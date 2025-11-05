Evet/Hayır Testine Göre Sen Mücadele Ediyor musun Yoksa Pes Edenlerden misin?
Hayat bazen savaşmayı, bazen de pes etmeyi öğretir. Her gün verdiğimiz küçük ya da büyük mücadeleler aslında kim olduğumuzu gösterir. Peki sen, hala savaşmaya devam edenlerden misin yoksa içten içe pes etmiş biri misin?
Haydi öğrenelim!
1. Bir hayalin gerçekleşmesi için yıllarca çabalamak zorunda kalsan yine de vazgeçmez misin?
2. Etrafındaki herkes o yolun sonu olmadığını söylese bile yoluna devam eder misin?
3. Bazen savaşmanın sonuçsuz olabileceğini bilsen de mücadeleye girer misin?
4. Geçmişte başarısız olduğun bir şey için yeniden risk alır mısın?
5. İstediğin hayatı elde etmek için yalnız kalmaya razı olur musun?
6. Sırf başkaları “Bunu yapamazsın” dediği için hırslanır mısın?
7. Bazen içten içe umudun kalmadığında bile başkaları için güçlü görünmeye devam eder misin?
8. Hayallerin uğruna rahat ve güvenli bir hayatı feda eder misin?
9. Başarma uğruna uykusuzluğu göze alır mısın?
10. “Bitti” denilen yerde yeniden başlama gücünü bulabilir misin?
Sen Hala Savaşmaya Devam Ediyorsun!
Sen Pes Etmişsin, Mücadeleye Geri Dönmen Gerek!
