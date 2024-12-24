Asgari Ücrete Göre Kira! ‘2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?’ Diye Beklenirken Fırsatçılar da Pusuda!
Asgari Ücrete Göre Kira! ‘2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?’ Diye Beklenirken Fırsatçılar da Pusuda!
Türkiye’de milyonlarca insan nefesini tuttu, '2025 Asgari Ücret Tutarı Ne Kadar Olacak?' diye beklerken ‘her zaman olduğu gibi’ bu yıl da fırsatçılar pusuda beklemeye başladı.
Yılbaşında asgari üret ve emekli maaşlarına yapılacak zamların etkisiyle, ev sahipleri mevcut ilanlarını geri çekerek fiyat artışı için beklemeye başladı. Belirlenecek 2025 asgari ücret rakamına göre ev kiralarını belirleyecekler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kiralık ve satılık konut piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Yılbaşında asgari üret ve emekli maaşlarına yapılacak zamların etkisiyle, ev sahipleri mevcut ilanlarını geri çekerek fiyat artışı için beklemeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar, maaş artışlarının ardından kiralık ev fiyatlarında belirgin bir yükseliş öngörüyor. Kiraların yeniden şekillenmesiyle birlikte ilan sayılarında da artış yaşanması bekleniyor.
İstanbul'da faaliyet gösteren bir emlakçının aktardığına göre, Beylikdüzü bölgesindeki 1+1 kiralık bir dairenin ilanı, 17 bin TL fiyatla yayından kaldırıldı. Ev sahibi, yeni yılın ardından aynı daireyi 25-26 bin TL gibi çok daha yüksek bir fiyatla yeniden listelemeyi planlıyor.
Emlakçı Mehmet Ali Narin, bu durumu bir fırsatçılık olarak nitelendiriyor. "Her yıl benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ne zaman emekli maaşlarına ya da asgari ücrete zam gelse, kiralık ve satılık konut fiyatları artıyor," diyor.
Özellikle asgari üret zammının netleşmesinin ardından, hem kiralık hem de satılık konut piyasasında ciddi fiyat artışının gözlemlenmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu durum, kiracıları ve ev sahibi olmak isteyenleri zor durumda bırakabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın