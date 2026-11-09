Öldü Denmişti: Survivor Taner Tolga Tarlacı'nın Son Durumu Ortaya Çıktı
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Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’nın Güney Kıbrıs’taki cezaevinde hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı. İçerik üreticisi İbrahim Beycanlı, Tarlacı için beşinci avukatın tutulduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini açıkladı. Beycanlı’nın açıklamasında dikkat çeken bir iddia daha vardı: Ölüm haberlerinin bir kısmını Tarlacı’nın kendisinin bilerek yaydırdığını öne sürdü.
Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta cinsel saldırı ve kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma gibi suçlardan aldığı hapis cezasını çekiyor.
Son haftalarda sosyal medyada Tarlacı'nın cezaevinde hayatını kaybettiğine dair iddialar yeniden hızla yayıldı.
İbrahim Beycanlı ölüm iddialarını yalanladı, Tarlacı için beşinci avukatın tutulduğunu açıkladı.
Beycanlı'ya göre ölüm haberlerinin bir kısmını Tarlacı'nın kendisi bilerek yaydırıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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