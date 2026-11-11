"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Senaryosunu İlk Okuduğunda Hissettiklerini İtiraf Etti
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Kızılcık Şerbeti’ne geri dönen Ceren Karakoç, Nursema’yı senaryoda ilk okuduğunda neler hissettiğini Oksijen TV’de anlattı. Oyuncu, karakterini etrafına büyük binalar dikildiği için görünmeyen ama kazdıkça ortaya çıkan eski İstanbul’a benzetti. Karakoç’a göre Nursema’nın içi “çok kıymetli ve kırılgan”dı. Dizinin ilk bölümleri Doğa ile Fatih’e odaklanırken de karakterin başka bir şeye evrileceğini sezmişti.
KAYNAK: Oksijen TV
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Ceren Karakoç, Nursema'yı ilk okuduğunda karakteri İstanbul'un tarihi bir yerine benzettiğini söyledi.
Karakoç'a göre Nursema, etrafına dikilen binaların arasında görünmeyen ama kazdıkça ortaya çıkan kıymetli bir yapı.
İlk bölümler Doğa ile Fatih'e odaklanırken Karakoç, Nursema'nın hikâyesinin başka bir yere evrileceğini sezmiş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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