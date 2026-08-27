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50 Milyon Dolarlık Kazı Makinesi Yerin Altında Sıkıştı: Eşi Görülmemiş Plan Uyguladılar

50 Milyon Dolarlık Kazı Makinesi Yerin Altında Sıkıştı: Eşi Görülmemiş Plan Uyguladılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 08:46
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Çin’de yapımı süren 6,4 kilometrelik nehir altı tünelinde dev kazı makinesinin ana yatağı arızalandı. Yüzeye çıkarılması mümkün olmayan makineyi kurtarmak için mühendisler karşı kıyıdan ikinci bir tünel açarak iki makineyi yerin altında buluşturdu.

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İkinci makineyi karşı kıyıdan gönderdiler

İkinci makineyi karşı kıyıdan gönderdiler

Jiangyin ile Jingjiang’ı birbirine bağlayan tünelde kullanılan 16 metre çapındaki makine, Şubat 2023’te yaklaşık 3,2 kilometre ilerledikten sonra durdu. Arıza noktası Yangtze Nehri’nin yüzeyinden 54 metre aşağıdaydı ve kazılması gereken yaklaşık 1,7 kilometrelik bölüm bulunuyordu.

Mühendisler güzergâhı değiştirmeyi, mevcut tünelin yanından yeni bir geçit açmayı ve nehir üzerinden dikey kuyu indirmeyi değerlendirdi. Ancak bu seçeneklerin yoğun gemi trafiğini ve nehir güvenliğini etkileme riski bulunuyordu. Sonunda aynı büyüklükteki ikinci makinenin karşı kıyıdan yola çıkarılmasına karar verildi.

İkincil haberlerde makinelerin ağırlığı yaklaşık 5 bin ton olarak aktarılırken projenin üretim duyurularında yaklaşık 4 bin 300 tonluk ağırlık veriliyor. Makinenin değerinin ise yaklaşık 50 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Buluşma noktasındaki sapma yalnızca 2 milimetre oldu

Buluşma noktasındaki sapma yalnızca 2 milimetre oldu

İkinci makinenin arızalı makineye yanlış açıyla yaklaşması, tünel duvarının zarar görmesine veya nehir suyunun çalışma alanına dolmasına yol açabilirdi. Sensörler, kameralar ve hassas ölçüm sistemleriyle gerçekleştirilen kazının sonunda iki makine sıfır yatay sapma ve yalnızca 2 milimetrelik düşey farkla buluştu. Projede izin verilen hata payı 10 santimetreydi.

Makinelerin karşılaşması operasyonun yalnızca ilk aşamasıydı. İşçilerin güvenli biçimde çalışabilmesi için çelik gövdelerin çevresine 363 dondurma borusu yerleştirildi. Beş aydan uzun süren çalışmayla ortalama eksi 13 derece sıcaklığa sahip, yaklaşık 3,9 metre kalınlığında donmuş bir toprak bariyeri oluşturuldu.

Yüzeye çıkarılamayan makineler yerin altında parçalanarak söküldü. Yaklaşık 2 bin tonluk bölüm, dar alandan taşınabilmesi için 2 binden fazla küçük parçaya ayrıldı. Tünelin ilk bağlantısı Mart 2025’te sağlanırken ana yapı aynı yılın kasım ayında tamamlandı. Operasyon sırasında ciddi bir güvenlik kazası yaşanmadığı açıklandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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