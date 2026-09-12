Tekrarıyla Rakiplerini Sollayıp İlk 5'e Girdi: 11 Eylül Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı!

Televizyonda yeni sezonun başlamasıyla birlikte reyting rekabeti yalnızca yeni bölümlerde değil, tekrar yayınlarında da kendisini göstermeye başladı. 11 Eylül Cuma akşamı Tuzlu Kahve, Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht tekrar bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Üç yeni dizinin tekrarlarının karşı karşıya geldiği gecede Tuzlu Kahve, AB ve ABC1 kategorilerinde rakiplerinden daha yüksek sonuçlar aldı. Star TV'nin yeni dizisi TOTAL'de 1,84 reytingle 8., AB'de 1,69'la 6., ABC1'de ise 2,05 reytingle 5. sırada yer aldı.

Sevdan Bir Ateş ise TOTAL kategorisinde Tuzlu Kahve'yi geride bıraktı. Show TV'nin yeni dizisi 2,05 reytingle 7. olurken AB'de 1,34'le 10., ABC1'de 1,82'yle 7. sıraya yerleşti. Gecenin üç dizi arasındaki en düşük sonuçları ise Aşk ve Taht'tan geldi. Dizi TOTAL'de 1,00 reytingle 20., AB'de 0,76'yla 23., ABC1'de ise 0,82 reytingle 24. oldu.