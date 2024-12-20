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Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Kuraları Çekildi: Eşleşmeler Belli Oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Kuraları Çekildi: Eşleşmeler Belli Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 15:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup aşamasının kura çekimi yapıldı. Grup aşaması için yapılan kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. 24 takımın yer aldığı kura çekimi sonucunda her biri 6 takımdan oluşan 4 grup oluşturuldu. İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması için yapılması beklenen kura çekimi, bugün TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması için yapılması beklenen kura çekimi, bugün TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Yeni formatla birlikte 24 takımın yer aldığı kura çekimi sonucunda 6'şar takımlı 4 grup oluşturuldu. Gruplarda yer alan her takım, 1, 2 ve 3. torbalardan gelen takımlardan biri ile birer maç olmak üzere toplam 3 maç yapacak.

Yeni formatla birlikte 24 takımın yer aldığı kura çekimi sonucunda 6'şar takımlı 4 grup oluşturuldu. Gruplarda yer alan her takım, 1, 2 ve 3. torbalardan gelen takımlardan biri ile birer maç olmak üzere toplam 3 maç yapacak.

Grup aşamasında oynanacak karşılaşmaların ardından, gruplarında ilk iki sırada bulunan toplam 8 takım çeyrek final turuna katılmaya hak kazanacak.

Grup aşamasında oynanacak karşılaşmaların ardından, gruplarında ilk iki sırada bulunan toplam 8 takım çeyrek final turuna katılmaya hak kazanacak.

Çekilen kura sonrası oluşan grup eşleşmeleri de şu şekilde👇

Çekilen kura sonrası oluşan grup eşleşmeleri de şu şekilde👇

A GRUBU: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, İskenderunspor 

B GRUBU: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor 

C GRUBU: Galatasaray, Rams Başakşehir, Tümosan Konyaspor, İkas Eyüpspor, Ahlatçı Çorum FK, Boluspor 

D GRUBU: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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Da_Dude

Ali K.O.Ç güzel R yapmış....

man

neden 24 takım ve kura yapıldı diyelim 24 takim icin ne hikmetse gs ts fb bjk kuralardan banko çıkıyor komedi gibi 🤣🤣

gnyy

Çünkü onlar 1.ci torbadan kuraya giriyor. Şampiyonlar ligi kurası gibi düşün