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Asgari Ücrette Sürpriz: 4’üncü Toplantı Bu Akşam Yapılacak

Asgari Ücrette Sürpriz: 4’üncü Toplantı Bu Akşam Yapılacak

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2024 - 19:03 Son Güncelleme: 24.12.2024 - 19:11

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4’üncü toplantısının perşembe veya cuma günü yapılacağı açıklanmıştı. Ancak sürpriz bir kararla komisyonun bu akşam 4’üncü toplantısını yapacağı öğrenildi.

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk üç toplantısında rakam konuşulmadığı ortaya çıkmıştı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk üç toplantısında rakam konuşulmadığı ortaya çıkmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada komisyonun son toplantısının perşembe veya cuma günü yapılacağını duyurmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada komisyonun son toplantısının perşembe veya cuma günü yapılacağını duyurmuştu.

Ancak komisyon bu akşam sürpriz bir kararla toplanma kararı aldı.

Ancak komisyon bu akşam sürpriz bir kararla toplanma kararı aldı.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, asgari ücrete yüzde 37-39 arasında zam yapılacağını ve yeni asgari ücretin bu gece açıklanacağını iddia etti.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, asgari ücrete yüzde 37-39 arasında zam yapılacağını ve yeni asgari ücretin bu gece açıklanacağını iddia etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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