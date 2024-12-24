Asgari Ücrete Göre Kira! ‘2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?’ Diye Beklenirken Fırsatçılar da Pusuda!

Türkiye’de milyonlarca insan nefesini tuttu, '2025 Asgari Ücret Tutarı Ne Kadar Olacak?' diye beklerken ‘her zaman olduğu gibi’ bu yıl da fırsatçılar pusuda beklemeye başladı.

Yılbaşında asgari üret ve emekli maaşlarına yapılacak zamların etkisiyle, ev sahipleri mevcut ilanlarını geri çekerek fiyat artışı için beklemeye başladı. Belirlenecek 2025 asgari ücret rakamına göre ev kiralarını belirleyecekler!

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