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Tekrarıyla Rakiplerini Sollayıp İlk 5'e Girdi: 11 Eylül Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı!

Tekrarıyla Rakiplerini Sollayıp İlk 5'e Girdi: 11 Eylül Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı!

yerli dizi Reyting Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2026 - 11:13
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11 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. 

Tuzlu Kahve, Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht dizilerinin tekrar bölümlerinin yayınlandığı 11 Eylül Cuma reyting sonuçları açıklandı. 11 Eylül reytinglerinde Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve en çok izlenen dizi olurken ilk 5'te yer aldı.

İşte 11 Eylül Cuma Reyting Sonuçları...

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11 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.

11 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Televizyonda yeni sezonun başlamasıyla birlikte reyting rekabeti yalnızca yeni bölümlerde değil, tekrar yayınlarında da kendisini göstermeye başladı. 11 Eylül Cuma akşamı Tuzlu Kahve, Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht tekrar bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Üç yeni dizinin tekrarlarının karşı karşıya geldiği gecede Tuzlu Kahve, AB ve ABC1 kategorilerinde rakiplerinden daha yüksek sonuçlar aldı. Star TV'nin yeni dizisi TOTAL'de 1,84 reytingle 8., AB'de 1,69'la 6., ABC1'de ise 2,05 reytingle 5. sırada yer aldı.

Sevdan Bir Ateş ise TOTAL kategorisinde Tuzlu Kahve'yi geride bıraktı. Show TV'nin yeni dizisi 2,05 reytingle 7. olurken AB'de 1,34'le 10., ABC1'de 1,82'yle 7. sıraya yerleşti. Gecenin üç dizi arasındaki en düşük sonuçları ise Aşk ve Taht'tan geldi. Dizi TOTAL'de 1,00 reytingle 20., AB'de 0,76'yla 23., ABC1'de ise 0,82 reytingle 24. oldu.

11 Eylül Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

11 Eylül Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Tuzlu Kahve

TOTAL | (8) | 1,84

AB | (6) | 1,69

ABC1 | (5) | 2,05

Sevdan Bir Ateş

TOTAL | (7) | 2,05

AB | (10) | 1,34

ABC1 | (7) | 1,82

Aşk ve Taht

TOTAL | (20) | 1,00

AB | (23) | 0,76

ABC1 | (24) | 0,82

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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