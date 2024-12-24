Asgari Ücrette Sürpriz: 4’üncü Toplantı Bu Akşam Yapılacak
Asgari Ücrette Sürpriz: 4’üncü Toplantı Bu Akşam Yapılacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4’üncü toplantısının perşembe veya cuma günü yapılacağı açıklanmıştı. Ancak sürpriz bir kararla komisyonun bu akşam 4’üncü toplantısını yapacağı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk üç toplantısında rakam konuşulmadığı ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada komisyonun son toplantısının perşembe veya cuma günü yapılacağını duyurmuştu.
Ancak komisyon bu akşam sürpriz bir kararla toplanma kararı aldı.
Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, asgari ücrete yüzde 37-39 arasında zam yapılacağını ve yeni asgari ücretin bu gece açıklanacağını iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın