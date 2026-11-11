"Elit" Yasemin Ergene Tuzlu Kahve'de de Terk Edildi: Akıllara Doktorlar'daki Ela Geldi

Bölümün dikkat çekici gelişmelerinden biri de Murat'ın, Ceren Moray'ın canlandırdığı Aybüke'nin yanağına kondurduğu öpücük oldu.

Bu hareket dengeleri değiştirirken Feryal, Murat'ın hayatında başka birinin olduğundan şüphelendi. Neler olduğunu anlamaya çalışan Elit ise nişanlısının peşine düştü.

Murat ile Elit'in son buluşmasında yollar kesin olarak ayrıldı. Murat, 'Benimle ilgili kilom ve aldığım kaloriler haricinde ne biliyorsun?' diye sorarak sevdiği kadının hayatında ilk sırada olmak istediğini söyledi.

'Belki de biz birbirimiz için uygun değiliz' diyen Murat, nişan yüzüğünü çıkardı. Elit'in gözyaşları ise bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu.