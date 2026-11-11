Taner Tolga Tarlacı Hapiste mi Öldü: Yasin Obuz'dan Sosyal Medyayı Sallayan İddiaya Yanıt Geldi!

Tarlacı'nın cezaevinde yemek sırasında tartıştığı mahkûmların saldırısına uğrayıp ağır yaralandığı, geçmişte yayımlanan haberlerde öne sürülmüştü. Benzer paylaşımlar geçen ekim ayının sonunda da sosyal medyada dolaşıma girmiş, ancak resmi bir kaynaktan doğrulanmamıştı.

İki gün önce de İbrahim Beycanlı, ölüm haberlerini yalanlayıp Tarlacı için beşinci avukatın tutulduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini açıklamıştı. Yasin Obuz'un yeni açıklaması bu tabloya bir ayrıntı daha ekledi, ancak Tarlacı'nın hukuki sürecinde yeni bir karar ya da tarih henüz paylaşılmadı.