"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Senaryosunu İlk Okuduğunda Hissettiklerini İtiraf Etti

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, 5. sezon öncesinde ağustosta kadrodan çıkarılmış, ekimde yeniden diziye dönmüştü. Dönüşün ardından Oksijen TV'ye konuşan oyuncuya bu kez karakterle ilk tanışması soruldu.

Sunucu, İstanbullu bir kadın olarak Nursema'yı nasıl gördüğünü sorunca Karakoç dikkat çekici bir benzetme yaptı. Oyuncu, metni ilk eline aldığında karakterin ona 'İstanbul'un tarihi bir yeri gibi' geldiğini söyledi.

Karakoç benzetmesini şöyle açtı: 'İçine girdikçe, içinde kazı ve çalışmalar yaptıkça, hani İstanbul'un her yerinden eski İstanbul çıkar ya, onun gibi.'