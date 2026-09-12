Tekrarıyla Rakiplerini Sollayıp İlk 5'e Girdi: 11 Eylül Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı!
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11 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu.
Tuzlu Kahve, Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht dizilerinin tekrar bölümlerinin yayınlandığı 11 Eylül Cuma reyting sonuçları açıklandı. 11 Eylül reytinglerinde Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve en çok izlenen dizi olurken ilk 5'te yer aldı.
İşte 11 Eylül Cuma Reyting Sonuçları...
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11 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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11 Eylül Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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