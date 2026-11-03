Tuzlu Kahve Oyuncusunun Yeni Dizi Cevher'in Kadrosunda Olduğu Ortaya Çıktı
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Show TV'nin merakla beklenen dizisi Cevher'in okuma provasından gelen kareler, kadrodaki tanıdık bir yüzü de gün yüzüne çıkardı. Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'de Beste karakterine hayat veren Elit Andaç Çam'ın, Elçin Sangu ve Ertan Saban'lı yeni dizinin kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı. Peki oyuncu Tuzlu Kahve'ye veda mı etti, yoksa iki dizide birden mi rol alacak?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Elit Andaç Çam, Cevher'in okuma provasında Elçin Sangu ve Ertan Saban'la aynı masada yer aldı.
Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin kadrosuna temmuz sonunda dahil olmuş ve Beste karakterini üstlenmişti.
Elit Andaç Çam'ın Tuzlu Kahve'den ayrıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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