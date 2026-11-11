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Ayrıldığı Düşünülmüştü: Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümünde Ekrana Geldi

Ayrıldığı Düşünülmüştü: Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümünde Ekrana Geldi

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 14:26
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Show TV’nin yeni dizisi Cevher’in kadrosunda yer alan Elit Andaç Çam’ın Tuzlu Kahve’den ayrıldığı düşünülmüştü. Ancak oyuncu, Star TV’de 10 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde “Beste” karakteriyle yeniden ekrana geldi. Bu gelişme, oyuncunun iki projeyi aynı anda sürdürüp sürdürmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Tuzlu Kahve’deki sahnenin Cevher haberlerinden önce çekilip çekilmediği ise bilinmiyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Elit Andaç Çam, Cevher'in okuma provasında Elçin Sangu ve Ertan Saban'la aynı masaya oturmuştu.

Elit Andaç Çam, Cevher'in okuma provasında Elçin Sangu ve Ertan Saban'la aynı masaya oturmuştu.

Fabrika Yapım imzalı, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği Cevher'in oyuncuları kısa süre önce okuma provası için bir araya gelmişti. Provadan paylaşılan görüntülerle dizinin geniş kadrosu da netleşti.

Elçin Sangu ve Ertan Saban'a Hasibe Eren, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl ve Alican Altun gibi isimler eşlik ediyor. Ancak listedeki bir isim özellikle dikkat çekti: Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve'de 'Beste' karakterine hayat veren Elit Andaç Çam.

Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Burcu Yılmaz'ın kaleme aldığı Cevher, Fransız yapımı High Intellectual Potential'ın Türkiye uyarlaması. Oyuncunun yeni dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.

Cevher kadrosu açıklanınca Tuzlu Kahve izleyicilerinin aklına ilk gelen soru "Beste diziden çıkıyor mu?" oldu.

Cevher kadrosu açıklanınca Tuzlu Kahve izleyicilerinin aklına ilk gelen soru "Beste diziden çıkıyor mu?" oldu.

Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin kadrosuna temmuz sonunda dahil olmuştu. Oyuncu dizide, Eda Ece'nin canlandırdığı Derin ile Yasemin Ergene'nin hayat verdiği Elit'in ortak yakın arkadaşı Beste'yi oynuyor. Bu rolden önce Bahar'daki Çağla karakteriyle tanınmıştı.

Oyuncunun başka bir dizinin okuma provasında görünmesi, kısa sürede Tuzlu Kahve'den ayrıldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Bazı haberlerde Beste'nin hikayeye veda ettiği bile öne sürüldü. Üstelik dizinin 3 Kasım'daki bölümünün yayınlanmaması, merakı bir hafta daha uzattı.

Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin 10 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde Beste olarak yeniden ekrana geldi.

Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin 10 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde Beste olarak yeniden ekrana geldi.

Ayrılık iddiaları konuşulurken oyuncunun yeni bölümde yer alması, izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bu sahne, Elit Andaç Çam'ın iki projeyi aynı anda sürdüreceği yorumlarını güçlendirdi.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Tuzlu Kahve'deki sahnenin, Cevher kadrosuyla ilgili gelişmelerden önce çekilip çekilmediği bilinmiyor. Dizilerin bölümleri yayın tarihinden önce çekildiği için oyuncunun ekranda görünmesi, hikayede kalacağı anlamına gelmeyebilir.

Şimdilik ne oyuncunun kendisinden ne de iki yapım ekibinden konuya dair resmi bir açıklama yapıldı. Beste'nin Tuzlu Kahve'deki geleceği, önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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