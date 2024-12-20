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Altay Bayındır'ın Kornerden Yediği Gol Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu!

Altay Bayındır'ın Kornerden Yediği Gol Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 11:22

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İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Tottenham'a 4-3 mağlup oldu. Ancak karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın yediği gol maçın önüne geçti. Kornerden yediği talihsiz gol sonrası gündem olan Altay Bayındır'a sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Bazıları golün faul olduğunu savunurken, bazıları Altay'ın yediği gol karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Şimdi gelin, kim ne demiş birlikte bakalım...

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İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Bitiş düdüğüyle birlikte karşılaşmayı 4-3 kazanan Tottenham tur atlayan taraf oldu.

İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Bitiş düdüğüyle birlikte karşılaşmayı 4-3 kazanan Tottenham tur atlayan taraf oldu.

Manchester United cephesinde maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın performansı ve yediği gol tepki çekti.

Manchester United cephesinde maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın performansı ve yediği gol tepki çekti.

Her iki takımın kalecisi de maçta iyi bir performans sergilemiyorken, Altay'ın 88. dakikada kornerden yediği gol adeta maçın önüne geçti.

Her iki takımın kalecisi de maçta iyi bir performans sergilemiyorken, Altay'ın 88. dakikada kornerden yediği gol adeta maçın önüne geçti.

Heung-min Son'un kullandığı köşe vuruşunda topa müdahale edemeyen Altay Bayındır, golden sonra kendisine faul yapıldığını söyleyerek itirazda bulundu. O pozisyon kısa sürede gündem oldu.

Heung-min Son'un kullandığı köşe vuruşunda topa müdahale edemeyen Altay Bayındır, golden sonra kendisine faul yapıldığını söyleyerek itirazda bulundu. O pozisyon kısa sürede gündem oldu.

İşte, Altay Bayındır'ın kornerden yediği o gol👇

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Altay'ın yediği gole sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇

Altay'ın yediği gole sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇
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''Altay Bayındır bir köpek olsaydı...''

''Son'un kornerden gelen golünü tutmaya çalışan Altay Bayındır 🖐️😭😂😂🤣''

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''Abi Altay Bayındır şu kornerin gol olmasına nasıl izin verdi? 😂😂😂''

''Abi Altay Bayındır şu kornerin gol olmasına nasıl izin verdi? 😂😂😂''
twitter.com

''Bu Altay Bayındır, Onana'dan bile daha işe yaramaz bir kaleci. Son'un kornerden gelen topunu içeri aldı. Amorim bu adamı satmalı.''

''Bu Altay Bayındır, Onana'dan bile daha işe yaramaz bir kaleci. Son'un kornerden gelen topunu içeri aldı. Amorim bu adamı satmalı.''
twitter.com

Pozisyonun faul olduğunu düşünenler de vardı👇

Pozisyonun faul olduğunu düşünenler de vardı👇
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''Kalecinin sol kolu engelleniyor. Faul bu.''

''Kalecinin sol kolu engelleniyor. Faul bu.''
twitter.com
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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