350 Metrelik Dev Stadyum Projesi İçin Hayaller Suya Düştü

Çelik ve camdan oluşan, 160 kilometre uzunluğundaki The Line, daha geniş NEOM projesinin bir parçası. Bu yapının içinde yer alacak 46 bin kişilik stadyumun maliyetinin 2,5 milyar dolar olması bekleniyordu.

Bölgedeki ihale ve projeleri takip eden Dubai merkezli MEED Projects'in verilerinde ise stadyum 'beklemede' olarak listeleniyor ve bir tamamlanma tarihi bulunmuyor. NEOM ve Suudi hükümetinin medya ofisi konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.