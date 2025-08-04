Hayatı Kendin İçin mi Yaşıyorsun Başkası İçin mi?
Hayat bir yolculuk ama bu yolculukta direksiyon her zaman bizde olmayabiliyor. Bazen kendimiz için yaşıyoruz, bazen bir aile üyesi, bir aşk, ya da toplumun beklentileri için… Peki senin hayatının merkezinde kim var? Bu testte 10 soruyla yaşam enerjinin kaynağını analiz ediyoruz ve sana hayatını aslında kimin için yaşadığını söylüyoruz.
Hazırsan iç dünyana doğru samimi bir keşfe çıkıyoruz. Belki de bu test, hayatına yön verecek minik bir aydınlanma olacak…
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Hayatta en çok gurur duyduğun şey neyle ilgili?
3. 3 yıl sonrası için ne düşünüyorsun?
4. En büyük korkun nedir?
5. Bir konuda kararsız kaldığında kime danışırsın?
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6. En son ne zaman gerçekten kendin için bir karar aldın?
7. İnsanların hakkındaki düşünceleri seni nasıl etkiler?
8. En çok motivasyon aldığın söz hangisine benzer?
9. İnsanlarla kurduğun ilişkilerde seni tanımlayan şey ne?
10. Birinin sana “Sen olmasan ben ne yapardım” dediğini düşün. Ne hissedersin?
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Kendin İçin Yaşıyorsun
Ailen İçin Yaşıyorsun
Aşık Olduğun Kişi İçin Yaşıyorsun
Toplum ve Beklentiler İçin Yaşıyorsun
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