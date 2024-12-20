Paulo Dybala İçin Galatasaray ve Fenerbahçe Yine Karşı Karşıya Geliyor

Ocak transfer dönemi yaklaşıyor. Her transfer dönemi olduğu gibi Türk takımları piyasada yine karşı karşıya gelmeyi başardı. Bu kez iki takım da Paulo Dybala için yarışacak. Galatasaray'ın talip olduğu yıldız için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Detayları İtalyan basını yazdı.