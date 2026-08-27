"Puantiyeler Kraliçesi" Olarak Bilinen Ünlü Japon Sanatçı Yayoi Kusama Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sanat dünyasının “Puantiyeler Kraliçesi” olarak tanıdığı Japon avangart sanatçı Yayoi Kusama, 97 yaşında hayatını kaybetti. Puantiyeler, bal kabakları ve aynalı odalarla özdeşleşen Kusama’nın son günlerine kadar resim yapmayı sürdürdüğü açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ölümü 13 gün sonra duyuruldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklukta gördüğü halüsinasyonları sanatına taşıdı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın