"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Repliğinin 8 Mart'ta Pankart Olduğu Günü Anlattı
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Kızılcık Şerbeti’nin RTÜK cezası getiren sahnesinden bir hafta sonra Nursema’nın bir repliği 8 Mart’ta pankarta dönüşmüştü. Feminist Gece Yürüyüşü’nde açılan “O evdeki huzurun bozulsun anne” pankartı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Nursema’yı canlandıran Ceren Karakoç, o pankartı ertesi sabah gördüğünü Oksijen TV’de anlattı. Oyuncu, o günlerin hayatını değiştirdiğini söyledi.
KAYNAK: Oksijen TV
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Kızılcık Şerbeti'nin 18. bölümündeki sahne, Nursema'nın hayatını da dizinin yolunu da değiştirmişti.
Sahnenin bir hafta sonrasına denk gelen 8 Mart'ta Nursema'nın repliği bir pankarta yazıldı.
Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç'la kitabevinde gezerken gördüğü dergi kapağını unutmadığını söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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