Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram, anılarımızı paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan biri. Ama bazı kullanıcılar, fotoğraflara ufak tefek dokunuşlarla yetinmiyor, işi biraz ileri götürüp bambaşka birine dönüşüyor! Öyle ki fotoğraflara bakınca 'Bu kişi aynı kişi mi gerçekten?' diye sorgulamamak elde değil. Photoshopun sınırlarını zorlayan bu paylaşımlara birlikte göz atalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Influencerlar neden böyle yapıyor?"
3. Yanındaki arkadaşına neden shop yapmayı unutmuş?
4. Yok artık!
5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İnanılmaz doğal bir çalışma olmuş (!)
7. 👇
8. "Bir insan bunu kendine neden yapar?"
9. "Ekrana boş boş baktım"
10. "Diyet mi shop mu?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Kelimeler kifayetsiz kalıyor..."
12. "Sebebi neydi ki?"
13. Nasıl yani?
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın