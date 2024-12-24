Kargoda Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Teslim Kağıdı Diye Senet İmzalatıyorlar!
Kargoda Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Teslim Kağıdı Diye Senet İmzalatıyorlar!
Kargom geldi diye sevinirken alelacele imza attığınızda başınıza iş alabilirsiniz! Dolandırıcılar kargo teslimatı bahanesiyle vatandaşları hedef almaya başladı. Sahte teslim belgeleriyle kurulan tuzak binlerce liralık borçlarla sonuçlanıyor. “Pencere yöntemi” adı verilen bu dolandırıcılık imza atanları farkında olmadan senet düzenine sürüklüyor. Belgelerin altına yerleştirilen senetlerle imza atanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Uzmanlar imza sırasında dikkatli olunması ve sahteciliğin önlenmesi için uyarıda bulunuyor.
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Son dönemde artan kargo dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar kargo teslimatı bahanesiyle vatandaşları kandırarak yüklü borçların altına sokuyor.
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Yeni geliştirilen “pencere yöntemi” ile sahte belgeler sunularak imza atan kişiler farkında olmadan binlerce liralık senetlere onay veriyor. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçındağ vatandaşların bu tür tuzaklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Kargo teslimatı dolandırıcılığı son dönemde büyük mağduriyetlere yol açıyor. Özellikle “pencere yöntemi” adı verilen yeni bir teknikle dolandırıcılar vatandaşları farkında olmadan borçlandırıyor.
Teslim kağıdı gibi görünen belgelerin altına yerleştirilen boş senetler kesilmiş alanların altına denk getirilerek imzalatılıyor. Bu yöntemle vatandaş yalnızca bir teslim kağıdını imzaladığını zannederken aslında yüklü miktarda bir borcun altına giriyor.
Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçındağ bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.
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Dolandırıcıların teslim kağıtlarını önceden hazırlayıp kesik alanların altına boş senet yerleştirerek bu işlemi gerçekleştirdiğini belirten Yalçındağ “Vatandaşlar imza atarken dikkatli olmalı ve imzalarını çerçeve dışına taşırmaya özen göstermelidir. Böylelikle sahtecilik daha kolay fark edilebilir.” dedi.
Uzmanlar kargo teslimatı sırasında hiçbir belgeyi dikkatlice okumadan imzalamamaları konusunda vatandaşları uyarıyor. Şüpheli bir durumla karşılaşanların ise vakit kaybetmeden yetkililere haber vermesi gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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