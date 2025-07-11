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Güven Testi: Sevgilinin Telefonunu Karıştırmadan Durabilir misin?

Güven Testi: Sevgilinin Telefonunu Karıştırmadan Durabilir misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 12:01

Güven mi, merak mı? Modern ilişkilerde ikisi de sınav üstüne sınavdan geçiyor. Bildirim ışığı yanan bir ekran, kilidi açık kalmış bir galeri, “Eski sevgili arıyor” yazan bir çağrı kaydı… İçindeki detektif hemen devreye mi giriyor, yoksa “benim telefonum değil” diyerek telefonu sahibine mi bırakıyorsun?

İçgüdülerine kulak ver, dürüst ol, bakalım testi bitirebilecek misin?

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Bir sabah uyandın, sevgilinin telefonu şarja takılı ve kilidi açık; bildirimler yağmaya başladı.

Sevgiline telefon şifresini soruyorsun. O senin telefon şifreni biliyor. Ancak şifreyi söylemek yerine gelip telefonu parmak iziyle açıyor. Bu sebeple telefonu karıştırır mısın? Yoksa işini halledip bırakır mısın?

Fotoğraf albümünde senin hiç görmediğin bir tatil klasörü duruyor.

Instagram arama geçmişinde sürekli aynı ismin çıktığını fark ettin.

Sevgilinin telefonu masaya sürekli ters koyduğunu farkettin. Gizlice karıştırır mısın?

WhatsApp’ta seninle tartıştığı gece “Çevrimiçi” görünmüş ama mesaj atmamış. Ona sorduğunda işle ilgili bir konuşma olduğunu söylüyor ama saat gece 3. Karıştırır mısın?

Gece yarısı gelen Uber bildirimi: “Yolculuğunuz tamamlandı.”

Adını duymadığın bir arkadaşı sürekli onu arıyorsa ve o konuşmak için senin yanından ayrılıyorsa. Sen sorduğunda mantıklı cevaplar vermiyorsa, karıştırır mısın?

Sonsuz güven duyuyorsun!

İlişkilerdeki en temel ilken karşılıklı güven ve alan bırakma. Sevgilinin telefonu parmaklarının ucundayken bile “Bu bana ait değil” diyebilecek kadar net sınırların var. Bu, hem kendine duyduğun saygının hem de karşındakine duyduğun güvenin büyük bir göstergesi. Sana göre sevgi, kontrol ederek değil, serbest bırakarak büyür. Kimsenin özel alanına girmeye ihtiyaç duymadan huzur içinde olmak senin için çok daha değerli. Bu yaklaşım, sağlıklı ilişkiler kurman için büyük bir avantaj. Çünkü sen, karşı tarafı sürekli sorgulamadan, baskılamadan, kendiliğinden gelen sadakate inanıyorsun. Sana göre bir ilişkinin sürdürülebilirliği, her gün cep telefonlarını kontrol etmekle değil; birbirinin ruhunu tanımakla mümkün. Bu yüzden çoğu zaman sevgiline “alan” tanırken, kendi iç huzurunu da korumayı başarıyorsun. Ancak bazen bu yüksek güven, ufak tefek ipuçlarını gözden kaçırmana da neden olabilir. Karşındaki kişi suistimale meyilliyse, senin bu duruşunu zayıflık gibi yorumlayabilir. O yüzden, sınır koymak kadar sınırın ihlal edilip edilmediğini sezmek de önemlidir. Güvenmek çok kıymetli, ama sezgilerini de asla ihmal etme. Sağlıklı bir denge, her zaman en güçlü yapı taşındır.

Olmadı..

Sevgilinin telefonunu karıştırma fikri sana hiç uzak değil; hatta bu, içini rahatlatan bir davranış haline gelmiş olabilir. Çünkü senin için ilişkilerdeki temel mesele, kontrol ve güvenin iç içe geçmiş olması. Ne yazık ki geçmişte yaşadığın bazı hayal kırıklıkları ya da ihanetler, bu merak duygusunu tetiklemiş olabilir. Artık senin için karıştırmak bir “kötüye hazırlık” stratejisi gibi: Ne olacağını önceden bilirsem daha az kırılırım diyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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