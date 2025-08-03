Duyduğunda Çileden Çıktığın O Cümleyi Söylüyoruz!
Hepimizin içinde bastırdığı bir öfke var. Bazen bir kelime, bazen bir mimik, bazen de küçücük bir cümle bizi delirtmeye yetiyor. Peki senin sabır taşını çatlatan, ruhunu en derinden yaralayan ya da öfkeni en üst noktaya çıkaran o cümle ne? Bu testte 10 soruda tepkilerini ölçüyoruz ve seni çıldırtan cümleyi yüzüne tokat gibi çakıyoruz!
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1. Sınırlarını zorlayan biri olduğunda ne yaparsın?
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2. Sana yapılan bir haksızlık karşısında ne hissedersin?
3. İnsanlar senin düşüncelerini ciddiye almadığında…
4. Birine sırrını anlattın ama o kişi başka birine söyledi. Ne yaparsın?
5. “Sen abartıyorsun.” cümlesine karşı tavrın ne olur?
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6. Birinin sana "Bu senin için fazla." demesi sana ne hissettirir?
7. Patronun ya da hocan seni herkesin önünde eleştirirse ne yaparsın?
8. Senden özür dilenmediği zaman ne hissedersin?
9. Zor zamanında birinden destek alamadığında ne yaparsın?
10. En son neye sinirlendin?
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"Sen Çok Abartıyorsun."
"Bu Senin Kaldırabileceğin Bir Şey Değil."
"Bunda Bu Kadar Alınacak Ne Var?"
"Bunu Büyütme, Geçer."
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