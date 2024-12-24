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“Bi’ Daha Tariften Çıkmam” Deyip Yine de Kendi Bildiğini Okuyanların İyi Bildiği 10 Şey

etiket “Bi’ Daha Tariften Çıkmam” Deyip Yine de Kendi Bildiğini Okuyanların İyi Bildiği 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 21:01

Yemekleri yaparken bazıları tariften çıkmazken bazıları kafasına göre gitmeyi tercih ediyor. Sen de yemek yaparken tam ölçülere uymadan biraz kendinden katanlardan olabilirsin. Bu kez tarifin aynısını yapacağım diye başlayıp ama bu da çok yakışacak diye düşünenlerdensen saydıklarımız sana çok tandık gelecek!

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1. Tarifler senin için sadece bir ilham kaynağı, öyle değil mi?

Tarifler işimizi kolaylaştırıyor, bunu kabul ediyoruz ama her zaman adım adım uymak mümkün olmuyor. Senin gibi özgür ruhlar o tarifi okuyor ama her adımını uygulamıyor. Senin gibiler daha çok tariften ilham alıp göz kararı ilerliyor. Eee buna da kimse bir şey diyemez zaten. Sonunda yaptığın tarif, yazılmış olandan çıkıp senin kendi özgün tarifin oluyor.

2. Bazı tarifler sana yavan geliyor, biliyoruz!

Bazı tariflere bakınca sana da biraz yavan gelmiyor mu? Böyle tariflere doyasıya baharat eklediğini biliyoruz. Mesela sadece tuz ve karabiber yer alan tariflere biraz baharat koymak gerekiyor. Yoksa o tarifle yapılan yemek pek tatsız tuzsuz oluyor. Baharat rafı senin oyun alanın gibi. Tarifte olmasa bile sen baharatları dilediğince kullanmaya bayılıyorsun. Tabii bunun sonucu her zaman mükemmel olmayabiliyor, ama olsun denemeye değer!

3. Göz kararından iyisi mi var!

Tarifler milim milim, gram gram ölçü veriyor. Ama genelde sen onu pek uygulamaya gönüllü olmuyorsun değil mi? Evet bazı tarifler tartısız yapılmaz deniyor. Bu doğru olabilir ama sen bu kurallara uymak konusunda çok iyi değilsin işte. Tabii bunun her zaman güzel sonuçlar doğuracağına garanti veremeyiz, ama en iyi sonuçlar denemekten çıkmaz mı zaten?

4. Pişirme süresini ben daha iyi bilirim dediğini duyar gibiyiz.

Pişirme süresi tariflerde en çok dikkat edilen şeylerden. Hatta bazılarımız dakika dakika o pişirme süresini takip ediyoruz. Ama sen pek onlardan değilsin. Sen daha çok yaptığım yemeğin pişirme süresini başkasından öğrenecek değilim diyenlerdensin. Sen fırının kapağını açar, olmuş mu diye bakarsın. Tarif 30 dakika demiş ama sen bakıp 20. dakikada olmuş diyebilirsin. Yemekler için bu uygulanabilir belki ama hamur işleri için aynı şeyi söyleyemeceğiz tabii!

5. Tarifin her aşamasında "Ben bunu daha kolay yaparım" diyerek kendine göre uyarlamak istiyorsun.

Tarifler aslında hepimizin daha kolay yapmasını sağlamak için varlar. Ama bu senin için pek doğru değil. Sen tarifin altını üstüne getirmeden rahat edemezsin. Tarif ne derse tam tersini yaparsın desek yalan söylemiş olmayız herhalde. Sen, bu daha kolay diyerek tarife istediğini yapıyorsun. Evet bazen bu tutuyor olabilir, ama bazen de tüm tarif çöp olabiliyor. Ama olsun sen kendi yolundan şaşmazsın.

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6. Tariflerdeki denge pek de umrunda değil!

Her tarifin bir dengesi var aslında ama sen bunu pek umursamıyorsun. Yani bir tarifte un, yağ, yumurta denge içindedir. Birini artırıp diğerini azaltmak aslında tarifin tüm dengesini bozar ama bu senin hiiiç umrumda değil ki! Senin için tarifte denge diye bir şey yok, her şeyin kararını sen verirsin. Sen mesela yumurta sevmem deyip az koyarsın ya da yağı azaltırsın, çünkü bu senin tarifin. Tabii sonuç bazen iyi olsa da bazen hüsran olabilir.

7. Senin için her tarif bir yaratıcılık anı aslında.

Tariflerde risk almaktan korkmadığını zaten biliyoruz ama sen her tarifi kendin için bir yaratıcılık deneyimi olarak görüyorsun. Tarifin bir aşamasında 'Şunu da şöyle mi yapsam' diye gelen ilham perilerini asla durdurmuyorsun, hatta üzerine gidiyorsun. Bu dokunuşları adeta bir şef edasıyla yapıyorsun. Sonuç bazen gerçekten çok iyi oluyor, bazen küçük aksaklıklar da olabiliyor. Yine de sen bu riskleri almaktan çok memnunsun!

8. Bazen keşke bu kadar cesur olmasaydım dediğin de oluyor elbette.

Tarifi istediğin gibi yaptın, bundan da çok memnunsun. Ama sonu her zaman istediğin gibi olmayabiliyor işte. Kekin istediğin gibi kabarmadı ya da yemeğin baharatı çok geldi mesela. Böyle zamanlarda 'Keşke o son baharatı atmasaydım' dediğini biliyoruz. Sonu iyi olmayan her tarifte 'Bir dahakine kesin tarife uyacağım' desen de yeni bir tarifte yine kendine engel olamıyorsun, değil mi?

9. Tarifleri misafire yaptıysan o zaman bazı garip bakışlara maruz kalabilirsin.

Tarifleri kendine göre yaptın ve tam istediğin gibi olmadıysa o zaman misafirlerinin şaşkın bakışlarıyla karşılaşabilirsin. Sunduğun yemekleri anlatırken biraz zorlanacağın kesin ama bizim tavsiyemiz 'Bu füzyon mutfağı, yaratıcılığımı konuşturdum' demen. Böylelikle misafirlerini ikna edebilmen mümkün!

10. Sonuç olarak önemli olan yemek yapmaktı zaten, öyle değil mi?

Tarif deniyoruz ama neden yapıyoruz bunu? Tabii ki amaç yemek yapmak. Eee tam istediğin gibi olmasa da yemek yaptın mı yaptın. Sen de zaten bu felsefeyle hareket ediyorsun. Bazen sonuçların istediğin gibi olamayacağını biliyorsun ama senin için de zaten yemek yapmış olmak önemli.

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