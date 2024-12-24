“Bi’ Daha Tariften Çıkmam” Deyip Yine de Kendi Bildiğini Okuyanların İyi Bildiği 10 Şey
“Bi’ Daha Tariften Çıkmam” Deyip Yine de Kendi Bildiğini Okuyanların İyi Bildiği 10 Şey
Yemekleri yaparken bazıları tariften çıkmazken bazıları kafasına göre gitmeyi tercih ediyor. Sen de yemek yaparken tam ölçülere uymadan biraz kendinden katanlardan olabilirsin. Bu kez tarifin aynısını yapacağım diye başlayıp ama bu da çok yakışacak diye düşünenlerdensen saydıklarımız sana çok tandık gelecek!
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1. Tarifler senin için sadece bir ilham kaynağı, öyle değil mi?
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2. Bazı tarifler sana yavan geliyor, biliyoruz!
3. Göz kararından iyisi mi var!
4. Pişirme süresini ben daha iyi bilirim dediğini duyar gibiyiz.
5. Tarifin her aşamasında "Ben bunu daha kolay yaparım" diyerek kendine göre uyarlamak istiyorsun.
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6. Tariflerdeki denge pek de umrunda değil!
7. Senin için her tarif bir yaratıcılık anı aslında.
8. Bazen keşke bu kadar cesur olmasaydım dediğin de oluyor elbette.
9. Tarifleri misafire yaptıysan o zaman bazı garip bakışlara maruz kalabilirsin.
10. Sonuç olarak önemli olan yemek yapmaktı zaten, öyle değil mi?
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