Öğrencinin Hatası 4.000 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Babil Tabletindeki Çivi Yazısı ile Geometrinin Yolculuğu

Tablet, öğretmen tarafından bir not ile düzeltilmemiş ve yanlış olsa da Live Science'a göre, M.Ö. 3500 civarında Kish'te yaşamı incelememizi sağlıyor. Dahası, tablet, 'yazının icat edildiği, ilk olarak ticaret ve muhasebe ile uğraşmak ve matematik hesaplamak için icat edildiği bir zamanı örnekliyor.' İnsanların düşünme ve çalışma şekilleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Live Science, 'matematik eğitiminin yükselişiminin' aslında toplumsal ve kültürel bir gelişmelerle el ele olduğunu ve büyük imparatorlukların yükselişiyle birlikte geldiğine işaret ediyor.