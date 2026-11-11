"Haftanın 6 Günü Ağlayan Bir İnsandım" Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'den İtiraf

Röportajın en dikkat çekici kısmı ise Kandemir'in kendi deneyimine dair açıklamaları oldu.

Oyuncu, uzun süre aynı duygu durumunda kalmanın riskine şu sözlerle değindi: 'Nörolojik olarak haftanın 6 günü ağlayan bir insandım. Çok uzun süre aynı duyguda kaldığınızda o duygunun size bulaşma riski yüksek oluyor.'

Kandemir, o dönemin sonunu da açık yüreklilikle anlattı: 'Tanımlayamadığım tuhaf bir melankoliyle işimi teslim edip ayrılmıştım.'

Sözleri, ağır bir rolün kamera kapandıktan sonra da kolayca geride bırakılamadığını açıkça gösterdi.