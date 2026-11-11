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"Haftanın 6 Günü Ağlayan Bir İnsandım" Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'den İtiraf

"Haftanın 6 Günü Ağlayan Bir İnsandım" Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'den İtiraf

Star tv Helin Kandemir
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 16:18
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Sevdiğim Sensin’in Dicle’si Helin Kandemir, ağır dram dizilerinin psikolojisinde bıraktığı etkiyi ilk ağızdan anlattı. “Nörolojik olarak haftanın 6 günü ağlayan bir insandım” diyen oyuncu, uzun süre aynı duyguda kalmanın o duygunun insana bulaşma riskini artırdığını söyledi. Kandemir, bir işi tanımlayamadığı tuhaf bir melankoliyle teslim edip ayrıldığını da itiraf etti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Helin Kandemir, yoğun tempoda ağır karakterleri canlandırmanın oyuncu ile rol arasındaki sınırı silikleştirdiğini söyledi.

Helin Kandemir, yoğun tempoda ağır karakterleri canlandırmanın oyuncu ile rol arasındaki sınırı silikleştirdiğini söyledi.

Helin Kandemir, ağır dram dizilerinin psikolojisinde bıraktığı etkiyi anlatırken setlerdeki yoğun tempoya dikkat çekti. Genç oyuncu, yaraları ve travmaları ağır karakterlerle uzun süre birlikte yol almanın kolay olmadığını vurguladı.

Kandemir'in sözleri şöyleydi: 'Çok uzun süre yoğun tempoda yaraları ve travmaları ağır karakterlerle yol yürüdüğünüzde, oyuncu ile karakter arasındaki o ince sınır silikleşmeye başlıyor.'

Bu cümle, ekranda izlenen her gözyaşı sahnesinin arkasında oyuncunun da gerçek bir duygusal yük taşıdığını hatırlattı.

"Haftanın 6 günü ağlayan bir insandım" diyen oyuncu, bir projeden tanımlayamadığı bir melankoliyle ayrıldığını anlattı.

"Haftanın 6 günü ağlayan bir insandım" diyen oyuncu, bir projeden tanımlayamadığı bir melankoliyle ayrıldığını anlattı.

Röportajın en dikkat çekici kısmı ise Kandemir'in kendi deneyimine dair açıklamaları oldu.

Oyuncu, uzun süre aynı duygu durumunda kalmanın riskine şu sözlerle değindi: 'Nörolojik olarak haftanın 6 günü ağlayan bir insandım. Çok uzun süre aynı duyguda kaldığınızda o duygunun size bulaşma riski yüksek oluyor.'

Kandemir, o dönemin sonunu da açık yüreklilikle anlattı: 'Tanımlayamadığım tuhaf bir melankoliyle işimi teslim edip ayrılmıştım.'

Sözleri, ağır bir rolün kamera kapandıktan sonra da kolayca geride bırakılamadığını açıkça gösterdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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