenlerini suluboya, pastel ve yağlı boya çalışmalarında küçük yaşlarda kullanmaya başladı.

1957’de ABD’ye taşınan sanatçı, ertesi yıl New York’ta ağ resimleri, yumuşak heykeller, aynalar ve ışıklarla hazırlanan enstalasyonlarını sergiledi. Kusama’nın faaliyetleri daha sonra beden boyama etkinliklerine, moda gösterilerine, savaş karşıtı performanslara, filmlere ve edebiyata kadar genişledi. Tekrarlanan desenlere dayanan sanat anlayışını “benliğin yok oluşu” kavramıyla açıkladı.

1973’te Japonya’ya dönen Kusama; büyük ölçekli enstalasyonlar, açık hava heykelleri ve dünyaca tanınmasını sağlayan “Sonsuzluk Aynalı Odaları” üzerinde çalıştı. Yaklaşık 900 resimden oluşan “Ebedi Ruhum” serisini 2009-2021 yılları arasında hazırladı. Tokyo’daki Yayoi Kusama Müzesi 2017’de açılırken sanatçı, Japonya’nın en önemli devlet nişanlarından Kültür Nişanı’na 2016 yılında layık görüldü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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