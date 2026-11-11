Müge Anlı'daki Hamid, Babası Levent Kibrit ve Kardeşleriyle Aile Fotoğrafını Paylaştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te “yaşamak için” babasını arayan Hamid Yorulmaz, biyolojik babası Levent Kibrit’in nüfusuna kaydedilmesinin ardından Kibrit soyadını aldı. 18 yaşındaki genç, babası, babasının eşi Sibel Hanım ve kardeşleriyle birlikte poz verdiği bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin tutuklanmasıyla sonuçlanan süreçte babasına kavuşan Hamid’in yeni ailesiyle verdiği poz dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Hamid, babası Levent Kibrit, babasının eşi Sibel Hanım ve kardeşleriyle birlikte poz verdiği aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Hamid'in 18 yıllık arayışı, annesinin tutuklanması ve DNA testinin ardından Levent Kibrit'te son buldu.
Ağabeyi Fahrettin Kibrit, kardeşini ilk gördükleri anı "Sonuçta kardeşimiz" sözleriyle anlatmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın