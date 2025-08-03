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Duyduğunda Çileden Çıktığın O Cümleyi Söylüyoruz!

Duyduğunda Çileden Çıktığın O Cümleyi Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.08.2025 - 18:01

Hepimizin içinde bastırdığı bir öfke var. Bazen bir kelime, bazen bir mimik, bazen de küçücük bir cümle bizi delirtmeye yetiyor. Peki senin sabır taşını çatlatan, ruhunu en derinden yaralayan ya da öfkeni en üst noktaya çıkaran o cümle ne? Bu testte 10 soruda tepkilerini ölçüyoruz ve seni çıldırtan cümleyi yüzüne tokat gibi çakıyoruz!

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1. Sınırlarını zorlayan biri olduğunda ne yaparsın?

2. Sana yapılan bir haksızlık karşısında ne hissedersin?

3. İnsanlar senin düşüncelerini ciddiye almadığında…

4. Birine sırrını anlattın ama o kişi başka birine söyledi. Ne yaparsın?

5. “Sen abartıyorsun.” cümlesine karşı tavrın ne olur?

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6. Birinin sana "Bu senin için fazla." demesi sana ne hissettirir?

7. Patronun ya da hocan seni herkesin önünde eleştirirse ne yaparsın?

8. Senden özür dilenmediği zaman ne hissedersin?

9. Zor zamanında birinden destek alamadığında ne yaparsın?

10. En son neye sinirlendin?

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"Sen Çok Abartıyorsun."

Bu cümle, senin için adeta patlayıcı etkisi yaratıyor. Hissettiğin her duygunun küçümsenmesi, yaşadığın şeyin geçersiz sayılması seni derinden yaralıyor. Çünkü sen duygularını kolay kolay paylaşan biri değilsin. Paylaştığında da anlaşılmayı değil, bastırılmayı yaşadığında kelimenin tam anlamıyla “çileden çıkıyorsun.” İçinde birikenleri görmezden gelen insanlar, seni anlamak yerine susturmak istediklerinde sabrın taşabiliyor. Mantıklı ve dengeli durmaya çalışsan da bu tür cümleler seni tahammül sınırlarının ötesine taşıyor. Belki de tek istediğin, anlaşılmak ve duygularının geçerli sayılması. Bu cümleyi duyduğunda yaşadığın öfke, aslında bastırılmış değer görme isteğinin yansıması. Sen, hissetmenin yanlış olmadığını bilen biri olarak, karşındaki kişinin empati kurmamasına daha çok kırılıyorsun.

"Bu Senin Kaldırabileceğin Bir Şey Değil."

İçten içe ne kadar güçlü olduğunu bilsen de birinin sana kapasitenin yetmeyeceğini ima etmesi seni derinden sarsıyor. Bu cümle seni yetersiz hissettiriyor ve belki de geçmişte bastırılmış özgüven problemlerini tekrar su yüzüne çıkarıyor. Sen, mücadeleyi seven ama kendini ispat etmek zorunda kalmaktan bıkan birisin. 'Yapamazsın' ya da 'Senin harcın değil' gibi cümleler seni hem kırıyor hem de sinirlendiriyor. Çünkü sen zaten fazlasını yapmaya çalışan birisin ve bunun fark edilmemesi canını acıtıyor. Bu cümleyle karşılaştığında öfkenin nedeni sadece gururun değil, aynı zamanda kendine duyduğun saygının çiğnenmesi. Ve sen, sana ket vuran her kelimeyi içsel bir savaşa çeviriyorsun. Sonunda kazanan olmak istiyorsun, sadece kendine değil herkese kanıtlamak istiyorsun.

"Bunda Bu Kadar Alınacak Ne Var?"

Seni çileden çıkaran şey sadece olayın kendisi değil, sonrasında gelen duyarsız yorumlar. Özellikle 'alınmak' üzerinden gelen bu küçümseyici yaklaşım seni derinden etkiliyor. Çünkü sen, incinmekten korkmayan ama incinmesine anlam verilmeyen birisin. Başkalarının duygusuzlukla yaklaşması, senin hassasiyetini zayıflık olarak görmesi seni öfkelendiriyor. Çünkü sen duygularını yaşayan bir insansın ve bunun küçümsenmesi senin kimliğini sorgulatıyor. Sanki hissetmenin hata olduğu söylenmiş gibi hissediyorsun. Bu cümle seni bastırmaya çalışan her insana karşı öfke yaratıyor. Sen, anlayış bekleyen bir yüreğe sahipsin ve duvarla karşılaşmak seni hem kırıyor hem sinirlendiriyor. Duygularını yaşayan biri olarak en çok anlaşılamamaktan korkuyorsun.

"Bunu Büyütme, Geçer."

Bazen sadece biri sana “Geçer” dediğinde bile geçmeyen ne çok şey hatırlıyorsun… Bu cümle, yaşadığın duygunun üstünü örtmeye çalışıyor gibi geldiği için seni çileden çıkarıyor. Çünkü sen, zamanla değil anlayışla iyileşiyorsun. Senin için mesele duygunun varlığı değil, onun kabul görmemesi. 'Geçer' denmesi, sanki şu anki acın ya da sorunun önemsizmiş gibi bir hava yaratıyor. Oysa sen, hissettiklerinin küçümsenmesine değil, anlaşılmasına ihtiyaç duyuyorsun. Öfkenin kaynağı yalnızca kelimenin kendisi değil, onu söyleyenin yaklaşımı. Sen, yaşadığın şeyin kabul edilmesini istiyorsun. İçinde büyüyen öfke ise anlaşılmadığında, susmaya zorlandığında büyüyor. Ve işte tam da bu yüzden, 'Geçer' diyen biri sana geçmesini beklemeyeceğin bir öfke patlaması yaşatabiliyor.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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