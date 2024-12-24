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Kendi Tariflerinizi Şeflerle Yarışacak Seviyeye Çıkaracak Küçük Ama Etkili 10 Dokunuş

etiket Kendi Tariflerinizi Şeflerle Yarışacak Seviyeye Çıkaracak Küçük Ama Etkili 10 Dokunuş

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 19:01

Mutfakta yapacağınız küçük dokunuşlar, size şeflerle yarışacak düzeyde yemek yapmanıza yardımcı olur. Bu yapacağınız dokunuşlar oldukça basit, sadece doğru zamanda doğru hamleyi yapmak önemli olan... O zaman bakalım bunlar neymiş?

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1. Et pişirmeyi bilmek lezzetini arşa çıkarıyor.

Et pişirmek biraz uğraştırıcı olsa da doğru pişirme yöntemi ve ufak dokunuşlarla inanılmaz bir lezzete dönüşüyor. Eti marine ederken baharat kullanmak, limon veya sirke gibi bir asitle marine etmek, daha çok yumuşatmak için az miktarda kabartma tozu eklemek gibi ufak dokunuşlar et pişirmenin bazı püf noktaları... Ayrıca pişirirken tavayı sürekli sallamayı unutmayın!

2. Yemek pişirirken başka yiyeceklere kaynak yaptırmayın!

Yemek yaparken her yiyeceğin bir pişme sırası vardır, sırası gelmeyeni önden pişirmek yemeğin istenilen lezzete ulaşmasını engeller. Mesela, kek hazırlarken yumurtayı daha sonradan çırparsanız kekiniz bambaşka bir şeye dönüşebilir. Bir tarif üzerinden yaparken aynı şekilde ve sırasına uygun şekilde yapmak, sizi bir şef ustalığındaki aşçıya dönüştürür.

3. Sebze sevmeyenler hemen bu tüyolara göz atabilir...

Sebze yemekleri yaparken bir türlü istediğiniz lezzeti bulamıyorsanız mutfakta bazı şeyler yanlış gidiyor olabilir. Sebze haşlarken rengini kaybetmemesi için haşlama suyuna çok az karbonat ya da şeker atabilirsiniz. Eğer sebzelerin pişirirken kokusundan rahatsızsan haşlama suyuna bir kaşık kadar un ilave ederek kötü kokudan kurtulabilirsin. İyi bir sebze çorbası için de mutlaka içinde havuç, patates ve kereviz olsun!

4. Yemek yaparken önemli 3 adım: Süzün, eleyin ve doğrayın!

Toz ürünlerle bir yiyecek hazırlarken özellikle un veya irmikse mutlaka elemeniz gerekir. Bu sayede topaklanmaların önüne geçersiniz. Bir diğer ipucu, yemek hazırlarken yıkadığınız malzemelerin mutlaka kurumasını bekleyin. Yıkama işleminden kalan sular yemeğin lezzetini kaçırır. Son olarak nasıl olsa pişer mantığı ile malzemeleri bütün atmayın, mutlaka doğrayın. Bu sayede pişirme süresini de kısaltırsınız.

5. Şeflerin en büyük sırlarından biri doğru baharat kullanımı!

Öncelikle yemek yaparken hangi yemeğe hangi baharatın eklenmesi kırmızı çizgilerden biri, her yemeğe eklenmesi gereken baharatlar oldukça farklıdır. Kekik, nane gibi baharatları yemeğin üstüne serpmek daha lezzetli sonuçlar verir. Tohum formunda baharatınız varsa öncelikle tavada ısıtmak daha sonra ana malzemenizi eklemek uygun baharat kullanma tüyolarından...  Baharatların gücünü kesinlikle hafife almamak lazım.

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6. Yüksek ateşte pişirmek daha da lezzetlendiriyor.

Yüksek ısılar, karamelizasyonu artırarak tatların ağıza daha yoğun bir şekilde gelmesini sağlar. Örneğim, sebze ya da etleri önce yüksek bir ateşte kızartarak dışını karamelize ederseniz içi yumuşacık olur. Neden benim pişirdiğim yiyeceklerin içi kuruyor diye düşünüyorsanız, sebebi işte bu olabilir!

7. Yemeklerin de dinlenmeye ihtiyacı var.

Yemeklerin dinlenmesi her zaman çok daha iyi bir sonuç verir. Pilavın demlenmesi, fırında pişen ürünlerin sıcaklığının gitmesi, tatlıların şerbetini çekmesi gibi birçok püf nokta yiyeceğin lezzetini daha iyi almanızı sağlar. Bu püf noktalara dikkat ettiğinizde çok daha iyi sonuçlar alabildiğinizi göreceksiniz.

8. İyi bir sunum yemeğin lezzetini artıran unsurlardandır.

Bütün yemeklerinizi hazırladınız, soğuk soğuk terler döküldü, oldukça emek verildi ve sıra geldi harika bir sunum yapmaya! Yaptığınız yemeğe ne kadar özen gösterdiğinizi göstermek için iyi bir sunum yapmalısınız. Tabağı çok doldurmadan yemeğe uyumlu malzemelerle sunum yaparak harika bir iş çıkarabilirsiniz.

9. Yemeğin lezzetini etkileyen unsurlardan biri: Yeterli tuz kullanımı.

Tuz, yemeklerin lezzetini bambaşka bir seviyeye çıkaran çok önemli bir üründür. Fazla kullanımı bütün yemeği çöpe dökmenize neden olacak kadar da dikkatli kullanılması gerekir. Bazı yemeklerde kullanacağınız deniz tuzu veya kaya tuzu gibi kaliteli tuzlar da yemeğin lezzetini derinleştirir.

10. Kendi soslarınızı hazırlayarak yemeklere etkili bir dokunuş yapın.

Şefler yemeklerine uygun tatlarda hazırladıkları soslar ile yemeklerini zenginleştirirler. Örneğin kendi beşamel sosunuzu hazırlayıp servis ederek lezzetini katlayabilirsiniz. Hazırladığınız sosların kıvamı da oldukça önemlidir, her şeyi doğru yaptığınızda ortaya bir lezzet bombası çıkacak.

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