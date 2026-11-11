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"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Repliğinin 8 Mart'ta Pankart Olduğu Günü Anlattı

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Repliğinin 8 Mart'ta Pankart Olduğu Günü Anlattı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 18:01
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Kızılcık Şerbeti’nin RTÜK cezası getiren sahnesinden bir hafta sonra Nursema’nın bir repliği 8 Mart’ta pankarta dönüşmüştü. Feminist Gece Yürüyüşü’nde açılan “O evdeki huzurun bozulsun anne” pankartı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Nursema’yı canlandıran Ceren Karakoç, o pankartı ertesi sabah gördüğünü Oksijen TV’de anlattı. Oyuncu, o günlerin hayatını değiştirdiğini söyledi.

KAYNAK: Oksijen TV

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Kızılcık Şerbeti'nin 18. bölümündeki sahne, Nursema'nın hayatını da dizinin yolunu da değiştirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin 18. bölümündeki sahne, Nursema'nın hayatını da dizinin yolunu da değiştirmişti.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Mart 2023'te ekrana gelen 18. bölümüyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İstemediği bir evliliğe zorlanan Nursema'nın düğün gecesinde yaşadıkları, izleyicileri ekrana kilitlemişti.

Sahne kısa sürede sosyal medyada viral oldu, ancak tepkiler yalnızca ekranla sınırlı kalmadı. RTÜK, kadına şiddeti özendirdiği gerekçesiyle diziye para cezası ve 5 bölümlük yayın durdurma kararı vermişti.

Nursema'nın annesi Pembe'ye söylediği 'O evdeki huzurun bozulsun anne' sözü ise sahnenin en çok konuşulan anı olmuştu.

Sahnenin bir hafta sonrasına denk gelen 8 Mart'ta Nursema'nın repliği bir pankarta yazıldı.

Sahnenin bir hafta sonrasına denk gelen 8 Mart'ta Nursema'nın repliği bir pankarta yazıldı.

8 Mart 2023'teki Feminist Gece Yürüyüşü'nde bir küratör, üzerinde 'O evdeki, o evdeki huzurun bozulsun anne' yazan bir pankart açtı. Pankart kısa sürede sosyal medyada dolaştı ve haber oldu.

Oksijen TV'ye konuşan Ceren Karakoç'a da bu pankartı ne zaman gördüğü ve neler hissettiği soruldu. Oyuncu, pankartı ertesi sabah gördüğünü söyledi ve o günleri şöyle anlattı: 'O akşam tuhaf bir akşamdı. Kesinlikle bir şey oldu yani.'

Karakoç, daha önce de dile getirdiği bir cümleyi tekrarladı: 'Gerçekten hani insanın hayatı bir gecede değişir mi? Benim hayatım bir gecede değişti diyorum. Yani Nursema'nın hayatı daha doğrusu bir gecede değişti.'

Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç'la kitabevinde gezerken gördüğü dergi kapağını unutmadığını söyledi.

Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç'la kitabevinde gezerken gördüğü dergi kapağını unutmadığını söyledi.

Oyuncu, sahnenin 8 Mart'a denk gelmesinin ve ardından gelen cezanın diziyi farklı bir yola soktuğunu anlattı. Bir gün kitabevinde gezerken, eşi Osman Karakoç'la konuştuğu sırada Kafa dergisinin kapağında 'Ne kan kusacağız ne kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz' yazısını gördüğünü ve şaşırdığını da ekledi.

Karakoç, o dönem İstanbul Sözleşmesi'ne dair tartışmaların zirvede olduğunu, bunun da etkisi olduğunu hatırlattı. Üstelik o günlerde aldığı mesajlar oyuncuya 'İyi ki bu projede yer aldım' dedirtmiş: 'Bir oyuncunun ve oynadığı bir karakterin bundan daha başka güzel bir geri dönüşü olamaz herhalde. Yani direkt sokakla bağ kurmak, kadınlara direkt ulaşmak.'

Karakoç, sözlerini dizideki son süreçle bağladı. 5. sezon öncesinde kadrodan çıkarılan ve ekimde Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen oyuncu, 'O dönemde beni destekleyen ve seven seyirci bu dönemde de beni yalnız bırakmadı' dedi. Karakoç'a göre Nursema'nın arkasında hep bir seyirci var: 'Nursema ne yapsa gerçekten destekleyen, onu anlayan bir kitle var. Ve ben çok mutluyum bundan.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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