Öldü Denmişti: Survivor Taner Tolga Tarlacı'nın Son Durumu Ortaya Çıktı

Ölüm haberleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve pek çok hesap bu iddiaları doğrulanmamış haliyle paylaştı. Tarlacı'nın durumuna dair kesin bir bilgi gelmemesi ise merakı daha da artırdı.

Peki gerçekte ne oldu? İddialara en net yanıt, Tarlacı'nın hukuki süreciyle ilgilenen İbrahim Beycanlı'dan geldi.