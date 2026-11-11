Ayrıldığı Düşünülmüştü: Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümünde Ekrana Geldi

Fabrika Yapım imzalı, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği Cevher'in oyuncuları kısa süre önce okuma provası için bir araya gelmişti. Provadan paylaşılan görüntülerle dizinin geniş kadrosu da netleşti.

Elçin Sangu ve Ertan Saban'a Hasibe Eren, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl ve Alican Altun gibi isimler eşlik ediyor. Ancak listedeki bir isim özellikle dikkat çekti: Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve'de 'Beste' karakterine hayat veren Elit Andaç Çam.

Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Burcu Yılmaz'ın kaleme aldığı Cevher, Fransız yapımı High Intellectual Potential'ın Türkiye uyarlaması. Oyuncunun yeni dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.