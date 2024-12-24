İstanbul’da Bir Okulda "VIP" Skandalı: Parayı Vermeyen Öğrencilere Eziyet Ediliyor İddiası
İstanbul’da Bir Okulda "VIP" Skandalı: Parayı Vermeyen Öğrencilere Eziyet Ediliyor İddiası
İstanbul’da bir ortaokulda yaşananlar “pes” dedirtti. İddiaya göre okul yönetimi okulun girişine turnike sistemi yaptı ve öğrenci velilerinden 1000 TL yardım parası istedi. Parayı vermeyen velilerin öğrencileri, tek turnikeden sıra bekletilerek okula alınmaya başlandı. Parayı veren öğrenciler için ise 3 ayrı turnike hizmete alındı. Okulda VIP skandalı iddiası tepki çekti.
Kaynak: Ekonomim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Vedide Baha Pars Ortaokulu yönetimi için skandal bir iddia ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomim’de yer alan habere göre, okul yönetimi okul girişlerine turnike sistemi yaptırdı ve her öğrenciden 1000 TL yardım parası istedi.
Yaklaşık bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yardım parasını veremeyen öğrencilere ise eziyet edilmeye başlandı.
Veliler, yönetimin parayı elden almak üzere kendilerinden istediğini, 1000 TL'yi vermeyi kabul etmeyen ve turnike giriş kartı olmayan öğrencilerin okula tek turnikeden giriş çıkış yaptığını, kartı parayla alan az sayıdaki öğrencinin ise 3 ayrı turnikeden giriş-çıkış yaptığını söyledi.
Okul girişinden görüntüler 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okul yönetiminden veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın