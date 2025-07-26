Burcuna Göre Aldatılsan Ne Yaparsın?
Aldatılmak herkesin başına gelebilir ama tepkiler... işte onlar burca göre bambaşka şekiller alır! Kimimiz gözyaşlarını içine akıtır, kimimiz ortalığı yangın yerine çevirir. Peki sen?
Burcunun gökyüzü enerjisi, ihanetle karşılaştığında seni nasıl etkiliyor? İçindeki öfke, kırgınlık ve intikam arzusu hangi yoldan çıkıyor ortaya?
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Burcun hangisi?
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