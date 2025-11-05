onedio
Evet/Hayır Testine Göre Sen Mücadele Ediyor musun Yoksa Pes Edenlerden misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.11.2025 - 12:01

Hayat bazen savaşmayı, bazen de pes etmeyi öğretir. Her gün verdiğimiz küçük ya da büyük mücadeleler aslında kim olduğumuzu gösterir. Peki sen, hala savaşmaya devam edenlerden misin yoksa içten içe pes etmiş biri misin?

Haydi öğrenelim!

1. Bir hayalin gerçekleşmesi için yıllarca çabalamak zorunda kalsan yine de vazgeçmez misin?

2. Etrafındaki herkes o yolun sonu olmadığını söylese bile yoluna devam eder misin?

3. Bazen savaşmanın sonuçsuz olabileceğini bilsen de mücadeleye girer misin?

4. Geçmişte başarısız olduğun bir şey için yeniden risk alır mısın?

5. İstediğin hayatı elde etmek için yalnız kalmaya razı olur musun?

6. Sırf başkaları “Bunu yapamazsın” dediği için hırslanır mısın?

7. Bazen içten içe umudun kalmadığında bile başkaları için güçlü görünmeye devam eder misin?

8. Hayallerin uğruna rahat ve güvenli bir hayatı feda eder misin?

9. Başarma uğruna uykusuzluğu göze alır mısın?

10. “Bitti” denilen yerde yeniden başlama gücünü bulabilir misin?

Sen Hala Savaşmaya Devam Ediyorsun!

Senin için hayat, pes edilmeden yaşanacak bir mücadele alanı. Karakterinde dayanıklılık, cesaret ve inatçılık var. Düşsen bile tekrar ayağa kalkmayı biliyorsun. Zorluklara karşı kolay kolay geri adım atmıyorsun. İnsanlar sana baktığında, “O ne olursa olsun yoluna devam eder” diyor. Bu yönün, seni çevrendekiler için de ilham kaynağı yapıyor. Evet, zorlanıyorsun ama asla bırakmıyorsun. Hedeflerin senin için sadece hayal değil, gerçek olması için uğraştığın şeyler. Ve senin bu mücadele azmin, hayat yolculuğunda seni çok güçlü bir noktaya taşıyor. Belki şu an yorulmuş hissediyorsun ama şunu bil: Senin karakterin savaşmaya yazılmış. Mücadele ruhun seni sadece başarıya değil, aynı zamanda kendini keşfetmeye götürüyor. Senin hikâyende pes etmek diye bir seçenek yok.

Sen Pes Etmişsin, Mücadeleye Geri Dönmen Gerek!

Son zamanlarda hayatın yükü seni yormuş olabilir. Belki çok fazla duvarla karşılaştın, belki motivasyonunu kaybettin. Bu çok normal; herkes bazen pes eder, herkes bazen yorulur. Ama senin içinde hâlâ yeniden ayağa kalkacak bir güç var. Bunu sadece hatırlaman gerekiyor. Pes etmiş gibi hissetsen de bu, yolun bittiği anlamına gelmiyor. Şimdi geri dönme zamanı. Kendi değerlerini, hayallerini ve mücadele ruhunu hatırla. Çünkü sen aslında savaşabilecek birisin, sadece o ateşi yeniden yakman gerekiyor. Hayat sana defalarca zor anlar yaşatabilir ama bu, senin savaşçı tarafını yok etmez. Tek yapman gereken, yeniden inanmak ve adım atmak. Çünkü sen aslında “bırakanlardan” değil, sadece kısa bir mola vermiş birisin.

