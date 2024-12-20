Her Sene Yeni Nijerya Güzeliyle Evlendiği İddia Edilen Emenike Gerçeği Açıkladı

Ülkemize Kardemir Karabükspor formasıyla giriş yapan Emenike'nin golleri ya da yaptıkları hala aklımızda. Fenerbahçe'ye transferi ve burada yaşadıkları da şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. Türkiye'den ayrılmasına rağmen Fenerbahçe'den kopamayan Emenike maçları da yakından takip ediyor. Kendisiyle ilgili sosyal medyada en çok anlatılan konu ise aşk hayatı. Emenike'nin her yıl yeni Nijerya güzeliyle evlendiği bir dönem olduğu iddiası hala bir gerçek gibi kabul ediliyor. İşin gerçeğini Emenike, Fanatik TV'ye anlattı.