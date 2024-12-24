Yoksa Huzur Beyinde mi Başlar?

Çok küçük yaşlardan itibaren evrensel ve bilimsel konulara olan ilgim, bu alanlarda bilgi birikimi edinmemi ve edindiğim bilgileri yaşamımda uygulama yolunda adımlar atmamı sağladı. Yaşadığım deneyimlerin sonuçlarını ve öğrendiklerimi paylaşarak, başka insanlara da ilham olabileceğimi düşündüm.

Henüz 13 yaşındayken yaz tatillerinde çalışarak kazandığım ilk parayla Albert Einstein’ın İzafiyet Teorisi kitabını satın aldım. O dönemde haftalık olarak yayımlanan Bilinmeyen dergisini her hafta heyecanla takip ediyor ve yeni sayısını sabırsızlıkla bekliyordum. Bilime ve felsefeye olan merakım, kişisel gelişim kitapları da dahil olmak üzere bu alanlardaki neredeyse tüm kaynakları okumama vesile oldu.

Bu süreçte edindiğim bilgileri sorgulayıp süzgeçten geçirerek, doğru kabul ettiklerimi hayatıma entegre etmeye başladım. Ancak, dikkatimi çeken bir nokta vardı: Kadim bilgiler ve felsefi eserler genellikle bilimsel verileri kabul etmiyor, bilimsel kaynaklar da kadim bilgilere ve felsefi yaklaşımlara mesafeli yaklaşıyordu. Oysa bu iki perspektifin birçok ortak noktası bulunuyordu. Farklı açılardan ele alınan aynı gerçeklikler, maalesef orta noktada buluşamıyordu.

Bu gözlemlerimden yola çıkarak, uzun yıllar boyunca biriktirdiğim bilgi ve deneyimleri bir kitapta toplamak istedim. Amacım, farklı algıları bir araya getirerek hem kadim bilgi ve felsefe hem de bilimsel veriler ışığında evrensel konuları bütüncül bir yaklaşımla ele almaktı.

Kitabımı yazarken temel hedefim, insanların yaşamlarındaki huzursuzlukların kaynağını anlamalarına yardımcı olmaktı. Çoğu zaman, bu huzursuzluklar farkında olmadan bilinçaltına kaydedilen travmalardan ve bilinçte yer alan olumsuz inançlardan kaynaklanıyor. Ayrıca, bireylerin sıkça şikayet ettikleri hayatın, aslında kendi kullandıkları kelimeler ve düşüncelerle şekillendiğini göstermek istedim.

İnsanlar hayatlarındaki huzursuzluğun aslında farkında olmadan bilinçaltına kaydettikleri travmalar ve bilinçlerinde kayıtlı olan bilgilerden kaynaklandığını, şikayetçi oldukları hayatı aslında farkında olmadan kullandıkları kelimeler ile kendilerinin yarattığını, bu yaşamak istemedikleri hayatı nasıl hayal ettikleri huzurlu ve mutlu bir hayata dönüştürebileceklerini anlatmak için kitabı yazdım.