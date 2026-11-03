article/comments
article/share
Haberler
TV
Tuzlu Kahve Oyuncusunun Yeni Dizi Cevher'in Kadrosunda Olduğu Ortaya Çıktı

Tuzlu Kahve Oyuncusunun Yeni Dizi Cevher'in Kadrosunda Olduğu Ortaya Çıktı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 20:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Cevher'in okuma provasından gelen kareler, kadrodaki tanıdık bir yüzü de gün yüzüne çıkardı. Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'de Beste karakterine hayat veren Elit Andaç Çam'ın, Elçin Sangu ve Ertan Saban'lı yeni dizinin kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı. Peki oyuncu Tuzlu Kahve'ye veda mı etti, yoksa iki dizide birden mi rol alacak?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elit Andaç Çam, Cevher'in okuma provasında Elçin Sangu ve Ertan Saban'la aynı masada yer aldı.

Elit Andaç Çam, Cevher'in okuma provasında Elçin Sangu ve Ertan Saban'la aynı masada yer aldı.

Fabrika Yapım imzalı, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği Cevher'in oyuncuları kamera karşısına geçmeden önce okuma provası için bir araya geldi. Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu dizinin senaryosunu Burcu Yılmaz kaleme alıyor, kreatif yapımcılığını ise Salih Fahlioğulları üstleniyor.

Provadan paylaşılan görüntülerle birlikte dizinin geniş kadrosu da belli oldu. Elçin Sangu ve Ertan Saban'a Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli eşlik ediyor.

Ancak listedeki bir isim özellikle dikkat çekti. Kadroda adı geçen Elit Andaç Çam, şu anda Star TV'nin Salı akşamları ekrana gelen dizisi Tuzlu Kahve'de rol alıyor. Oyuncunun Cevher'de hangi karaktere hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.

Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin kadrosuna temmuz sonunda dahil olmuş ve Beste karakterini üstlenmişti.

Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve'nin kadrosuna temmuz sonunda dahil olmuş ve Beste karakterini üstlenmişti.

Poll Films imzalı Tuzlu Kahve'de Beste, Eda Ece'nin canlandırdığı Derin ile Yasemin Ergene'nin hayat verdiği Elit'in ortak yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkıyor. Oyuncu bu rolden önce Bahar'da Çağla karakteriyle izleyicinin tanıdığı isimler arasına girmişti.

Elit Andaç Çam'ın Tuzlu Kahve'den ayrıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Elit Andaç Çam'ın Tuzlu Kahve'den ayrıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Oyuncunun Cevher kadrosunda görünmesi, Tuzlu Kahve izleyicilerinin aklına ilk olarak 'Beste diziden mi çıkıyor?' sorusunu getirdi. Şimdilik ne oyuncunun kendisinden ne de iki yapım ekibinden bu konuda bir açıklama geldi. Elit Andaç Çam'ın iki projeyi aynı anda mı sürdüreceği, yoksa Tuzlu Kahve'ye veda mı edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Öte yandan Cevher, ekrana gelmeden önce çalkantılı bir süreç geçirmişti. Kadın başrol için ilk görüşülen Özgü Namal ve ardından Songül Öden projeden çekilmiş, yönetmen Neslihan Yeşilyurt da diziye veda etmişti. Fransız yapımı High Intellectual Potential'ın Türkiye uyarlaması olan dizide Elçin Sangu, 160 IQ'ya sahip temizlikçi Cevher'i; Ertan Saban ise komiser Mert Kara'yı canlandıracak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın