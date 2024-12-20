Fenerbahçe'den Bomba Transfer Hamlesi: Sarı-Lacivertliler Anderson Talisca Transferinde Sona Yaklaştı!
Fenerbahçe'den Bomba Transfer Hamlesi: Sarı-Lacivertliler Anderson Talisca Transferinde Sona Yaklaştı!
Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Anderson Talisca için flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un aktardığı son dakika haberine göre Fenerbahçe, Talisca transferinde önemli mesafe katetti. Sarı-Lacivertli kulüp, Brezilyalı yıldızı kiralama girişimlerinde sona yaklaştı.
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Yazın yaptığı transferlerden beklediği verimi yeterince alamayan Fenerbahçe, ara transfer dönemine bomba gibi hazırlanıyor.
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Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı hedefinde ise Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın olduğu biliniyor.
TRT Spor'un aktardığı son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın transferinde sona yaklaştı.
Talisca için bir süredir Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın devrede olduğu haberleri servis edilirken, TRT Spor kaynaklı haberde Sarı-Lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcuyu kiralama konusunda önemli mesafe katettiği aktarıldı.
Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Talisca Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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