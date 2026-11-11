"Haftanın 6 Günü Ağlayan Bir İnsandım" Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'den İtiraf
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Sevdiğim Sensin’in Dicle’si Helin Kandemir, ağır dram dizilerinin psikolojisinde bıraktığı etkiyi ilk ağızdan anlattı. “Nörolojik olarak haftanın 6 günü ağlayan bir insandım” diyen oyuncu, uzun süre aynı duyguda kalmanın o duygunun insana bulaşma riskini artırdığını söyledi. Kandemir, bir işi tanımlayamadığı tuhaf bir melankoliyle teslim edip ayrıldığını da itiraf etti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Helin Kandemir, yoğun tempoda ağır karakterleri canlandırmanın oyuncu ile rol arasındaki sınırı silikleştirdiğini söyledi.
"Haftanın 6 günü ağlayan bir insandım" diyen oyuncu, bir projeden tanımlayamadığı bir melankoliyle ayrıldığını anlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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