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350 Metrelik Dev Stadyum Projesi İçin Hayaller Suya Düştü

350 Metrelik Dev Stadyum Projesi İçin Hayaller Suya Düştü

Suudi Arabistan
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 11:30
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Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası için planladığı en iddialı tesislerden NEOM Stadyumu'nun süresiz olarak rafa kaldırıldığı iddia edildi. Konuya yakın iki kaynağa dayanan bilgiye göre karar, stadyumun içinde yer alacağı fütüristik The Line projesinin gecikmesi ve küçültülmesinin ardından geldi.

Ayrıntılar haberimizde.

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Stadyum, NEOM'daki The Line yapısının içinde yükseltilmiş bir arena olarak tasarlanmıştı.

Stadyum, NEOM'daki The Line yapısının içinde yükseltilmiş bir arena olarak tasarlanmıştı.

Çelik ve camdan oluşan, 160 kilometre uzunluğundaki The Line, daha geniş NEOM projesinin bir parçası. Bu yapının içinde yer alacak 46 bin kişilik stadyumun maliyetinin 2,5 milyar dolar olması bekleniyordu.

Bölgedeki ihale ve projeleri takip eden Dubai merkezli MEED Projects'in verilerinde ise stadyum 'beklemede' olarak listeleniyor ve bir tamamlanma tarihi bulunmuyor. NEOM ve Suudi hükümetinin medya ofisi konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

NEOM'un sahibi Kamu Yatırım Fonu, The Line'ın artık öncelikli olmadığını nisan ayında doğrulamıştı.

NEOM'un sahibi Kamu Yatırım Fonu, The Line'ın artık öncelikli olmadığını nisan ayında doğrulamıştı.

Fonun yöneticisi Yasir el-Rumayyan, projenin 2030'a yetiştirilmesinin artık şart olmadığını söyledi. İlk planda The Line'ın ilk etabının tam da o yıl tamamlanması hedefleniyordu. Rumayyan, hiçbir projenin iptal edilmediğini de ayrıca vurguladı.

Yaklaşık 10 yıl önce tanıtılan NEOM, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve petrole bağımlılığı azaltmayı amaçlayan Vizyon 2030 planının merkezinde yer alıyor. Ülkenin dev projelerinde geri adım atılan tek örnek de bu değil. Ocak ayında Riyad'daki küp biçimli dev gökdelen Mukaab'ın inşaatının durdurulduğu bildirilmişti.

Ülke ekonomisinin bu yıl küçülmesi bekleniyor.

Ülke ekonomisinin bu yıl küçülmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı geçen hafta, bu yılki bütçe açığının önceki tahminlerden daha yüksek olacağını ve petrol faaliyetlerindeki düşüşle birlikte reel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,6 daralmasını beklediğini açıkladı.

Ülke, enerji sevkiyatlarını ciddi biçimde aksatan İran savaşı ve İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle de artan bir baskı altında.

Dünya Kupası için planlanan diğer stadyumlarda ise çalışmalar sürüyor.

Dünya Kupası için planlanan diğer stadyumlarda ise çalışmalar sürüyor.

Ülke, turnuva için beş şehirde 15 stadyum inşa ediyor ya da yeniliyor; bunlara onlarca antrenman tesisi de ekleniyor. Projelerin toplam değeri 22,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve diğer tesislerin 2026 ile 2033 arasında tamamlanması bekleniyor. Doğudaki El Hubar kentinde yapılan Aramco Stadyumu'nun bu yılın sonunda bitirilmesi ve ilk maçına ocakta ev sahipliği yapması planlanıyor.

2034 Dünya Kupası Ev Sahipliği Yüksek Otoritesi de inşaat aşamalarında 'önemli ölçüde teslimatın' sürdüğünü açıkladı, ancak NEOM Stadyumu'na ve maliyetlere ilişkin sorulara yanıt vermedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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