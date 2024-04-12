Netflix'te İzlemelik Komik Yapım Arayanlara Kahkaha Makinesine Girmiş Gibi Hissettirecek Film Önerileri
Netflix'te İzlemelik Komik Yapım Arayanlara Kahkaha Makinesine Girmiş Gibi Hissettirecek Film Önerileri
Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasında komedi türü dikkat çekiyor. Ancak filmler arasından en komiğini bulmak bazen vakit alabiliyor. Biz de sizi komik film arayışından kurtarmak için bir liste hazırladık. Bu içerikte Netflix'te son zamanların en çok izlenen komedi filmlerini bir araya getirdik.
İyi seyirler dileriz!
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1. This Is the End (2013)
2. The Other Guys (2010)
3. Afterlife of the Party (2021)
4. When We First Met (2018)
5. Shaft (2019)
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6. Set It Up (2018)
7. Central Intelligence (2016)
8. Hustle (2022)
9. Spoiled Brats (2021)
10. Gold Brick (2023)
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11. Jackass 4.5 (2022)
12. Cabras da Peste (2021)
13. The Last Mercenary (2021)
14. True Memoirs of an International Assassin (2016)
15. Johnny English Strikes Again (2018)
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