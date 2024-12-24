Yoksa Huzur Beyinde mi Başlar?
Evet, bu sorunun cevabı milyonlarca yıldır aranmakta ve bazıları için doğru prospektüs bulunsa dahi bazıları hâlâ huzurun gittiği yerle, yediği yemekle, giydiği kıyafetle ya da cebinde ki parayla ilgili olduğunu düşünüyor. Hiç şüphesiz bunların da yokluğu matrix denilen bu düzlemde belli stres faktörlerinin oluşmasına sebebiyet verir ama her şey olaylara bakış açımızı değiştirilebilmekle de yüzde yüz ilintilidir. Kafanızın içinde diliniz sussa bile susmayan ve sürekli konuşan biri vardır. İşte o iç sesi dizginlemeyi ve olaylara bakış açınızı değiştirmeyi başaramadığınız sürece huzurlu bir hayat yaşamak hayalden ibaret kalır. Hasılı, huzur beyinde mi başlar? Kesinlikle beyinde başlar.
Haydi gelin, sağlamasını da bu teoriyi kitabının adı ile bütünleştiren yazar Yüksel Erdin ile yapalım. Keyifli okumalar.
-"Huzur Beyinde Başlar" kitabını yazmaya sizi ne motive etti ne zaman yazmaya karar verdiniz? Bu kitabın ortaya çıkış hikâyesini paylaşır mısınız?
-Kitabın adı oldukça güçlü ve iddialı. "Huzur" kavramını beynimizle nasıl ilişkilendirdiğinizi açıklayabilir misiniz?
-Kitapta hangi temel sorunlara veya sorulara cevap bulmayı hedeflediniz?
-Kitapta ele aldığınız yöntem veya bakış açıları, pratikte nasıl uygulanabilir? Bu konuda okuyucularınıza bir rehberlik sunuyor musunuz?
-Bu kitabın yazımı sırasında sizin huzur anlayışınızda bir değişiklik oldu mu? Kendi yaşamınızda farklı uygulamalar geliştirdiniz mi?
-Kitabınızda vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir? Tek bir cümleyle ifade ederseniz ne dersiniz?
-Okuyucularınıza ve sizi takip edenlere son olarak iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
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