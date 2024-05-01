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Boran Kuzum, Bihter Filmindeki Sevişme Sahnesi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Boran Kuzum, Bihter Filmindeki Sevişme Sahnesi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 17:47

Amazon Prime'da yayınlanan Bihter filmi yayınlandığı dönem çok konuşulurken filmin bu kadar popüler olmasının bir diğer nedeni Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'ın sevişme sahnesiydi. Boran Kuzum olay olan sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Amazon Prime'da yayınlanan Bihter filmi yayınlandığı dönem gündemden düşmek bilmemişti.

Amazon Prime'da yayınlanan Bihter filmi yayınlandığı dönem gündemden düşmek bilmemişti.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan filmde Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un sahneleri çok konuşulurken en dikkat çeken detay sevişme sahneleri olmuştu.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan filmde Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un sahneleri çok konuşulurken en dikkat çeken detay sevişme sahneleri olmuştu.

Bir dönem gündemden düşmeyen o sevişme sahnesi hakkında Birsen Altuntaş'a konuşan Boran Kuzum, konu hakkındaki açıklamalarıyla viral oldu.

Bir dönem gündemden düşmeyen o sevişme sahnesi hakkında Birsen Altuntaş'a konuşan Boran Kuzum, konu hakkındaki açıklamalarıyla viral oldu.

'Popom çok konuşuldu galiba. Sevişme sahnesiyse biz hayatın herşeyini yansıtmakla mükellefiz. Bunu sevişme sahnesi gibi çekmemiz lazım. Benim de bu konuyla ilgili çekincem yoktu.'

'Popom çok konuşuldu galiba. Sevişme sahnesiyse biz hayatın herşeyini yansıtmakla mükellefiz. Bunu sevişme sahnesi gibi çekmemiz lazım. Benim de bu konuyla ilgili çekincem yoktu.'

İşte o anlar:

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