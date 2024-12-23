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Tatlı Krizi Tutanlara Hafif Öneriler: Kış Meyveleriyle Hazırlayabileceğiniz 10 Tatlı Tarifi

etiket Tatlı Krizi Tutanlara Hafif Öneriler: Kış Meyveleriyle Hazırlayabileceğiniz 10 Tatlı Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 20:01

Soğuk kış günlerinde tatlı krizine girenler için hem hafif hem de lezzetli tatlılar arayışında mısınız? Kış meyvelerinin zengin ve doğal tatları, tatlılara bambaşka bir lezzet katıyor. Üstelik bu tarifleri, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pratik özellikleri ile hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz! Rapid Air Teknolojisi ile çıtır çıtır pişen tatlılar, düşük kalorili seçenekler sunarken, iki farklı hazne ile aynı anda iki farklı tatlı hazırlama şansınız da var. 

Hazırsanız, kış meyveleriyle hazırlayabileceğiniz 10 nefis tatlı tarifine göz atmaya başlayalım!

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1. Ayva Tatlısı

1. Ayva Tatlısı

Kış mevsiminin en sevilen tatlılarından biri olan ayva tatlısını,  Philips Çift Hazneli Airfryer ile çok daha pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu tarif hem lezzetli hem de kolay! 

Malzemeler:

  • 2 adet ayva

  • 2 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

  • 5 adet karanfil

  • 8 yemek kaşığı toz şeker

Tarif:

  • Ayvaları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun.

  • Her bir ayvayı ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekleri saklamayı unutmayın; tatlıya renk ve aroma katar!

  • Ayvaların orta kısımlarını bir kaşık yardımıyla hafifçe oyun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer' ın pişirme haznesine hazırladığınız ayvaları yerleştirin.

  • Bir kasede pekmez ve suyu karıştırın, bu karışımı hazneye dökün.

  • Ayvaların oyuk kısımlarına toz şekerleri eşit şekilde paylaştırın. Üzerlerine birer karanfil yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 200 dereceye ayarlayın ve ayvaları 15 dakika pişirin.

  • Süre dolduğunda ayvaları ters çevirin, derecesini 180’e düşürerek 15 dakika daha pişirin.

  • Pişen ayvaları haznede soğumaya bırakın. Bu sırada lezzetler tam anlamıyla birbirine karışacak!

2. Hurmalı Çikolatalı Brownie ve Fırında Tarçınlı Elma Dilimleri

2. Hurmalı Çikolatalı Brownie ve Fırında Tarçınlı Elma Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın iki farklı haznesi sayesinde bu uyumlu tatlıları aynı anda hazırlayarak hem zamanı verimli kullanabilir hem de farklı tatlılar arasında keyifli bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz! 

Hurmalı Çikolatalı Brownie Tarifi 🍫

Malzemeler:

  • 10 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

  • 3/4 su bardağı sıcak su

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 çay bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 su bardağı un

  • 50 gram bitter çikolata (küçük parçalara bölünmüş)

Tarif:

  • Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin, ardından püre haline getirin.

  • Derin bir kapta yumurta ve şekeri 3 dakika çırpın. Üzerine hurma püresi, sıvı yağ, süt, kakao ve vanilini ekleyip karıştırın.

  • Elenmiş un ve kabartma tozunu karışıma ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • En son çikolata parçalarını ekleyip hafifçe karıştırın.

  • Hazneyi pişirme kağıdıyla kaplayın ve karışımı dökün.

  • Airfryer’ı 160 dereceye ayarlayın ve 25-30 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

  • Brownie’yi piştikten sonra soğuması için dışarı alın ve dilimleyerek servis edin.

Fırında Tarçınlı Elma Dilimleri Tarifi 🍎

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Tarif:

  • Elmaları yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. İnce dilimler halinde doğrayın.

  • Bir kapta elma dilimlerini, toz şeker, tarçın ve limon suyuyla iyice karıştırın.

  • Küçük hazneye yağlı kağıt serip elma dilimlerini yerleştirin.

  • Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayın ve 12-15 dakika pişirin. Elmaları arada çevirerek her iki tarafını da pişirin.

  • Sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

3. Bal Kabaklı Cupcake

3. Bal Kabaklı Cupcake

Philips Çift Hazneli Airfryer  sayesinde pratik bir şekilde enfes bal kabaklı cupcakeler hazırlayabilirsiniz! Üzerine lezzet dolu kremasıyla hem gözlere hem damaklara hitap edecek bu tarif, kış mevsiminin favorisi olacak.

Malzemeler:

Cupcake için:

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 kahve fincanı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı bal kabağı püresi

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 paket vanilya

  • Yarım paket kabartma tozu

Krema için:

  • 1 paket sıvı krema

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 paket sade krem şanti

  • 1 paket beyaz çikolata

  • Yarım çay bardağı bal kabağı püresi

Bal Kabağı Püresi için:

  • Büyük bir dilim bal kabağı (200 gr)

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 su bardağı su

Tarif:

  • Bal kabaklarını küçük parçalara ayırın, şeker ve su ekleyerek yumuşayana kadar pişirin. Suyunu çekince ezerek püre haline getirin ve soğumaya bırakın.

  • Yumurta, şeker ve vanilyayı bir kaba alın, köpük köpük olana kadar 3-4 dakika çırpın.

  • Süt, sıvı yağ, bal kabağı püresi ve tarçını ekleyip karıştırın.

  • Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edin.

  • Cupcake kağıtlarını Airfryer’ın pişirme haznesine yerleştirin ve hamuru eşit şekilde paylaştırın.

  • Airfryer’ı 160 dereceye ayarlayın.

  • Cupcakeleri 12-15 dakika boyunca pişirin. Kürdan testiyle piştiğinden emin olun, içi kuru çıkıyorsa hazırdır!

  • Sıvı kremayı ve pudra şekerini yüksek devirde çırpın.

  • Kıvam aldıktan sonra krem şantiyi, bal kabağı püresini ve benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatayı ekleyip çırpın.

  • Hazırladığınız kremayı buzdolabında soğumaya bırakın.

4. Limonlu Cheesecake Tart ve Tarçınlı Armut Cipsleri

4. Limonlu Cheesecake Tart ve Tarçınlı Armut Cipsleri

Philips Çift Hazneli Airfryer ile aynı anda iki farklı tatlıyı zahmetsizce hazırlayabilir, her yemeğe uygun sıcaklık ve süre ayarlarıyla harikalar yaratabilirsiniz! Rapid Air Teknolojisi sayesinde çıtır, yumuşak ve eşit pişirme avantajı da cabası!

Limonlu Cheesecake Tart 🍋

Malzemeler:

  • 1 paket yulaflı bisküvi

  • 3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 200 gr labne peyniri

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 limonun suyu

  • 1 limon kabuğu rendesi

  • Limon dilimleri veya limon kabuğu şeritleri

Tarif:

  • Yulaflı bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp, Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun küçük tart kalıplarına bastırarak yerleştirin.

  • Labne peyniri ve şekeri çırpın. Üzerine yumurta, un, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin.

  • Krema karışımını tart kalıplarındaki tabanların üzerine eşit şekilde dökün.

  • Tart kalıplarını Philips Çift Hazneli Airfryer' ın büyük haznesine koyun.

  • 160 dereceye ayarlayın ve 18-20 dakika pişirin. Kenarların hafif renk alması yeterli.

Tartları soğuttuktan sonra üzerine limon dilimleri veya kabuk şeritleriyle süsleyin. Şık ve lezzetli tatlınız hazır! 🍋

Tarçınlı Armut Cipsleri 🍐

Malzemeler:

  • 2 adet armut

  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın

Tarif:

  • Armutları yıkayın ve kabuklarıyla birlikte ince ince dilimleyin. Tüm dilimlerin eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin ki eşit pişsin.

  • Dilimlerin üzerine toz tarçın serpiştirin ve iyice karıştırın.

  • Tarçınlı armut dilimlerini  Philips Çift Hazneli Airfryer' ın küçükhaznesine birbirine yapışmayacak şekilde dizin.

  • 140 dereceye ayarlayın ve 15 dakika pişirin. Daha sonra dilimleri ters çevirip 10-15 dakika daha pişirin. Arada kontrol ederek çıtır kıvam almasını sağlayın.

5. Elmalı Kurabiye

5. Elmalı Kurabiye

Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bu elmalı kurabiye tarifini Philips Çift Hazneli Airfryer' da hızlıca ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz!

Malzemeler:

Hamur için:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 3 çorba kaşığı yoğurt

  • 1 adet yumurta

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • 1 su bardağı pudra şekeri

  • 4 su bardağı un

İç harcı için:

  • 3 adet elma

  • 3 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için:

  • Pudra şekeri

Tarif:

  • Derin bir kaba sıvı yağ, tereyağı, yoğurt, yumurta, kabartma tozu, vanilin ve pudra şekerini alın. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

  • Karışıma azar azar un ekleyerek yoğurun. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde ettiğinizde yoğurma işlemini bitirin.

  • Elmaları rendeleyin (isteğe bağlı kabuklu veya kabuksuz).

  • Rendelenmiş elma ve şekeri tavaya alın. Suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte karıştırın.

  • Tarçını ekleyip 2 dakika daha karıştırdıktan sonra karışımı soğuması için geniş bir kaba alın.

  • Hamuru dinlendirdikten sonra merdane yardımıyla açın.

  • Hamuru çay bardağı veya su bardağıyla kesin ya da istediğiniz şekli verin.

  • Kesilen hamurun ortasına iç harçtan bir miktar koyun. Hamuru ikiye katlayarak kenarlarını parmak uçlarınızla bastırıp kapatın.

  • Hazırladığınız kurabiyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer' ın pişirme haznesine, birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirin.

  • Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayın ve kurabiyeleri 12 dakika pişirin. Pişirme sırasında ara ara kontrol ederek altın sarısı rengini aldıklarında çıkarabilirsiniz.

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6. Ispanaklı Kek ve Muzlu Muffin

6. Ispanaklı Kek ve Muzlu Muffin

Philips Çift Hazneli Airfryer’da yapılan bu ıspanaklı kek, hem pratik hem de sağlıklı bir tatlı alternatifi! Ispanak, tatlıya gizlice eklediği besin değerleriyle fark yaratıyor. Kremalı veya sade şekilde sunabilirsiniz, her haliyle muazzam!

Ispanaklı Kek

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 125 ml süt

  • 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 35 gram ıspanak

  • Yarım paket vanilya

  • Yarım paket kabartma tozu

  • Yaklaşık 2 su bardağı un

Tarif:

  • Ispanakları ve sıvı yağı robottan geçirerek püre haline getirin.

  • Yumurta, şeker ve vanilyayı bir kaba alıp mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.

  • Sütü ve robottan geçirdiğiniz ıspanağı ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Unu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışımın pürüzsüz olmasına dikkat edin.

  • Hazırladığınız karışımı yağlı bir kalıba dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 160 dereceye ayarlayın ve keki yaklaşık 30 dakika boyunca pişirin. Kekin üstü altın rengi olmalı.

  • Kekin üzerine krem şanti veya muhallebi ekleyebilirsiniz ya da sade şekilde de servis edebilirsiniz. 

Hızlıca hazırlanan bu muzlu muffinler, kahvenizin yanına mükemmel bir eşlikçi! Muzların doğal tatlarıyla zenginleşen bu tarif, hem hafif hem de doyurucu. Hem büyük hem de küçük haznede kolayca yapılabilir, herkesin favorisi olacak! 

Muzlu Muffin 🍌🧁

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 1 adet yumurta

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • İsteğe göre fındık, ceviz, veya damla çikolata

Tarif:

  • Büyük bir kapta un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını karıştırın. İsteğe göre fındık, ceviz veya damla çikolatayı da ekleyin.

  • Muzları bir çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

  • Yumurtayı bir kasede çırpın ve püre haline getirdiğiniz muzların üzerine ekleyin. Ardından şeker, süt ve sıvı yağı da ekleyin ve karıştırın.

  • Unlu karışımın ortasını açın ve muzlu sıvı malzemeleri ortasına dökün. Karıştırın ancak fazla karıştırmamaya özen gösterin.

  • Muffin kalıplarına bir parmak boşluk bırakacak şekilde dökün.

  • Philips Çift Hazneli  Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayın ve muffinleri yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Muffinler dokunduğunuzda yumuşak olacak, bu pişmediği anlamına gelmez. Kürdan testiyle içinin piştiğinden emin olun.

7. Kabak Tatlısı

7. Kabak Tatlısı

Malzemeler:

  • 500 gr bal kabağı

  • 1,5 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

  • Tahin

  • Ceviz

Tarif:

  • Ayıkladığınız bal kabaklarını 3-4 parmak kalınlığında dilimleyin.

  • Kabak dilimlerinin üzerine şekeri serpin ve kabakların suyunu salıp şekeri içine çekmesi için 2 saat bekletin.

  • Beklettiğiniz kabakları fırın poşetine yerleştirin. Poşetin üzerine kürdanla birkaç delik açın.

  • Fırın poşetini Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer ’ı 200 dereceye ayarlayın ve kabakları 30 dakika pişirin.

  • Kabak tatlısını Philips Çift Hazneli Airfryer' dan çıkarıp ılımaya bırakın.

  • Üzerine tahin gezdirin ve ceviz parçaları ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun! 🌟

8. Mandalinalı Kek ve Portakallı Muffin

8. Mandalinalı Kek ve Portakallı Muffin

Bu tarifte, büyük hazneyi mis kokulu mandalinalı kek için, küçük hazneyi ise pofuduk portakallı muffinler için kullanacağız. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliği sayesinde, her iki lezzet tam zamanında birlikte hazır olacak. Hem tatlı krizlerinizi hem de çay saatlerinizi kurtaracak bu tariflere bayılacaksınız!

Mandalinalı Kek 

Malzemeler:

  • 3 adet mandalina (rendelenmiş kabuk ve suyu)

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

  • Yumurta ve şekeri bir kaba alıp krema kıvamına gelene kadar çırpın.

  • Sıvı yağ, yoğurt, mandalina kabuğu ve suyunu ekleyip karıştırın.

  • Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin, pürüzsüz bir hamur elde edin.

  • Büyük hazneye uygun bir kek kalıbını yağlayıp harcı içine dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 160°C’de 40 dakika pişirin. Pişme süresi sonunda kürdan testi yaparak kontrol edin.

Portakallı Muffin 

Malzemeler:

  • 1 adet portakal (rendelenmiş kabuk ve suyu)

  • 2 adet yumurta

  • 3/4 su bardağı toz şeker

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ

  • 1,5 su bardağı un

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

  • Yumurta ve şekeri çırpın, süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

  • Portakal kabuğu ve suyunu ilave edin.

  • Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

  • Muffin kaplarını küçük hazneye yerleştirip hamuru eşit şekilde paylaştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 20 dakika pişirin. Üzeri altın rengini aldığında çıkarabilirsiniz.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın senkronizasyon özelliği sayesinde kek ve muffinleriniz tam zamanında, aynı anda servise hazır olacak. Büyük haznede pişen mandalinalı kek ve küçük haznede puf puf kabaran portakallı muffinleri çayınızla birlikte sıcak sıcak servis edin.

9. Zencefilli Kurabiye

9. Zencefilli Kurabiye

Zencefilli Kurabiye 

Malzemeler:

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/4 su bardağı pekmez

  • 1 adet yumurta

  • 2 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı karbonat

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

  • Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Pekmez ve yumurtayı ekleyin.

  • Kuru malzemeleri eleyerek karışıma ekleyin ve hamur yoğurun.

  • Hamuru streç filme sararak 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

  • Küçük toplar yapıp hafifçe bastırarak şekil verin, yağlı kağıt serili Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine dizin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 12 dakika pişirin.

Afiyet olsun! 🍊🍪

10. Elmalı Havuçlu Kek

10. Elmalı Havuçlu Kek

Elmalı havuçlu kek, taze meyve ve sebzelerin birleşimiyle hem lezzetli hem de besleyici bir tatlı alternatifi sunuyor. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bu nefis kekin hazırlanışı çok kolay ve pratik!

Elmalı Havuçlu Kek 

Malzemeler:

  • 2 adet rendelenmiş elma

  • 1 adet rendelenmiş havuç

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1/2 su bardağı süt

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 su bardağı ceviz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Yumurtaları ve şekeri bir kaba alıp krema kıvamına gelene kadar çırpın.

  • Sıvı yağ, süt, rendelenmiş elma ve havucu ekleyip karıştırın.

  • Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek karışıma ilave edin. Ceviz eklemek isterseniz bu aşamada ekleyebilirsiniz.

  • Hamuru, büyük hazneye uygun yağlanmış kek kalıbına dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 40-45 dakika pişirin. Piştiğinden emin olmak için kürdan testi yapabilirsiniz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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