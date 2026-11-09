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Öldü Denmişti: Survivor Taner Tolga Tarlacı'nın Son Durumu Ortaya Çıktı

Öldü Denmişti: Survivor Taner Tolga Tarlacı'nın Son Durumu Ortaya Çıktı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 21:06
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Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’nın Güney Kıbrıs’taki cezaevinde hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı. İçerik üreticisi İbrahim Beycanlı, Tarlacı için beşinci avukatın tutulduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini açıkladı. Beycanlı’nın açıklamasında dikkat çeken bir iddia daha vardı: Ölüm haberlerinin bir kısmını Tarlacı’nın kendisinin bilerek yaydırdığını öne sürdü.

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Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta cinsel saldırı ve kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma gibi suçlardan aldığı hapis cezasını çekiyor.

Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta cinsel saldırı ve kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma gibi suçlardan aldığı hapis cezasını çekiyor.

Tarlacı, 2011'de yayınlanan Survivor ile tanınmış, yarışmadaki sıra dışı çıkışlarıyla uzun süre konuşulan isimlerden biri olmuştu. İlerleyen yıllarda ise adı daha çok karıştığı adli olaylarla gündeme geldi.

Eski yarışmacı şu anda Güney Kıbrıs'taki bir cezaevinde bulunuyor. 2023'te yayınlanan haberlerde, Tarlacı'nın cezaevinde yemek sırasında tartıştığı 3 mahkûmun saldırısına uğradığı ve ağır yaralandığı öne sürülmüştü.

Son haftalarda sosyal medyada Tarlacı'nın cezaevinde hayatını kaybettiğine dair iddialar yeniden hızla yayıldı.

Son haftalarda sosyal medyada Tarlacı'nın cezaevinde hayatını kaybettiğine dair iddialar yeniden hızla yayıldı.

Ölüm haberleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve pek çok hesap bu iddiaları doğrulanmamış haliyle paylaştı. Tarlacı'nın durumuna dair kesin bir bilgi gelmemesi ise merakı daha da artırdı.

Peki gerçekte ne oldu? İddialara en net yanıt, Tarlacı'nın hukuki süreciyle ilgilenen İbrahim Beycanlı'dan geldi.

İbrahim Beycanlı ölüm iddialarını yalanladı, Tarlacı için beşinci avukatın tutulduğunu açıkladı.

İbrahim Beycanlı ölüm iddialarını yalanladı, Tarlacı için beşinci avukatın tutulduğunu açıkladı.

Beycanlı, Tarlacı'nın hayatta olduğunu, kendisi için yeni bir avukat bulunduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Beycanlı'nın sözleri şöyle:

'Arkadaşlar, şaka bir yana, Taner artık eskiden tanıdığınız kişi değil. Şu anda çok kötü durumda. Yaptığı şeyler de çok kötü, zaten bu yüzden cezaevinde. Bizim amacımız onu cezaevinden çıkarıp hastanede tedavi görmesini sağlamak. Bu, kendisi için tuttuğumuz beşinci avukat.'

Beycanlı'ya göre ölüm haberlerinin bir kısmını Tarlacı'nın kendisi bilerek yaydırıyor.

Beycanlı'ya göre ölüm haberlerinin bir kısmını Tarlacı'nın kendisi bilerek yaydırıyor.

Beycanlı'nın açıklamasında en çok dikkat çeken kısım, ölüm haberlerinin kaynağına dair söyledikleri oldu:

'Bir de Taner'in bilerek böyle haberler yaydırdığı oluyor. Belki birileri ilgilenir, gündeme gelir ve cezaevinden çıkarılmasına yardımcı olur diye düşünüyor.'

Beycanlı'nın bu sözleri, sosyal medyada sık sık dolaşıma giren ölüm iddialarına farklı bir açıdan ışık tuttu. Öte yandan yeni avukatla birlikte hukuki süreçte nasıl bir adım atılacağı henüz netlik kazanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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