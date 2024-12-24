Kendi Tariflerinizi Şeflerle Yarışacak Seviyeye Çıkaracak Küçük Ama Etkili 10 Dokunuş

Sebze yemekleri yaparken bir türlü istediğiniz lezzeti bulamıyorsanız mutfakta bazı şeyler yanlış gidiyor olabilir. Sebze haşlarken rengini kaybetmemesi için haşlama suyuna çok az karbonat ya da şeker atabilirsiniz. Eğer sebzelerin pişirirken kokusundan rahatsızsan haşlama suyuna bir kaşık kadar un ilave ederek kötü kokudan kurtulabilirsin. İyi bir sebze çorbası için de mutlaka içinde havuç, patates ve kereviz olsun!