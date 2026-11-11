Müge Anlı'daki Hamid, Babası Levent Kibrit ve Kardeşleriyle Aile Fotoğrafını Paylaştı

Hamid, son yayında babası, ağabeyi Fahrettin Kibrit ve Sibel Hanım'la birlikte stüdyoya gelmişti. Daha önce bir evladını kaybettiğini anlatan Levent Kibrit, 'Allah bize Hamid'i gönderdi' demişti. Fahrettin Kibrit de kardeşini ilk gördükleri anı 'Bir anlık cesaretle gidip aldım onu, sonuçta kardeşimiz' sözleriyle anlatmıştı.

Peki Hamid'in sağlık durumu ne? Yapılan kontrollerde genç adamın vücudunda demir birikimi tespit edildi, ilaçlarını ise Sibel Hanım takip ediyor. Taşıyıcı olduğu açıklanan baba Levent ve ağabey Fahrettin Kibrit, Hamid'e ilik vermeye hazır olduklarını söyledi. Nakil için bir tarih ise henüz paylaşılmadı.

Üstelik Hamid'in hayatında bir değişiklik daha var: Genç adam, ailesinin lojistik şirketinde sigortalı olarak çalışmaya başladı.