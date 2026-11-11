"Elit" Yasemin Ergene Tuzlu Kahve'de de Terk Edildi: Akıllara Doktorlar'daki Ela Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tuzlu Kahve'nin 10 Kasım akşamı yayınlanan 10. bölümünde Murat ile Elit'in ilişkisi beklenmedik bir şekilde sona erdi. Murat'ı canlandıran Sarp Apak ile Elit'e hayat veren Yasemin Ergene'nin ayrılık sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak bu sahne seyircilerin aklına bambaşka bir diziyi getirdi!
Tuzlu Kahve'de Murat, Elit'e sürpriz yapmak isterken kendisi hakkında söylenenleri duydu.
Murat'ın Aybüke'yi öpmesi yeni bir aşkın kapısını araladı, Elit'le yollar ise kesin olarak ayrıldı.
Yasemin Ergene'nin terk edilişi seyircilere 18 yıl önce Doktorlar'da Ela'nın düğün gününde terk edildiği sahneyi hatırlattı.
Bu içerikler de ilginizi çekebilir:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın