Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Kuraları Çekildi: Eşleşmeler Belli Oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Kuraları Çekildi: Eşleşmeler Belli Oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup aşamasının kura çekimi yapıldı. Grup aşaması için yapılan kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. 24 takımın yer aldığı kura çekimi sonucunda her biri 6 takımdan oluşan 4 grup oluşturuldu. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması için yapılması beklenen kura çekimi, bugün TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni formatla birlikte 24 takımın yer aldığı kura çekimi sonucunda 6'şar takımlı 4 grup oluşturuldu. Gruplarda yer alan her takım, 1, 2 ve 3. torbalardan gelen takımlardan biri ile birer maç olmak üzere toplam 3 maç yapacak.
Grup aşamasında oynanacak karşılaşmaların ardından, gruplarında ilk iki sırada bulunan toplam 8 takım çeyrek final turuna katılmaya hak kazanacak.
Çekilen kura sonrası oluşan grup eşleşmeleri de şu şekilde👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ali K.O.Ç güzel R yapmış....
neden 24 takım ve kura yapıldı diyelim 24 takim icin ne hikmetse gs ts fb bjk kuralardan banko çıkıyor komedi gibi 🤣🤣
Çünkü onlar 1.ci torbadan kuraya giriyor. Şampiyonlar ligi kurası gibi düşün