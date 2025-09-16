onedio
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
16.09.2025 - 13:24

Instagram, anılarımızı paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan biri. Ama bazı kullanıcılar, fotoğraflara ufak tefek dokunuşlarla yetinmiyor, işi biraz ileri götürüp bambaşka birine dönüşüyor! Öyle ki fotoğraflara bakınca 'Bu kişi aynı kişi mi gerçekten?' diye sorgulamamak elde değil. Photoshopun sınırlarını zorlayan bu paylaşımlara birlikte göz atalım! 👇

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Influencerlar neden böyle yapıyor?"

3. Yanındaki arkadaşına neden shop yapmayı unutmuş?

4. Yok artık!

5. Bunların ikisi aynı kişi mi?

6. İnanılmaz doğal bir çalışma olmuş (!)

7. 👇

8. "Bir insan bunu kendine neden yapar?"

9. "Ekrana boş boş baktım"

10. "Diyet mi shop mu?"

11. "Kelimeler kifayetsiz kalıyor..."

12. "Sebebi neydi ki?"

13. Nasıl yani?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
