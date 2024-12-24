“Bi’ Daha Tariften Çıkmam” Deyip Yine de Kendi Bildiğini Okuyanların İyi Bildiği 10 Şey

Her tarifin bir dengesi var aslında ama sen bunu pek umursamıyorsun. Yani bir tarifte un, yağ, yumurta denge içindedir. Birini artırıp diğerini azaltmak aslında tarifin tüm dengesini bozar ama bu senin hiiiç umrumda değil ki! Senin için tarifte denge diye bir şey yok, her şeyin kararını sen verirsin. Sen mesela yumurta sevmem deyip az koyarsın ya da yağı azaltırsın, çünkü bu senin tarifin. Tabii sonuç bazen iyi olsa da bazen hüsran olabilir.