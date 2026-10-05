350 Metrelik Dev Stadyum Projesi İçin Hayaller Suya Düştü
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Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası için planladığı en iddialı tesislerden NEOM Stadyumu'nun süresiz olarak rafa kaldırıldığı iddia edildi. Konuya yakın iki kaynağa dayanan bilgiye göre karar, stadyumun içinde yer alacağı fütüristik The Line projesinin gecikmesi ve küçültülmesinin ardından geldi.
Ayrıntılar haberimizde.
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Stadyum, NEOM'daki The Line yapısının içinde yükseltilmiş bir arena olarak tasarlanmıştı.
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NEOM'un sahibi Kamu Yatırım Fonu, The Line'ın artık öncelikli olmadığını nisan ayında doğrulamıştı.
Ülke ekonomisinin bu yıl küçülmesi bekleniyor.
Dünya Kupası için planlanan diğer stadyumlarda ise çalışmalar sürüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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