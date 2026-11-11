"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Repliğinin 8 Mart'ta Pankart Olduğu Günü Anlattı

8 Mart 2023'teki Feminist Gece Yürüyüşü'nde bir küratör, üzerinde 'O evdeki, o evdeki huzurun bozulsun anne' yazan bir pankart açtı. Pankart kısa sürede sosyal medyada dolaştı ve haber oldu.

Oksijen TV'ye konuşan Ceren Karakoç'a da bu pankartı ne zaman gördüğü ve neler hissettiği soruldu. Oyuncu, pankartı ertesi sabah gördüğünü söyledi ve o günleri şöyle anlattı: 'O akşam tuhaf bir akşamdı. Kesinlikle bir şey oldu yani.'

Karakoç, daha önce de dile getirdiği bir cümleyi tekrarladı: 'Gerçekten hani insanın hayatı bir gecede değişir mi? Benim hayatım bir gecede değişti diyorum. Yani Nursema'nın hayatı daha doğrusu bir gecede değişti.'