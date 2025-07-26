Burcuna Göre Aldatılsan Ne Yaparsın?

Senin için aldatılmak bir yıkım değil, bir şok etkisidir. İlk tepkin duygusal değil, sözel olur: Bol cümle, ani kararlar, biraz da kaos. Sonra bir anda kesip atarsın. Karşı tarafın sana ne dediği umurunda bile olmaz. İkizler olarak duygularını kelimelere dökme konusunda ustasın. Bu yüzden ihanet sonrası attığın mesajlar ve konuşmalar efsane olabilir. Ama işin ilginci, kısa süre sonra seni mutlu eden başka bir şey bulur ve toparlanırsın. Sen unutur gibi yaparsın, ama o kişiyi sosyal çevrenden sessizce silersin. Blok listende bir yıldız daha yanar.