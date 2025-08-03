Duyduğunda Çileden Çıktığın O Cümleyi Söylüyoruz!

İçten içe ne kadar güçlü olduğunu bilsen de birinin sana kapasitenin yetmeyeceğini ima etmesi seni derinden sarsıyor. Bu cümle seni yetersiz hissettiriyor ve belki de geçmişte bastırılmış özgüven problemlerini tekrar su yüzüne çıkarıyor. Sen, mücadeleyi seven ama kendini ispat etmek zorunda kalmaktan bıkan birisin. 'Yapamazsın' ya da 'Senin harcın değil' gibi cümleler seni hem kırıyor hem de sinirlendiriyor. Çünkü sen zaten fazlasını yapmaya çalışan birisin ve bunun fark edilmemesi canını acıtıyor. Bu cümleyle karşılaştığında öfkenin nedeni sadece gururun değil, aynı zamanda kendine duyduğun saygının çiğnenmesi. Ve sen, sana ket vuran her kelimeyi içsel bir savaşa çeviriyorsun. Sonunda kazanan olmak istiyorsun, sadece kendine değil herkese kanıtlamak istiyorsun.