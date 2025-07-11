Güven Testi: Sevgilinin Telefonunu Karıştırmadan Durabilir misin?
Güven mi, merak mı? Modern ilişkilerde ikisi de sınav üstüne sınavdan geçiyor. Bildirim ışığı yanan bir ekran, kilidi açık kalmış bir galeri, “Eski sevgili arıyor” yazan bir çağrı kaydı… İçindeki detektif hemen devreye mi giriyor, yoksa “benim telefonum değil” diyerek telefonu sahibine mi bırakıyorsun?
İçgüdülerine kulak ver, dürüst ol, bakalım testi bitirebilecek misin?
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Bir sabah uyandın, sevgilinin telefonu şarja takılı ve kilidi açık; bildirimler yağmaya başladı.
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Sevgiline telefon şifresini soruyorsun. O senin telefon şifreni biliyor. Ancak şifreyi söylemek yerine gelip telefonu parmak iziyle açıyor. Bu sebeple telefonu karıştırır mısın? Yoksa işini halledip bırakır mısın?
Fotoğraf albümünde senin hiç görmediğin bir tatil klasörü duruyor.
Instagram arama geçmişinde sürekli aynı ismin çıktığını fark ettin.
Sevgilinin telefonu masaya sürekli ters koyduğunu farkettin. Gizlice karıştırır mısın?
WhatsApp’ta seninle tartıştığı gece “Çevrimiçi” görünmüş ama mesaj atmamış. Ona sorduğunda işle ilgili bir konuşma olduğunu söylüyor ama saat gece 3. Karıştırır mısın?
Gece yarısı gelen Uber bildirimi: “Yolculuğunuz tamamlandı.”
Adını duymadığın bir arkadaşı sürekli onu arıyorsa ve o konuşmak için senin yanından ayrılıyorsa. Sen sorduğunda mantıklı cevaplar vermiyorsa, karıştırır mısın?
Sonsuz güven duyuyorsun!
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