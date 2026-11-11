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Taner Tolga Tarlacı Hapiste mi Öldü: Yasin Obuz'dan Sosyal Medyayı Sallayan İddiaya Yanıt Geldi!

Taner Tolga Tarlacı Hapiste mi Öldü: Yasin Obuz'dan Sosyal Medyayı Sallayan İddiaya Yanıt Geldi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 09:41
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Survivor ile tanınan Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs'taki cezaevinde hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Tarlacı'nın hapiste öldüğü iddiasına yanıt, yakın arkadaşı ve eski Survivor ile MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz'dan geldi. Obuz, hem iddiayı yalanladı hem de Tarlacı ile babası arasındaki telefon görüşmesine ait görüntüleri paylaştı.

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Taner Tolga Tarlacı, Survivor'la tanınan ve sonrasında adli süreçlerle gündeme gelen bir isim.

Taner Tolga Tarlacı, Survivor'la tanınan ve sonrasında adli süreçlerle gündeme gelen bir isim.

Hamburg doğumlu Taner Tolga Tarlacı, çocukluğunun ilk yıllarını Almanya'da geçirdikten sonra ailesiyle önce Mersin'e, ardından 2005'te Kıbrıs'a yerleşti. 2011'de yayınlanan Survivor'a katıldığından beri tanınan Tarlacı, sosyal medyada uzun süre '3T' kısaltmasıyla anıldı. Yarışmanın ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta karıştığı olaylar nedeniyle Güney Kıbrıs'a geçtiği, orada gasp, darp ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıp hapis cezasına çarptırıldığı basına yansıdı.

Tarlacı'nın suçsuz olduğunu söyleyerek cezaevinden görüntülü aradığı ve arkadaşı Yasin Obuz'dan yardım istediği de daha önce haberlere konu olmuştu. Obuz'un adı, bugünkü ölüm iddialarının ardından da bu yüzden yeniden gündeme geldi.

Yasin Obuz, Tarlacı'nın babasıyla konuştuğunu söyleyip telefon görüntüsüyle ölüm iddialarını yalanladı.

Yasin Obuz, Tarlacı'nın babasıyla konuştuğunu söyleyip telefon görüntüsüyle ölüm iddialarını yalanladı.

Tarlacı'nın hapiste öldüğü iddiası dolaşıma girince Obuz, 'Taner'in babasıyla şimdi konuştum.' diyerek Tarlacı'nın hayatta olduğunu söyledi. Telefon görüşmesine ait görüntüleri de paylaşan Obuz, takipçilerine 'şu saçma sapan sayfalara' inanmamaları çağrısı yaptı.

Ancak Obuz, Tarlacı'nın cezaevindeki durumunun iyi olmadığını da sözlerine ekledi. Kıbrıs'taki yetkililerin konuya ilişkin resmi bir açıklaması ise paylaşılmış değil.

Tarlacı hakkında ölüm iddiası ilk kez yayılmıyor, daha önce de cezaevinde saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.

Tarlacı hakkında ölüm iddiası ilk kez yayılmıyor, daha önce de cezaevinde saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.

Tarlacı'nın cezaevinde yemek sırasında tartıştığı mahkûmların saldırısına uğrayıp ağır yaralandığı, geçmişte yayımlanan haberlerde öne sürülmüştü. Benzer paylaşımlar geçen ekim ayının sonunda da sosyal medyada dolaşıma girmiş, ancak resmi bir kaynaktan doğrulanmamıştı.

İki gün önce de İbrahim Beycanlı, ölüm haberlerini yalanlayıp Tarlacı için beşinci avukatın tutulduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini açıklamıştı. Yasin Obuz'un yeni açıklaması bu tabloya bir ayrıntı daha ekledi, ancak Tarlacı'nın hukuki sürecinde yeni bir karar ya da tarih henüz paylaşılmadı.

Yasin Obuz'un paylaşımı:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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