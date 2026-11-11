"Hatun" Binnur Kaya da Slime Akımına Katıldı: Tuzlu Kahve Setinden Görüntüler Paylaşıldı
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TikTok’u saran slime akımı Tuzlu Kahve setine de ulaştı. Dizide Hatun Aydınoğlu’nu canlandıran Binnur Kaya, setten paylaşılan videoda slime benzeri bir karışımı yoğururken görüntülendi. “Binnur Kaya slime yapıyor” ifadeleriyle paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bu anların dizide nasıl yer alacağı ise henüz bilinmiyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Binnur Kaya, Tuzlu Kahve setinde slime benzeri bir karışımı yoğururken görüntülendi.
Canlı yayınlarda 65 bin kişinin aynı anda izlediği slime akımı sonunda dizi setine ulaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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