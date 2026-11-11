article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı'daki Hamid, Babası Levent Kibrit ve Kardeşleriyle Aile Fotoğrafını Paylaştı

Müge Anlı'daki Hamid, Babası Levent Kibrit ve Kardeşleriyle Aile Fotoğrafını Paylaştı

Atv Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 15:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te “yaşamak için” babasını arayan Hamid Yorulmaz, biyolojik babası Levent Kibrit’in nüfusuna kaydedilmesinin ardından Kibrit soyadını aldı. 18 yaşındaki genç, babası, babasının eşi Sibel Hanım ve kardeşleriyle birlikte poz verdiği bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin tutuklanmasıyla sonuçlanan süreçte babasına kavuşan Hamid’in yeni ailesiyle verdiği poz dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hamid, babası Levent Kibrit, babasının eşi Sibel Hanım ve kardeşleriyle birlikte poz verdiği aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Hamid, babası Levent Kibrit, babasının eşi Sibel Hanım ve kardeşleriyle birlikte poz verdiği aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Aylardır süren hikâyesiyle izleyicileri derinden etkileyen Hamid, bu kez bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 18 yaşındaki genç adam, babası Levent Kibrit, babasının eşi Sibel Hanım ve kardeşleriyle birlikte verdiği pozu hesabından yayınladı.

Fotoğrafta baba ile oğul arasındaki benzerlik de takipçilerin gözünden kaçmadı. İki ismin canlı yayındaki ilk buluşmasında da bu benzerlik sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Hamid, daha önce TikTok'ta açtığı canlı yayında ağabeyinin yüzünü ilk kez göstermiş, babasının ailesinden bir ağabeyi ve bir kız kardeşi olduğunu anlatmıştı.

Hamid'in 18 yıllık arayışı, annesinin tutuklanması ve DNA testinin ardından Levent Kibrit'te son buldu.

Hamid'in 18 yıllık arayışı, annesinin tutuklanması ve DNA testinin ardından Levent Kibrit'te son buldu.

İzmirli Hamid, Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyduğu için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç, gerçeği annesi Nihal Beyit'in bildiğini söyleyerek yardım istemişti.

Yayınların ihbar kabul edilmesiyle başlatılan soruşturmada Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Babanın kimliğini sakladığı düşünülen dayı hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Ardından yapılan DNA testi, Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğunu ortaya koydu.

Levent Kibrit'in nüfusuna kaydedilen Hamid, böylece Kibrit soyadını aldı.

Ağabeyi Fahrettin Kibrit, kardeşini ilk gördükleri anı "Sonuçta kardeşimiz" sözleriyle anlatmıştı.

Ağabeyi Fahrettin Kibrit, kardeşini ilk gördükleri anı "Sonuçta kardeşimiz" sözleriyle anlatmıştı.

Hamid, son yayında babası, ağabeyi Fahrettin Kibrit ve Sibel Hanım'la birlikte stüdyoya gelmişti. Daha önce bir evladını kaybettiğini anlatan Levent Kibrit, 'Allah bize Hamid'i gönderdi' demişti. Fahrettin Kibrit de kardeşini ilk gördükleri anı 'Bir anlık cesaretle gidip aldım onu, sonuçta kardeşimiz' sözleriyle anlatmıştı.

Peki Hamid'in sağlık durumu ne? Yapılan kontrollerde genç adamın vücudunda demir birikimi tespit edildi, ilaçlarını ise Sibel Hanım takip ediyor. Taşıyıcı olduğu açıklanan baba Levent ve ağabey Fahrettin Kibrit, Hamid'e ilik vermeye hazır olduklarını söyledi. Nakil için bir tarih ise henüz paylaşılmadı.

Üstelik Hamid'in hayatında bir değişiklik daha var: Genç adam, ailesinin lojistik şirketinde sigortalı olarak çalışmaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın