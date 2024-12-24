Senin Mutfaktaki Süper Yeteneğin Ne?
Senin Mutfaktaki Süper Yeteneğin Ne?
Mutfakta yeteneklerini keşfetmeye hazır mısın? 'Senin Mutfaktaki Süper Yeteneğin Ne?' testi ile hangi mutfak becerisinde parladığını öğren! Hadi, mutfakta seni bekleyen süper gücünü keşfet!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yemek yapma konusunda ne kadar beceriklisin?
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2. Yemek yaparken müzik dinler misin?
3. En çok hangi yeteneğinle gurur duyuyorsun?
4. Bu yemeklerden hangisini yapmak seni daha çok zorlar?
5. Bu masalardan hangisini tercih ederdin?
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6. Diyelim ki akşama misafirlerin var. Ne yaparsın onlara?
7. Söyle bakalım, tek başına kat kat baklava açabilir misin?
8. Son olarak, yemek yaparken genellikle ne kadar pratik oluyorsun?
Aynı anda birden fazla yemek yapabilmek!
Her seferinde mükemmel sonuç alman!
Aynı anda iki yemeği pişerebilmek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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