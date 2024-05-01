Boran Kuzum, Bihter Filmindeki Sevişme Sahnesi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Amazon Prime'da yayınlanan Bihter filmi yayınlandığı dönem çok konuşulurken filmin bu kadar popüler olmasının bir diğer nedeni Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'ın sevişme sahnesiydi. Boran Kuzum olay olan sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş