Tatlı Krizi Tutanlara Hafif Öneriler: Kış Meyveleriyle Hazırlayabileceğiniz 10 Tatlı Tarifi
Tatlı Krizi Tutanlara Hafif Öneriler: Kış Meyveleriyle Hazırlayabileceğiniz 10 Tatlı Tarifi
Soğuk kış günlerinde tatlı krizine girenler için hem hafif hem de lezzetli tatlılar arayışında mısınız? Kış meyvelerinin zengin ve doğal tatları, tatlılara bambaşka bir lezzet katıyor. Üstelik bu tarifleri, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pratik özellikleri ile hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz! Rapid Air Teknolojisi ile çıtır çıtır pişen tatlılar, düşük kalorili seçenekler sunarken, iki farklı hazne ile aynı anda iki farklı tatlı hazırlama şansınız da var.
Hazırsanız, kış meyveleriyle hazırlayabileceğiniz 10 nefis tatlı tarifine göz atmaya başlayalım!
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1. Ayva Tatlısı
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2. Hurmalı Çikolatalı Brownie ve Fırında Tarçınlı Elma Dilimleri
3. Bal Kabaklı Cupcake
4. Limonlu Cheesecake Tart ve Tarçınlı Armut Cipsleri
5. Elmalı Kurabiye
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6. Ispanaklı Kek ve Muzlu Muffin
7. Kabak Tatlısı
8. Mandalinalı Kek ve Portakallı Muffin
9. Zencefilli Kurabiye
10. Elmalı Havuçlu Kek
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