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"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Senaryosunu İlk Okuduğunda Hissettiklerini İtiraf Etti

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Senaryosunu İlk Okuduğunda Hissettiklerini İtiraf Etti

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 16:38
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Kızılcık Şerbeti’ne geri dönen Ceren Karakoç, Nursema’yı senaryoda ilk okuduğunda neler hissettiğini Oksijen TV’de anlattı. Oyuncu, karakterini etrafına büyük binalar dikildiği için görünmeyen ama kazdıkça ortaya çıkan eski İstanbul’a benzetti. Karakoç’a göre Nursema’nın içi “çok kıymetli ve kırılgan”dı. Dizinin ilk bölümleri Doğa ile Fatih’e odaklanırken de karakterin başka bir şeye evrileceğini sezmişti.

KAYNAK: Oksijen TV

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Ceren Karakoç, Nursema'yı ilk okuduğunda karakteri İstanbul'un tarihi bir yerine benzettiğini söyledi.

Ceren Karakoç, Nursema'yı ilk okuduğunda karakteri İstanbul'un tarihi bir yerine benzettiğini söyledi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, 5. sezon öncesinde ağustosta kadrodan çıkarılmış, ekimde yeniden diziye dönmüştü. Dönüşün ardından Oksijen TV'ye konuşan oyuncuya bu kez karakterle ilk tanışması soruldu.

Sunucu, İstanbullu bir kadın olarak Nursema'yı nasıl gördüğünü sorunca Karakoç dikkat çekici bir benzetme yaptı. Oyuncu, metni ilk eline aldığında karakterin ona 'İstanbul'un tarihi bir yeri gibi' geldiğini söyledi.

Karakoç benzetmesini şöyle açtı: 'İçine girdikçe, içinde kazı ve çalışmalar yaptıkça, hani İstanbul'un her yerinden eski İstanbul çıkar ya, onun gibi.'

Karakoç'a göre Nursema, etrafına dikilen binaların arasında görünmeyen ama kazdıkça ortaya çıkan kıymetli bir yapı.

Karakoç'a göre Nursema, etrafına dikilen binaların arasında görünmeyen ama kazdıkça ortaya çıkan kıymetli bir yapı.

Oyuncu, Nursema'nın ilk bakışta fark edilmeyen bir karakter olduğunu anlattı: 'Aslında bastırılmış, yani çevresine o büyük büyük binalar dikilmiş. Görünmüyor belki.'

Karakoç'un gözünde karakterin asıl gücü, bütün baskıya rağmen ayakta kalması. Oyuncu, kazdıkça bütün o kötü binalara ve çevre kirliliğine rağmen ortaya çıkan bir 'kendini var etme hali' gördüğünü söyledi.

Nursema'yı da bu yapıya benzettiğini anlatan Karakoç, karakteri tek cümleyle özetledi: 'İçi çok kıymetli ve kırılgan.' Oyuncu, zaman geçtikçe Nursema'nın içindeki güzelliğin ortaya çıkacağını hissettiğini de ekledi.

İlk bölümler Doğa ile Fatih'e odaklanırken Karakoç, Nursema'nın hikâyesinin başka bir yere evrileceğini sezmiş.

İlk bölümler Doğa ile Fatih'e odaklanırken Karakoç, Nursema'nın hikâyesinin başka bir yere evrileceğini sezmiş.

Sunucu bu derinliği ilk okumada mı gördüğünü, yoksa zamanla mı fark ettiğini sordu. Karakoç da karakterin ilk sahnelerini hatırlatarak yanıt verdi. Oyuncu, Nursema'nın önce kapıdaki kısa bir anla göründüğünü, ikinci bölümde ise 'evin ablası, yani ortanca kızı' olarak hikâyeye girdiğini anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümleri Doğa ile Fatih'in hikâyesine odaklanıyordu. Ancak Karakoç, Nursema'nın öyle kalmayacağını en başından düşündüğünü söyledi: 'Ben burada olmak istiyorum. Bu başka bir şeye evrilecek galiba demiştim ve başka bir şeye de evrildi.'

Sunucu, karakteri kendi hisleriyle büyüttüğünü söyleyince Karakoç kısa bir cevap verdi: 'Evet, ona biraz inandım.'

Peş peşe evlilikleri ve zamanla kendi sesini bulan hikâyesiyle dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Nursema, Karakoç'un dönüşüyle yeniden ekranda. Oyuncunun döndüğü 145. bölüm, diziye 5. sezonun en yüksek reytingini getirmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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