Fenerbahçe'den Rodrigo Becao Kararı: Sezonu Kapatan Becao'nun Sözleşmesi Donduruluyor!
Fenerbahçe'den Rodrigo Becao Kararı: Sezonu Kapatan Becao'nun Sözleşmesi Donduruluyor!
Fenerbahçe’de Rodrigo Becao’nun geleceğiyle ilgili karar verildi. Başakşehir ile oynanan lig maçında sakatlanarak sezonu kapatan savunma oyuncusunun sözleşmesi askıya alınıyor.
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Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 yendiği mücadelede Becao'yu sakatlığa kurban vermiş ve çapraz bağlarında yırtık oluşan Brezilyalı stoper sezonu kapatmıştı.
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Fenerbahçe bu gelişme üzerine Becao ile ilgili yeni bir karar aldı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini donduruyor.
Yabancı kontenjanında yer açmak için Becao'nun sözleşmesini donduracak olan Fenerbahçe'nin listesinde ise 2 isim yer aldığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında 29 yaşındaki stoper Mario Hermoso'nun olduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper Olivier Boscagli için de girişimde bulunabileceği iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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