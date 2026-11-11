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"Elit" Yasemin Ergene Tuzlu Kahve'de de Terk Edildi: Akıllara Doktorlar'daki Ela Geldi

"Elit" Yasemin Ergene Tuzlu Kahve'de de Terk Edildi: Akıllara Doktorlar'daki Ela Geldi

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 13:31
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Tuzlu Kahve'nin 10 Kasım akşamı yayınlanan 10. bölümünde Murat ile Elit'in ilişkisi beklenmedik bir şekilde sona erdi. Murat'ı canlandıran Sarp Apak ile Elit'e hayat veren Yasemin Ergene'nin ayrılık sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak bu sahne seyircilerin aklına bambaşka bir diziyi getirdi!

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Tuzlu Kahve'de Murat, Elit'e sürpriz yapmak isterken kendisi hakkında söylenenleri duydu.

Tuzlu Kahve'de Murat, Elit'e sürpriz yapmak isterken kendisi hakkında söylenenleri duydu.

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde nişanlısına sürpriz yapmak için ofise giden Murat, Elit'in kendisi hakkındaki düşüncelerine kulak misafiri oldu. Elit'in 'Bazen beni çok bunaltıyor, nefes alamıyorum' sözleri Murat'ı derinden yaraladı. 

Kendini yemeğe veren Murat, ağabeyi Mehmet'le konuştuktan sonra ilişkisini sorgulamaya başladı. Üstelik Elit'in telefonlarına da çıkmadı.

Murat'ın Aybüke'yi öpmesi yeni bir aşkın kapısını araladı, Elit'le yollar ise kesin olarak ayrıldı.

Murat'ın Aybüke'yi öpmesi yeni bir aşkın kapısını araladı, Elit'le yollar ise kesin olarak ayrıldı.

Bölümün dikkat çekici gelişmelerinden biri de Murat'ın, Ceren Moray'ın canlandırdığı Aybüke'nin yanağına kondurduğu öpücük oldu.

Bu hareket dengeleri değiştirirken Feryal, Murat'ın hayatında başka birinin olduğundan şüphelendi. Neler olduğunu anlamaya çalışan Elit ise nişanlısının peşine düştü.

Murat ile Elit'in son buluşmasında yollar kesin olarak ayrıldı. Murat, 'Benimle ilgili kilom ve aldığım kaloriler haricinde ne biliyorsun?' diye sorarak sevdiği kadının hayatında ilk sırada olmak istediğini söyledi.

'Belki de biz birbirimiz için uygun değiliz' diyen Murat, nişan yüzüğünü çıkardı. Elit'in gözyaşları ise bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Yasemin Ergene'nin terk edilişi seyircilere 18 yıl önce Doktorlar'da Ela'nın düğün gününde terk edildiği sahneyi hatırlattı.

Yasemin Ergene'nin terk edilişi seyircilere 18 yıl önce Doktorlar'da Ela'nın düğün gününde terk edildiği sahneyi hatırlattı.

Yasemin Ergene, 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Doktorlar'da canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Dizide Kutsi'nin hayat verdiği Levent, aşka olan inancını kaybettiğini söyleyerek Ela'yı düğün gününde terk etmişti. O sahne bir neslin unutamadığı anlardan biri olmuştu.

Üstelik Kutsi, Tuzlu Kahve'nin önceki bölümlerinde konuk oyuncu olarak yer almış ve Ela ile Levent 18 yıl sonra aynı karede buluşmuştu.

Öte yandan bazı izleyiciler, Murat'ın gerçekleri öğrendikten sonra tavrını net bir şekilde ortaya koymasını olumlu karşıladı. Peki Murat ile Aybüke arasında yeni bir aşk mı başlıyor? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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