50 Milyon Dolarlık Kazı Makinesi Yerin Altında Sıkıştı: Eşi Görülmemiş Plan Uyguladılar
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İkinci makineyi karşı kıyıdan gönderdiler
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Buluşma noktasındaki sapma yalnızca 2 milimetre oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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