"Hatun" Binnur Kaya da Slime Akımına Katıldı: Tuzlu Kahve Setinden Görüntüler Paylaşıldı

Slime çılgınlığı son haftalarda TikTok canlı yayınlarının en çok konuşulan konusu oldu. Slime yapan bir yayıncının canlı yayınını 65 bin kişi aynı anda izledi. Bu yayınlardan 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen bir çift de gerçek kazancını açıkladı.

Akım kısa sürede ünlüleri de içine çekti. 90'ların şarkıcısı Alihan'ın slime yayını açması da sosyal medyada gündem olmuştu.

Slime yayınlarının ardından canlı yayınlarda pirinç ve mercimek ayıklama, horon, halay ve sıra gecesi dönemi başladı. Ancak slime, bu kez televizyon ekranlarına taşınma ihtimaliyle yeniden konuşulmaya başladı.