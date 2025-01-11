Aşka Tutunamamanın Sebebi Neymiş Öğreniyoruz!
Aşka Tutunamamanın Sebebi Neymiş Öğreniyoruz!
Aşk, bazen hayatta bizi en derinden etkileyen ve kendimizi en çok sorgulatan olgudur. Ancak herkesin aşk hikayesi bir masala dönüşmüyor. Bazılarımızın aşkları yarım kalıyor, kimimiz geçmişten gelen yaralarla, kimimiz iletişim eksikliğiyle mücadele ediyor. Peki, senin aşkların neden yarım kalıyor? Sorularımıza dürüstçe cevap ver ve ilişki tarzına dair derin bir analiz yapalım!
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1. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
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2. Bir tartışma sırasında nasıl tepki verirsin?
3. Geçmişte yaşadığın bir ayrılığa dair düşüncen nedir?
4. Partnerinin en çok hangi özelliğini takdir edersin?
5. İlişkilerde bir sorunu fark ettiğinde nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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6. Partnerinin bir hatasını affetme eşiğin nasıldır?
7. İlişki içinde en sık yaşadığın zorluk hangisi?
8. Romantik bir partnerden beklentin nedir?
9. İlişkiniz ilerledikçe hangi sorunlar artmaya başlar?
10. İlişkide en büyük korkun nedir?
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Geçmişin Yükünden Kurtulamıyorsun
İletişim Engellerini Aşmalısın
Heyecan Kaybı ve Rutine Direnmek
Kendi Özgürlüğüne Fazla Bağımlısın
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