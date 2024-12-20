Paulo Dybala İçin Galatasaray ve Fenerbahçe Yine Karşı Karşıya Geliyor
Paulo Dybala İçin Galatasaray ve Fenerbahçe Yine Karşı Karşıya Geliyor
Ocak transfer dönemi yaklaşıyor. Her transfer dönemi olduğu gibi Türk takımları piyasada yine karşı karşıya gelmeyi başardı. Bu kez iki takım da Paulo Dybala için yarışacak. Galatasaray'ın talip olduğu yıldız için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Detayları İtalyan basını yazdı.
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Arjantinli yıldız Paulo Dybala, transfer gündemimizi süslemeye devam ediyor. Galatasaray'la adı anılan yıldız için gelişmeler devam ediyor.
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Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk'ün de kabul ettiği transfer girişimi için İtalyan basını bugün yeni bir habere imza attı.
La gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin de Dybala için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde, "Anderson Talisca ve Roberto Firmino en sıcak adaylar, ancak AS Roma'nın ayrılacaklar listesinde yer alan ve Galatasaray'ın şiddetle istediği Paulo Dybala da Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor." ifadelerine yer verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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