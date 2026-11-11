Ayrıldığı Düşünülmüştü: Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümünde Ekrana Geldi
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Show TV’nin yeni dizisi Cevher’in kadrosunda yer alan Elit Andaç Çam’ın Tuzlu Kahve’den ayrıldığı düşünülmüştü. Ancak oyuncu, Star TV’de 10 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde “Beste” karakteriyle yeniden ekrana geldi. Bu gelişme, oyuncunun iki projeyi aynı anda sürdürüp sürdürmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Tuzlu Kahve’deki sahnenin Cevher haberlerinden önce çekilip çekilmediği ise bilinmiyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Elit Andaç Çam, Cevher'in okuma provasında Elçin Sangu ve Ertan Saban'la aynı masaya oturmuştu.
Cevher kadrosu açıklanınca Tuzlu Kahve izleyicilerinin aklına ilk gelen soru "Beste diziden çıkıyor mu?" oldu.
Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin 10 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde Beste olarak yeniden ekrana geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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