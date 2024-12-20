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Her Sene Yeni Nijerya Güzeliyle Evlendiği İddia Edilen Emenike Gerçeği Açıkladı

Her Sene Yeni Nijerya Güzeliyle Evlendiği İddia Edilen Emenike Gerçeği Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2024 - 23:18 Son Güncelleme: 20.12.2024 - 23:24

Ülkemize Kardemir Karabükspor formasıyla giriş yapan Emenike'nin golleri ya da yaptıkları hala aklımızda. Fenerbahçe'ye transferi ve burada yaşadıkları da şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. Türkiye'den ayrılmasına rağmen Fenerbahçe'den kopamayan Emenike maçları da yakından takip ediyor. Kendisiyle ilgili sosyal medyada en çok anlatılan konu ise aşk hayatı. Emenike'nin her yıl yeni Nijerya güzeliyle evlendiği bir dönem olduğu iddiası hala bir gerçek gibi kabul ediliyor. İşin gerçeğini Emenike, Fanatik TV'ye anlattı.

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Emmanuel Emenike, hem futbolculuğuyla hem kişiliğiyle bu ülkede ülkemizde iz bırakan isimlerden oldu.

Emmanuel Emenike, hem futbolculuğuyla hem kişiliğiyle bu ülkede ülkemizde iz bırakan isimlerden oldu.

Emenike, ülkemizden ayrılsa da Fenerbahçe'den kopamadı ve hala maçları takip ederek paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Emenike, ülkemizden ayrılsa da Fenerbahçe'den kopamadı ve hala maçları takip ederek paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Emenike ile ilgili en önemli sosyal medya efsanelerinden biri de Nijerya güzeli ile sevgili olması ve sonraki sene sevgilisinden ayrılıp yeni Nijerya güzeli ile birlikte olmasıydı.

Emenike ile ilgili en önemli sosyal medya efsanelerinden biri de Nijerya güzeli ile sevgili olması ve sonraki sene sevgilisinden ayrılıp yeni Nijerya güzeli ile birlikte olmasıydı.

Emenike geçtiğimiz gün katıldığı Fanatik TV yayınında Ethem Sündük'ün konuyla ilgili sorduğu soruya şaşırarak cevap verdi.

Emenike geçtiğimiz gün katıldığı Fanatik TV yayınında Ethem Sündük'ün konuyla ilgili sorduğu soruya şaşırarak cevap verdi.

Emenike, "hayatımda bir kadın var" diyerek "Fenerbahçe'deyken de böyleydi, sadece onunla evliydi. Şu anda da devam ediyoruz onun yaşıyorum ve oğlumla kızımız var. Başka bir kadın da olmadı" dedi.

Emenike, "hayatımda bir kadın var" diyerek "Fenerbahçe'deyken de böyleydi, sadece onunla evliydi. Şu anda da devam ediyoruz onun yaşıyorum ve oğlumla kızımız var. Başka bir kadın da olmadı" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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