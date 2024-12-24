Hava Durumuna Dikkat! Antalya’da Okullar Tatil Edildi, 30 Şehir İçin Meteorolojik Uyarılar Yapıldı
Hava Durumuna Dikkat! Antalya’da Okullar Tatil Edildi, 30 Şehir İçin Meteorolojik Uyarılar Yapıldı
Başta İzmir ve Antalya olmak üzere 6 şehir turuncu kodla 24 şehir de sarı kodla uyarıldı. Antalya'da bugün eğitime ara verilirken İçişleri Bakanlığı da bu şehirlerde önlemler alındığına dair bir paylaşımda bulundu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde beklenen hava durumu tahminleri...
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Ege ve Göller Yöresi'nde bugün beklenen kuvvetli yağış ile yurdun büyük bölümünde etkili olacak kuvvetli lodos nedeniyle 30 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
TURUNCU KODLA UYARI VERİLEN 6 İL: Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla
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SARI KODLA UYARI VERİLEN 24 İL: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapıldığı bildirildi. İçişleri'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi; "Turuncu Uyarı verilen 6 ilimiz için köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, Emniyet ve Jandarma araçları aracılığıyla vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapılmaktadır.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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