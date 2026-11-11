Taner Tolga Tarlacı Hapiste mi Öldü: Yasin Obuz'dan Sosyal Medyayı Sallayan İddiaya Yanıt Geldi!
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Survivor ile tanınan Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs'taki cezaevinde hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Tarlacı'nın hapiste öldüğü iddiasına yanıt, yakın arkadaşı ve eski Survivor ile MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz'dan geldi. Obuz, hem iddiayı yalanladı hem de Tarlacı ile babası arasındaki telefon görüşmesine ait görüntüleri paylaştı.
Taner Tolga Tarlacı, Survivor'la tanınan ve sonrasında adli süreçlerle gündeme gelen bir isim.
Yasin Obuz, Tarlacı'nın babasıyla konuştuğunu söyleyip telefon görüntüsüyle ölüm iddialarını yalanladı.
Tarlacı hakkında ölüm iddiası ilk kez yayılmıyor, daha önce de cezaevinde saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.
Yasin Obuz'un paylaşımı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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