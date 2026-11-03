Tuzlu Kahve Oyuncusunun Yeni Dizi Cevher'in Kadrosunda Olduğu Ortaya Çıktı

Oyuncunun Cevher kadrosunda görünmesi, Tuzlu Kahve izleyicilerinin aklına ilk olarak 'Beste diziden mi çıkıyor?' sorusunu getirdi. Şimdilik ne oyuncunun kendisinden ne de iki yapım ekibinden bu konuda bir açıklama geldi. Elit Andaç Çam'ın iki projeyi aynı anda mı sürdüreceği, yoksa Tuzlu Kahve'ye veda mı edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Öte yandan Cevher, ekrana gelmeden önce çalkantılı bir süreç geçirmişti. Kadın başrol için ilk görüşülen Özgü Namal ve ardından Songül Öden projeden çekilmiş, yönetmen Neslihan Yeşilyurt da diziye veda etmişti. Fransız yapımı High Intellectual Potential'ın Türkiye uyarlaması olan dizide Elçin Sangu, 160 IQ'ya sahip temizlikçi Cevher'i; Ertan Saban ise komiser Mert Kara'yı canlandıracak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.