50 Milyon Dolarlık Kazı Makinesi Yerin Altında Sıkıştı: Eşi Görülmemiş Plan Uyguladılar

Jiangyin ile Jingjiang’ı birbirine bağlayan tünelde kullanılan 16 metre çapındaki makine, Şubat 2023’te yaklaşık 3,2 kilometre ilerledikten sonra durdu. Arıza noktası Yangtze Nehri’nin yüzeyinden 54 metre aşağıdaydı ve kazılması gereken yaklaşık 1,7 kilometrelik bölüm bulunuyordu.

Mühendisler güzergâhı değiştirmeyi, mevcut tünelin yanından yeni bir geçit açmayı ve nehir üzerinden dikey kuyu indirmeyi değerlendirdi. Ancak bu seçeneklerin yoğun gemi trafiğini ve nehir güvenliğini etkileme riski bulunuyordu. Sonunda aynı büyüklükteki ikinci makinenin karşı kıyıdan yola çıkarılmasına karar verildi.

İkincil haberlerde makinelerin ağırlığı yaklaşık 5 bin ton olarak aktarılırken projenin üretim duyurularında yaklaşık 4 bin 300 tonluk ağırlık veriliyor. Makinenin değerinin ise yaklaşık 50 milyon dolar olduğu belirtiliyor.