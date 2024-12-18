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Öğrencinin Hatası 4.000 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Babil Tabletindeki Çivi Yazısı ile Geometrinin Yolculuğu

Öğrencinin Hatası 4.000 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Babil Tabletindeki Çivi Yazısı ile Geometrinin Yolculuğu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 17:17

Antik Sümer'den kalma çivi yazısı tableti, 4.000 yıl öncesinin geometri dersleri hakkında kıymetli bilgiler taşıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki Ashmolean Müzesi'nde sergilenen tablette, bir öğrencinin yaptığı yanlış hesap günümüzde kadar korunmayı başarmış. Görünen o ki öğrencilerin hatalarından 4 bin yıl sonra bile ders almaya devam ediyoruz. Matematiğin yüzyıllara meydan okuyan evrensel diline bir kez daha şahit olmaya hazır olun! 

İşte, çivi yazılarından günümüzde 4.000 yıllık hata!

Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
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Erken dönem matematik eğitimi ve yazının yükselişi hakkında son derece önemli bir kaynak olan 4.000 yıllık çivi yazısı tablet, 1931 yılında günümüzün Irak'ında bulundu.

Erken dönem matematik eğitimi ve yazının yükselişi hakkında son derece önemli bir kaynak olan 4.000 yıllık çivi yazısı tablet, 1931 yılında günümüzün Irak'ında bulundu.

Kiş'ten çıkarılan tablet, İngiltere'deki en büyük ikinci çivi yazısı tablet koleksiyonuna ev sahipliği yapan Oxford Üniversitesi'ndeki Ashmolean Müzesi'nde bilinen en eski yazı örneklerinin arasındaki yerini aldı.

Öğrencilerin matematik problemi çözmek için kağıt yerine kullandığı yaklaşık iki düzine antik Babil çivi yazısı tabletinin arasında yer alan bu tablet: 4.000 yıllık bir hataya işaret ediyor.

Öğrencilerin matematik problemi çözmek için kağıt yerine kullandığı yaklaşık iki düzine antik Babil çivi yazısı tabletinin arasında yer alan bu tablet: 4.000 yıllık bir hataya işaret ediyor.

Elbette öğrenci, Antik Sümer'den kalma tabletteki 4.000 yıllık hatayı silgi yardımı ile kolayca silemediği için adeta tarihin izlerine tanıklık etmemizi sağlıyor.

Biz de şimdi, tablet gibi yüzyıllara meydan okuyan matematiğin evrensel dilini bir üçgenin alanının yanlış hesabında görüyoruz!

Biz de şimdi, tablet gibi yüzyıllara meydan okuyan matematiğin evrensel dilini bir üçgenin alanının yanlış hesabında görüyoruz!

Araştırmacılara göre, çapı 3,2 inç olan yuvarlak kil tablette, uzunluk, yükseklik ve alana karşılık gelen çivi yazısı figürleri ile dik bir üçgen yer alıyor. Hesaplamalar kil tablette yer alan üçgenin alanının 3,5156 olması gerektiğini gösteriyor, fakat öğrenci cevabı tablete 3,1468 olarak yazmış.

Hepimiz ödev yaparken hata yapmışızdır elbet! Fakat bu yanlış, aynı zamanda eşsiz bir keşfi de içeriyor: Matematik eğitiminin 4.000 yıl önceki başlangıcı!

Hepimiz ödev yaparken hata yapmışızdır elbet! Fakat bu yanlış, aynı zamanda eşsiz bir keşfi de içeriyor: Matematik eğitiminin 4.000 yıl önceki başlangıcı!

Tablet, öğretmen tarafından bir not ile düzeltilmemiş ve yanlış olsa da Live Science'a göre, M.Ö. 3500 civarında Kish'te yaşamı incelememizi sağlıyor. Dahası, tablet, 'yazının icat edildiği, ilk olarak ticaret ve muhasebe ile uğraşmak ve matematik hesaplamak için icat edildiği bir zamanı örnekliyor.' İnsanların düşünme ve çalışma şekilleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. 

Live Science, 'matematik eğitiminin yükselişiminin' aslında toplumsal ve kültürel bir gelişmelerle el ele olduğunu ve büyük imparatorlukların yükselişiyle birlikte geldiğine işaret ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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