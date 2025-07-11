Güven Testi: Sevgilinin Telefonunu Karıştırmadan Durabilir misin?

İlişkilerdeki en temel ilken karşılıklı güven ve alan bırakma. Sevgilinin telefonu parmaklarının ucundayken bile “Bu bana ait değil” diyebilecek kadar net sınırların var. Bu, hem kendine duyduğun saygının hem de karşındakine duyduğun güvenin büyük bir göstergesi. Sana göre sevgi, kontrol ederek değil, serbest bırakarak büyür. Kimsenin özel alanına girmeye ihtiyaç duymadan huzur içinde olmak senin için çok daha değerli. Bu yaklaşım, sağlıklı ilişkiler kurman için büyük bir avantaj. Çünkü sen, karşı tarafı sürekli sorgulamadan, baskılamadan, kendiliğinden gelen sadakate inanıyorsun. Sana göre bir ilişkinin sürdürülebilirliği, her gün cep telefonlarını kontrol etmekle değil; birbirinin ruhunu tanımakla mümkün. Bu yüzden çoğu zaman sevgiline “alan” tanırken, kendi iç huzurunu da korumayı başarıyorsun. Ancak bazen bu yüksek güven, ufak tefek ipuçlarını gözden kaçırmana da neden olabilir. Karşındaki kişi suistimale meyilliyse, senin bu duruşunu zayıflık gibi yorumlayabilir. O yüzden, sınır koymak kadar sınırın ihlal edilip edilmediğini sezmek de önemlidir. Güvenmek çok kıymetli, ama sezgilerini de asla ihmal etme. Sağlıklı bir denge, her zaman en güçlü yapı taşındır.