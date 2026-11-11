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"Hatun" Binnur Kaya da Slime Akımına Katıldı: Tuzlu Kahve Setinden Görüntüler Paylaşıldı

"Hatun" Binnur Kaya da Slime Akımına Katıldı: Tuzlu Kahve Setinden Görüntüler Paylaşıldı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 18:31
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TikTok’u saran slime akımı Tuzlu Kahve setine de ulaştı. Dizide Hatun Aydınoğlu’nu canlandıran Binnur Kaya, setten paylaşılan videoda slime benzeri bir karışımı yoğururken görüntülendi. “Binnur Kaya slime yapıyor” ifadeleriyle paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bu anların dizide nasıl yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

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Binnur Kaya, Tuzlu Kahve setinde slime benzeri bir karışımı yoğururken görüntülendi.

Binnur Kaya, Tuzlu Kahve setinde slime benzeri bir karışımı yoğururken görüntülendi.

Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de Hatun Aydınoğlu karakterine hayat veren Binnur Kaya, TikTok'u saran slime akımına katılan son ünlü isim oldu. Setten paylaşılan videoda Binnur Kaya'nın slime benzeri bir karışımı elleriyle yoğurduğu anlar yer aldı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve 'Binnur Kaya slime yapıyor' ifadeleriyle paylaşıldı.

Ekranda Hatun'u izlemeye alışkın seyirciler için bu görüntüler tam bir sürpriz oldu. Üstelik videonun kamera arkasında yaşanan bir eğlence mi, yoksa çekilen bir sahnenin parçası mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Canlı yayınlarda 65 bin kişinin aynı anda izlediği slime akımı sonunda dizi setine ulaştı.

Canlı yayınlarda 65 bin kişinin aynı anda izlediği slime akımı sonunda dizi setine ulaştı.

Slime çılgınlığı son haftalarda TikTok canlı yayınlarının en çok konuşulan konusu oldu. Slime yapan bir yayıncının canlı yayınını 65 bin kişi aynı anda izledi. Bu yayınlardan 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen bir çift de gerçek kazancını açıkladı.

Akım kısa sürede ünlüleri de içine çekti. 90'ların şarkıcısı Alihan'ın slime yayını açması da sosyal medyada gündem olmuştu.

Slime yayınlarının ardından canlı yayınlarda pirinç ve mercimek ayıklama, horon, halay ve sıra gecesi dönemi başladı. Ancak slime, bu kez televizyon ekranlarına taşınma ihtimaliyle yeniden konuşulmaya başladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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