Senin Hangi 3 Özelliğin İnsanları Etkiliyor?

Senin insanları etkileyen tarafın dıştan başlıyor ama içe kadar uzanıyor: tarzın, gizemin ve çekiciliğin seni adeta mıknatıs gibi yapıyor. Ne giydiğin, nasıl yürüdüğün, nasıl baktığın… Her detayın dikkat çekici. Kendini ifade etme şeklin çok güçlü. Girdiğin ortamda 'kim bu?' sorusunu uyandırıyorsun. Fazla konuşmadan bile dikkat çekebilen nadir insanlardansın. Bu da seni biraz ulaşılması zor, ama bir o kadar da çekici yapıyor. Tarzınla sadece modayı değil, duyguyu da yansıtıyorsun. Kendine has tavırların, sıradanlıktan uzak duruşun ve gizemli enerjinle etrafındaki herkesin ilgisini üstüne topluyorsun. Seni çözmek, seni tanımak isteyen çok olur, ama her zaman sınırları sen belirlersin.