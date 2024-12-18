Öğrencinin Hatası 4.000 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Babil Tabletindeki Çivi Yazısı ile Geometrinin Yolculuğu
Öğrencinin Hatası 4.000 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Babil Tabletindeki Çivi Yazısı ile Geometrinin Yolculuğu
Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
Antik Sümer'den kalma çivi yazısı tableti, 4.000 yıl öncesinin geometri dersleri hakkında kıymetli bilgiler taşıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki Ashmolean Müzesi'nde sergilenen tablette, bir öğrencinin yaptığı yanlış hesap günümüzde kadar korunmayı başarmış. Görünen o ki öğrencilerin hatalarından 4 bin yıl sonra bile ders almaya devam ediyoruz. Matematiğin yüzyıllara meydan okuyan evrensel diline bir kez daha şahit olmaya hazır olun!
İşte, çivi yazılarından günümüzde 4.000 yıllık hata!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erken dönem matematik eğitimi ve yazının yükselişi hakkında son derece önemli bir kaynak olan 4.000 yıllık çivi yazısı tablet, 1931 yılında günümüzün Irak'ında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrencilerin matematik problemi çözmek için kağıt yerine kullandığı yaklaşık iki düzine antik Babil çivi yazısı tabletinin arasında yer alan bu tablet: 4.000 yıllık bir hataya işaret ediyor.
Biz de şimdi, tablet gibi yüzyıllara meydan okuyan matematiğin evrensel dilini bir üçgenin alanının yanlış hesabında görüyoruz!
Hepimiz ödev yaparken hata yapmışızdır elbet! Fakat bu yanlış, aynı zamanda eşsiz bir keşfi de içeriyor: Matematik eğitiminin 4.000 yıl önceki başlangıcı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın