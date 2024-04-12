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Netflix'te İzlemelik Komik Yapım Arayanlara Kahkaha Makinesine Girmiş Gibi Hissettirecek Film Önerileri

Netflix'te İzlemelik Komik Yapım Arayanlara Kahkaha Makinesine Girmiş Gibi Hissettirecek Film Önerileri

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 12:02

Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasında komedi türü dikkat çekiyor. Ancak filmler arasından en komiğini bulmak bazen vakit alabiliyor. Biz de sizi komik film arayışından kurtarmak için bir liste hazırladık. Bu içerikte Netflix'te son zamanların en çok izlenen komedi filmlerini bir araya getirdik.

İyi seyirler dileriz!

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1. This Is the End (2013)

1. This Is the End (2013)

IMDb: 6.6

Altı Los Angeles ünlüsü, şehri yok eden bir dizi yıkıcı olayın ardından James Franco'nun evinde mahsur kalır. İçeride grup sadece kıyametle değil aynı zamanda kendileriyle de yüzleşmek zorundadır.

Yönetmenler: Evan Goldberg, Seth Rogen

Oyuncular: James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen

2. The Other Guys (2010)

2. The Other Guys (2010)

IMDb: 6.6

İki uyumsuz New York City dedektifi, idol edindikleri şehrin en iyi polisleri gibi öne çıkma fırsatını yakalar, ancak işler pek planlandığı gibi gitmez.

Yönetmen: Adam McKay

Oyuncular: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Derek Jeter

3. Afterlife of the Party (2021)

3. Afterlife of the Party (2021)

IMDb: 5.8

Doğum günü haftasında parti planlayıcısı genç bir kadın ne yazık ki ölür. Şimdi kendisini yukarıya (veya cennete) taşımak için hayatındaki belirli seçilmiş insanlara yardım etmesi gerekir.

Yönetmen: Stephen Herek

Oyuncular: Victoria Justice, Midori Francis, Robyn Scott

4. When We First Met (2018)

4. When We First Met (2018)

IMDb: 6.4

Noah, bir Cadılar Bayramı partisinde Avery ile tanışır ve aşık olur, ancak arkadaşlık bölgesine girer. Avery ise 3 yıl sonra başka biriyle nişanlanır. Noah işleri düzeltmek için bir zaman makinesiyle geri döner.

Yönetmen: Ari Sandel

Oyuncular: Adam Devine, Alexandra Daddario, Shelley Hennig

5. Shaft (2019)

5. Shaft (2019)

IMDb: 6.4

MIT mezunu bir siber güvenlik uzmanı olan JJ Shaft, en yakın arkadaşının zamansız ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için ailesinden yardım ister.

Yönetmen: Tim Story

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Jessie T. Usher, Richard Roundtree

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6. Set It Up (2018)

6. Set It Up (2018)

IMDb: 6.5

New York City'deki iki genç asistan, işkolik patronlarına randevu vererek hayatlarını kolaylaştırabileceklerini fark eder. Asistanlar, kabus patronları arasındaki bu romantik oyunu sürdürmeye çalışırken aslında kendilerinin de birbirleri için doğru aday olabileceğini fark eder.

Yönetmen: Claire Scanlon

Oyuncular: Zoey Deutch, Glen Powell, Lucy Liu

7. Central Intelligence (2016)

7. Central Intelligence (2016)

IMDb: 6.3

Yumuşak huylu bir muhasebeci, liseden garip bir arkadaşıyla Facebook aracılığıyla yeniden bağlantı kurduktan sonra uluslararası casusluk dünyasının cazibesine kapılır.

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Danielle Nicolet

8. Hustle (2022)

8. Hustle (2022)

IMDb: 7.3

Bir basketbol gözlemcisi, İspanya'dayken olağanüstü bir sokak basketbolcusu keşfeder ve bu muhteşem olasılığı NBA'e geri dönme fırsatı olarak görür.

Yönetmen: Jeremiah Zagar

Oyuncular: Adam Sandler, Queen Latifah, Juancho Hernangomez

9. Spoiled Brats (2021)

9. Spoiled Brats (2021)

IMDb: 6.1

Bir milyoner, şımarık çocuklarının daha iyi insanlar olmasına yardım etmek ister. Bu yüzden onları kandırır ve ailenin, hak sahibi gençlerin güvendiği serveti kaybetmiş gibi davranır.

Yönetmen: Nicolas Cuche

Oyuncular: Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus

10. Gold Brick (2023)

10. Gold Brick (2023)

IMDb: 6.2

Teraziyi dengelemeye ve nankör işinden kâr elde etmeye kararlı bir fabrika işçisi, işvereninin gözünün önünden lüks parfümlerin ticaretini yapmayı planlar.

Yönetmen: Jérémie Rozan

Oyuncular: Raphaël Quenard, Igor Gotesman, Agathe Rousselle

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11. Jackass 4.5 (2022)

11. Jackass 4.5 (2022)

IMDb: 6.5

Bu video filmi izleyenler, daha önce hiç görülmemiş ve çirkin görüntülerle dolu Jackass ekibinin çılgın gösterilerdeki son yaptıklarına tanık oluyor.

Yönetmen: Jeff Tremaine

Oyuncular: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius

12. Cabras da Peste (2021)

12. Cabras da Peste (2021)

IMDb: 6

Film, iki talihsiz polisin sevilen keçi maskotu Celestina'yı ararken tehlikeli suçlularla yollarının kesişmesini ve kendilerini zor durumda bulmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Vitor Brandt

Oyuncular: Matheus Nachtergaele, Edmilson Filho, Letícia Lima

13. The Last Mercenary (2021)

13. The Last Mercenary (2021)

IMDb: 5.3

Gizemli bir eski gizli servis ajanı, görüşmediği oğlu aşırı hevesli bir bürokratın ve bir mafya operasyonunun yaptığı bir hatanın ardından hükümet tarafından haksız yere silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanınca acilen Fransa'ya dönmek zorunda kalır.

Yönetmen: David Charhon

Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov, Samir Decazza

14. True Memoirs of an International Assassin (2016)

14. True Memoirs of an International Assassin (2016)

IMDb: 5.9

Bir yayıncı, yazarın ölümcül bir suikastçıyı konu alan ilk romanını kurgudan kurgu dışı romana dönüştürdükten sonra, yazar kendini baş karakterin dünyasına itilmiş halde bulur ve kendi hayatta kalabilmesi için onun karakterinin rolünü üstlenmek zorunda kalır.

Yönetmen: Jeff Wadlow

Oyuncular: Kevin James, Kim Coates, Maurice Compte

15. Johnny English Strikes Again (2018)

15. Johnny English Strikes Again (2018)

IMDb: 6.2

Bir siber saldırının Britanya'daki tüm aktif gizli ajanların kimliğini ortaya çıkarmasının ardından Johnny English, hackerın beynini bulmak için emeklilikten çıkmak zorunda kalır.

Yönetmen: David Kerr

Oyuncular: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko

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